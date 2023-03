Donner aux femmes l'opportunité de tirer parti des nouvelles opportunités et des avantages de la ZLECAf





ADDIS ABEBA, Éthiopie, 22 March 2023 / PRN Africa / -- L'Institut africain pour le Développement et la Planification Economique (IDEP) et le Centre africain pour les politiques commerciales (CAPC) de la Commission économique pour l'Afrique des Nations unies (CEA), avec le soutien financier de l'Union Européenne, ont tenu du 13 mars au 17 mars 2023 à Dakar, une formation en faveur des membres du Réseau des Femmes entrepreneurs et leaders sénégalo-gambiennes (RFELSG) sur « Genre, Commerce & Développement dans le Contexte de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf ».

La ZLECAf est l'un des projets phares de l'Agenda 2063 de l'Union Africaine. Lors de leur sommet de 2020, les chefs d'État africains ont déclaré 2020-2030 comme la « nouvelle Décennie des femmes africaines pour l'inclusion financière et économique ». Cette déclaration est un engagement de 10 ans sur l'inclusion financière et économique, essentielle pour les programmes de développement. L'Union africaine (UA) exhorte tous les États membres à utiliser la ZLECAf comme une opportunité d'améliorer la situation des femmes commerçantes à travers le continent.

Ce cours est une réponse à une requête du Réseau des Femmes entrepreneurs et leaders sénégalo-gambiennes adressée à l'IDEP et au CAPC pour une formation de formateurs afin de contribuer à la transformation structurelle des économies des pays représentés.

La formation d'une semaine a permis ainsi aux 66 participantes du réseau de femmes entrepreneurs et leaders sénégalo-gambiennes, en provenance de la Gambie, de la Mauritanie et du Sénégal, d'avoir une meilleure connaissance de la ZLECAf, une meilleure compréhension de ses opportunités et de ses impacts et une meilleure compréhension de ses implications pour les petites et moyennes et les entreprises informelles ; le commerce transfrontalier, y compris l'exploitation du commerce électronique, afin de soutenir la mise en oeuvre de de la ZLECAf.

Les bénéficiaires vont former un pool de formateurs qualifiés pour former d'autres membres du Réseau (environ 3025 membres afin d'approfondir les connaissances sur le genre et le développement dans le commerce intra-africain et dans le cadre de la ZLECAf.

Un document de plaidoyer, à adresser au Secrétariat de la ZLECAF, est cours de préparation afin que les besoins et obstacles spécifiques aux femmes, qui évoluent dans le commerce transfrontalier, soient pris en compte telles les barrières tarifaires et la douane. Certaines de ces femmes pratiquent la pêche et l'élevage qui ne sont pas pris en compte dans la ZLECAF.

Flavia Ba, chargée de la section Recherche de l'IDEP AFCFTA, a fait remarquer dans son allocution que le commerce et l'entreprenariat étaient très importants. Le commerce informel a sa complexité, mais lorsqu'il est dirigé par des femmes, il apporte le développement. C'est pourquoi il est important d'investir dans le leadership et l'entrepreneuriat car 60% du commerce transfrontalier en Afrique est fait par des femmes.

La CEA, par l'intermédiaire du Centre Africain pour les Politiques commerciales, a été à l'avant-garde pour les questions d'inclusivité dans le débat de la ZLECAf, à travers des publications telles que « La Zone de libre-échange continentale (ZLECAF) en Afrique ? Une perspective des droits de l'homme » et la production de notes d'orientation sur les implications de la ZLECAf sur la question du genre dans la politique commerciale et les droits de l'homme pour les négociateurs commerciaux. Il y a eu aussi « Un Guide sur l'intégration du genre dans les stratégies nationales de la ZLECAf ».

SOURCE Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique

