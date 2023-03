Littératie immobilière des Québécois - L'OACIQ tient un premier forum d'échange public en immobilier





BROSSARD, QC, le 23 mars 2023 /CNW/ - Afin de protéger encore mieux le public ainsi que les acheteurs et vendeurs d'une propriété, l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) intensifie ses efforts d'information et de vulgarisation de la littératie immobilière.

Les consommateurs sont invités à participer au premier Forum public d'échange de l'OACIQ. Cette première édition se tiendra le dimanche 26 mars, de 13 h à 16 h, à ses bureaux de Brossard.

Cet événement gratuit, qui s'adresse à toute personne intéressée à l'immobilier, propriétaires actuels ou futurs, acheteurs ou vendeurs, est une occasion privilégiée d'échanger avec l'OACIQ, qui a pour unique mission de protéger le public par l'application de Loi sur le courtage immobilier et l'encadrement des courtiers immobiliers.

À travers un parcours dynamique, les participants pourront assister à des mini-conférences portant, notamment, sur les moyens à la disposition du consommateur pour acheter ou vendre une propriété en toute quiétude. Des cliniques sur place permettront aux participants de trouver réponse aux questions à propos des étapes d'une transaction immobilière, du rôle et des obligations du courtier immobilier et des protections offertes par la Loi sur le courtage immobilier.

« Par cette activité, nous souhaitons échanger directement avec le public pour répondre à leurs questions, comprendre leurs préoccupations, écouter leurs besoins et leur permettre d'en apprendre davantage sur les mesures de protection et les nombreux outils offerts par l'OACIQ », souligne Me Claudie Tremblay, vice-présidente exécutive, Affaires corporatives, de l'OACIQ.

De plus, les participants découvriront, grâce à des séances interactives, les outils d'information et de sensibilisation que l'OACIQ met à leur disposition, de même que certains aspects méconnus de l'immobilier, comme le déroulement d'une audience disciplinaire, incluant le processus de cheminement du dépôt d'une plainte jusqu'à la décision sur les sanctions imposées.

« En tant que vendeur, pourquoi dois-je tout divulguer de l'historique de ma propriété à vendre? En tant qu'acheteur, quelles sont les conséquences possibles de ne pas faire inspecter la propriété? Pourquoi un courtier immobilier ne peut-il plus représenter à la fois un vendeur et un acheteur? Ce ne sont que quelques exemples parmi les nombreux sujets d'intérêt qui seront abordés lors de ce premier Forum d'échange public », précise Me Sandra Barrette, directrice du centre de renseignements Info OACIQ et du service de la Certification.

Obligation de parler de l'OACIQ dans toute transaction immobilière commerciale ou résidentielle

De plus, des mises à jour des règlements portant sur le courtage immobilier entrent en vigueur le 23 mars et parmi celles-ci, une nouvelle obligation pour les courtiers immobiliers d'informer leurs clients de l'existence et de la mission de protection du public de l'OACIQ dans le cadre de toute transaction immobilière, résidentielle ou commerciale. Trois moyens s'offrent aux titulaires pour remplir leur obligation. D'abord, plusieurs formulaires obligatoires de courtage résidentiel de l'OACIQ comprennent une mention à cet effet, depuis juin 2022. Ils peuvent remettre à leurs clients un document spécifique ou encore inclure une clause dans leurs contrats. « Les consommateurs seront ainsi mieux informés des mécanismes de protection dont ils peuvent bénéficier à travers la Loi sur le courtage immobilier », conclut Me Tremblay.

À propos des Forums d'échange publics de l'OACIQ

L'OACIQ organise cette année divers Forums d'échange destinés au grand public. Ces Forums, qui se tiendront le 26 mars 2023 de 13 h à 16 h aux bureaux de l'OACIQ à Brossard ainsi que le 15 juin 2023 de 11 h à 14 h au Complexe Desjardins à Montréal, visent à susciter des discussions avec les consommateurs et à contribuer activement à leur sensibilisation en matière de littératie immobilière, pour ainsi protéger encore mieux le public.

