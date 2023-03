Astronergy : grande marque populaire sur les marchés





HANGZHOU, Chine, 24 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le 23 mars, EUPD Research a décerné à Astronergy le label « Grande marque PV 2023 » pour le marché allemand lors du Key Energy, un important salon sur la transition énergétique en Europe. Cette victoire a fait du stand d'Astronergy le clou du spectacle, démontrant les excellents résultats d'Astronergy sur le marché allemand et en Europe.

Reconnu mondialement comme l'un des principaux organismes de certification de l'industrie photovoltaïque, EUPD Research mesure et analyse la notoriété des marques des installateurs et des utilisateurs finaux depuis plus de 20 ans. Le prix « Grande marque PV 2023 » qu'il a décerné jouit d'une excellente réputation et d'une grande reconnaissance dans le secteur photovoltaïque.

Le certificat, qui reconnaît Astronergy comme grande marque dans la catégorie des modules PV, a été remis par Daniel Fuchs, vice-président de EUPD Research, à Isabella Ni, directrice du marketing global d'Astronergy.

Le marché allemand est très concurrentiel, a déclaré Markus A. W. Hoehner, président et PDG de EUPD Research, a indiqué que l'obtention du prix Grande marque PV par Astronergy confirme que le label a de nouveau réussi à convaincre les installateurs locaux en termes de notoriété, de distribution et de recommandation de la part des clients.

Sur la base d'une enquête menée par EUPD Research et des données d'Astronergy, l'Allemagne est devenue le premier marché extérieur d'Astronergy en 2022. De plus, à la fin du mois de février de cette année, les modules PV 154.4MWdc ASTRO N5 TOPCon sont arrivés en Allemagne et sont prêts à concrétiser la plus grande usine photovoltaïque TOPCon d'Europe à Döllen (Brandebourg), ce qui a bien aidé Astronergy à obtenir le titre de grande marque.

Cette récompense constitue une reconnaissance de notre force globale, a déclaré Isabella lors de la cérémonie de remise des prix. À l'avenir, a-t-elle ajouté, nous continuerons à fournir des produits et des services de haute qualité pour faire d'Astronergy le meilleur choix pour un plus grand nombre d'installateurs, de distributeurs et de clients, et nous redoublerons d'efforts pour le développement durable de l'Allemagne.

Pionnier dans la production de masse de modules PV TOPCon de type n, l'expertise d'Astronergy en R&D, production et vente de cellules et modules photovoltaïques en silicium cristallin à haute efficacité a vu son influence grandir dans le monde entier. En 2023, Astronergy continuera d'insister sur la technologie de cellules PV TOPCon et s'efforcera de produire des modules de 48 GW.

