Nouvelle plateforme de titres à revenu fixe PV01 pour faire évoluer les marchés des capitaux d'emprunt en recourant à la chaîne de blocs publique





Les fondateurs du célèbre teneur de marchés d'actifs numériques lancent une nouvelle entreprise visant à rendre les obligations accessibles à l'ensemble du marché

BRUXELLES, 23 mars 2023 /CNW/ - PV01 (www.pv0.one) annonce sa nouvelle plateforme avec une approche novatrice de la numérisation du marché des obligations. Ciblant à la fois les marchés traditionnels des titres à revenu fixe et des actifs numériques, PV01 est conçue pour souscrire des obligations, les segmenter et, en tant que négociant, fournir des liquidités à ces titres, le tout sur des chaînes de blocs publiques. Il en résultera un moyen plus efficace pour les émetteurs de lever des capitaux et pour les investisseurs d'acheter des titres de créance de grande qualité, offrant au marché un meilleur accès aux possibilités d'investissement par le biais de la segmentation en jetons. Le modèle de PV01 offre une meilleure visibilité sur la propriété à l'aide de contrats intelligents et une méthode de transfert de dette sans friction.

« Historiquement, il était difficile pour les investisseurs, en particulier les plus petits d'entre eux, de détenir des obligations. Elles ne sont généralement accessibles qu'aux grands participants institutionnels, laissant de nombreux investisseurs de l'extérieur à l'écart », a déclaré Max Boonen, chef de la direction et fondateur de PV01.

Une première ronde d'investissement de 9 millions de dollars a été réalisée en décembre 2022 par des investisseurs principaux, dont Tioga Capital, BlockTower Capital et Sino Global Capital. « La plateforme PV01 distribue des actifs à travers un plus large spectre de participants au marché et sert de base indispensable pour améliorer le marché des obligations numériques », a déclaré Nicolas Priem, directeur général et chef de l'information chez Tioga Capital.

Améliorations au marché traditionnel des titres à revenu fixe : Le fait de placer des obligations sur des chaînes de blocs privées va à l'encontre de l'objectif de rendre les investissements plus accessibles. Seul un marché des obligations fondé sur les chaînes de blocs publiques peut rendre les titres à revenu fixe plus démocratiques et les règlements plus efficaces.

Améliorations au marché des actifs numériques : PV01 est en train de créer un marché obligataire d'actifs numériques là où il n'en existe pas actuellement. L'actuelle mosaïque de prêts bilatéraux a entraîné des échecs à grande échelle en raison de la concentration des risques sur une poignée d'acteurs du marché. L'émission et la segmentation en jetons d'obligations sur la chaîne de blocs augmentent la visibilité sur les débiteurs et les propriétaires des titres de créance. Sur le plan économique, les jetons fonctionnent de la même façon que les titres, sauf qu'ils sont facilement transférables sur la chaîne de blocs.

L'équipe PV01 est un groupe de créateurs d'entreprises aux qualifications exceptionnelles, possédant l'expertise traditionnelle des marchés de capitaux et l'expérience des actifs numériques de qualité institutionnelle nécessaires à l'évolution des marchés de la dette. Avant de fonder B2C2, pionnier des actifs numériques, Max Boonen était négociant en taux d'intérêt chez Goldman Sachs et Flavio Molendini a mis au point des systèmes de négociation qui ont culminé avec la plateforme révolutionnaire de négociation de gré à gré B2C2, qui a ensuite été vendue à la SBI du Japon.

À propos de PV01

PV01 fournit des marchés de capitaux d'emprunt plus efficaces pour les actifs traditionnels et numériques. Notre plateforme de titres à revenu fixe basée sur la chaîne de blocs offre aux emprunteurs un meilleur accès au capital et permet aux prêteurs d'investir dans des titres de créance de grande qualité. Notre processus unique de segmentation des titres de créances en jeton procure de nombreux avantages aux prêteurs et aux emprunteurs, notamment l'immuabilité des grands livres publics, des règlements plus rapides, un suivi amélioré de la propriété, un seuil d'investissement plus faible ouvrant le marché à un plus grand nombre d'investisseurs, un marché secondaire utilisant les avancées de la finance décentralisée en matière de liquidité. Pour en savoir plus, consultez le site www.pv0.one.

