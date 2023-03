Avis médias - Le chef de la gestion des risques de BMO, Piyush Agrawal, prendra la parole à la Conférence sur les services financiers de la Banque Nationale





MONTRÉAL, le 23 mars 2023 /CNW/ - Piyush Agrawal, chef de la gestion des risques de BMO Groupe financier (TSX: BMO) (NYSE: BMO), participera à la Conférence sur les services financiers de la Banque Nationale, le 29 mars 2023, à 10 h 30, heure de l'Est.

La présentation de M. Agrawal sera diffusée en direct, par webdiffusion, à l'adresse https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/relations-avec-les-investisseurs/presentations-et-evenements. Le document sera ensuite archivé au même endroit.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ? la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 150 milliards de dollars au 31 janvier 2023 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

