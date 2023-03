SoftServe révèle dans sa nouvelle étude mondiale que les capacités d'intelligence artificielle/apprentissage automatique ne sont pas à la hauteur des attentes des dirigeants





Les nouvelles données publiées aujourd'hui par SoftServe montrent une compréhension radicalement différente de l'utilité de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (AA) chez les dirigeants de sociétés d'édition de logiciels et natives du monde numérique.

L'intérêt pour l'IA/AA s'est accentué suite à la sortie récente d'outils tels que ChatGPT et le moteur Bing optimisé par IA de Microsoft. Ceci étant dit, l'enquête réalisée par SoftServe auprès de quelque 600 dirigeants informatiques de 9 pays indique certes un fort engouement pour ces sujets, mais également une grande déception à leur égard.

Bien que 56 % des dirigeants interrogés estiment que l'IA/AA doive être une priorité urgente pour améliorer les résultats de l'entreprise, 52 % affirment qu'elle doit être une priorité pour attirer et retenir les talents. À contrario, 72 % des responsables informatiques affirment que leurs employés méconnaissent les capacités techniques de l'IA/AA et leurs potentialités commerciales. Par ailleurs, 42 % des sondés affirment que leur direction ne traite pas l'IA/AA avec autant d'urgence qu'il le faudrait, à tel point que cet investissement pourtant vital se trouve relégué au second plan.

Plus ennuyeux, 83 % s'accordent à dire qu'au cours des 5 prochaines années, les seuls éditeurs de logiciels d'entreprise et grand public à demeurer compétitifs seront ceux qui auront réussi à intégrer l'IA/AA dans leurs produits et dans leur stratégie commerciale générale.

« Ce que nous observons, c'est une fracture numérique de taille entre les dirigeants d'entreprise qui ignorent comment convertir l'IA/AA en profits et les équipes chargées de la mise en oeuvre » a déclaré Chuck Ros, responsable du succès pour la haute technologie chez SoftServe. « L'équipe qui gère l'IA/AA chez les éditeurs de logiciels et les entreprises natives du numérique joue un rôle capital. Elle fixe l'alignement entre la technologie et la stratégie commerciale, les besoins des clients et la conversion en profits. Pour la plupart de ces sociétés, l'IA/AA relève encore de l'informatique, ce qui indique que de nombreux dirigeants doutent de sa capacité à transformer les produits, les services et la valeur apportée aux clients ».

Les résultats indépendants compilés par Wakefield Research traduisent l'avis de quelque 600 directeurs de l'information, directeurs des données, directeurs des nouvelles technologies et vice-présidents de l'informatique en Amérique du Nord et en Europe. Les faits et chiffres saillants issus du rapport sont les suivants :

perçoivent l'investissement dans l'IA/AA comme une priorité, mais estiment que leur direction ne traite pas l'IA/AA avec suffisamment d'urgence. Les trois raisons principales pour lesquelles les investissements ne sont pas à la hauteur des attentes : 39 % - manque de talents ou compétences 38 % - financement insuffisant ou inapproprié 36 % - manque d'intégration à l'entreprise

Près de trois interrogés sur dix (29 %) déclarent que leur entreprise est très voire extrêmement mal préparée à gérer les données pour entraîner les plateformes d'IA/AA

La quasi-totalité (96 %) n'est pas totalement préparée.

S'agissant de la stratégie d'IA dans les produits et les fonctionnalités, la pression émane davantage des dirigeants (53 %) et des membres du conseil d'administration (47 %) que des clients.

SoftServe estime que les éditeurs de logiciels et entreprises natives du numérique doivent prendre dès à présent deux mesures pour une stratégie commerciale réussie et assurer leur pérennité.

S'aligner sur les finalités commerciales : cela peut sembler couler de source, pourtant c'est l'un des obstacles les plus relevés sur le chemin de la réussite. De la stratégie organisationnelle aux finalités commerciales, un manque d'alignement engendre des initiatives hasardeuses et compromet la réputation de l'informatique et de l'IA/AA. En premier lieu, la direction doit mieux comprendre les applications et cas d'usage de la technologie. Passée la mise en oeuvre, l'entreprise doit se focaliser sur la finalité, à savoir augmenter les recettes par une monétisation efficace de cette technologie cruciale.

La prise en charge influence les finalités : les données prouvent que les investissements dans l'IA/AA sont loin de répondre aux attentes. Normalement, ces investissements devraient être gérés comme des innovations de produit et non comme des « projets scientifiques » informatiques censés étancher la curiosité de programmeurs ou satisfaire les exigences d'un conseil d'administration. Pour que l'IA/AA porte ses fruits chez les éditeurs de logiciels indépendants, la prise en charge doit passer de l'informatique à la gestion de produits et la valeur totale des capacités doit bénéficier de la même rigueur de développement que la valeur client et les attributs de l'expérience client.

Téléchargez notre ebook ici pour des réflexions approfondies sur l'intégration des fonctions d'IA/AA par les éditeurs de logiciels entreprises natives du numériques.

