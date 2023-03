Fineqia annonce un partenariat avec la Paris Blockchain Week pour accélérer l'innovation en matière d'actifs numériques





LONDRES, 23 mars 2023 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Francfort: FNQA), une entreprise d'actifs numériques qui construit et cible des investissements dans les entreprises technologiques en phase de démarrage ou de croissance participant à la prochaine génération de l'Internet, est heureuse d'annoncer son partenariat avec la Paris Blockchain Week, un événement international qui réunit des experts de la blockchain et des innovateurs du monde entier.

En tant que partenaire de la Paris Blockchain Week, Fineqia intègre un groupe distingué d'organisations engagées à accélérer l'adoption et l'expansion de la technologie blockchain. L'événement, qui aura lieu à partir du 20 mars 2023 à Paris, en France, constitue une plateforme qui permet aux leaders d'opinion, aux investisseurs et aux entrepreneurs de discuter des derniers défis, tendances et opportunités dans la blockchain et le Web 3.0.

« Nous sommes ravis de nous associer à la Paris Blockchain Week et de rejoindre la communauté mondiale pour faire progresser le développement et l'utilisation de la technologie blockchain, a déclaré Bundeep Singh Rangar, PDG de Fineqia. Nous reconnaissons son potentiel de transformation et sa capacité à révolutionner la finance traditionnelle. Nous sommes heureux de collaborer avec les esprits les plus innovants de l'industrie et de contribuer à l'avancement de cette technologie de pointe. »

L'implication de Fineqia dans la Paris Blockchain Week reflète son engagement continu à transformer la finance traditionnelle et à libérer le potentiel des actifs numériques. La société vise à étendre son réseau mondial et à approfondir son expertise en matière d'actifs numériques et de technologie blockchain. Fineqia participera à divers événements et activités pendant les quatre jours de la conférence.

À propos de Fineqia International Inc.

Fineqia (www.fineqia.com) est une société d'actifs numériques qui réalise et cible principalement des investissements dans des entreprises technologiques en phase de démarrage et de croissance qui feront partie du Web 3,0, la prochaine génération de l'Internet. Fineqia fournit également une plateforme pour soutenir et gérer l'émission de titres de créance au Royaume-Uni. Coté en bourse au Canada (CSE: FNQ) avec des bureaux à Vancouver et à Londres, le portefeuille d'investissements de Fineqia comprend des entreprises qui sont à l'avant-garde de la tokenisation, de la technologie blockchain, des NFT, des cryptomonnaies et des fintechs.

À propos de la Paris Blockchain Week

La Paris Blockchain Week est un événement annuel qui réunit des experts, des investisseurs et des entrepreneurs de la blockchain du monde entier pour partager des idées et explorer les possibilités de l'espace blockchain. L'événement comprend des allocutions, des tables rondes et des ateliers sur un large éventail de sujets, notamment la finance décentralisée, les jetons non fongibles, la réglementation et la durabilité.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations du présent communiqué peuvent contenir des informations prospectives (telles que définies par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables) (« déclarations prospectives »). Toutes les déclarations, autres que les faits historiques, qui traitent d'activités, d'événements ou de développements que Fineqia (la « Société ») croit, prévoit ou anticipe comme devant se produire dans le futur (y compris, sans limitation, les déclarations concernant les acquisitions et financements potentiels) sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont généralement identifiables par l'utilisation des mots « peut », « sera », « devrait », « continuer », « s'attendre », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention », « planifier » ou « projeter » ou la forme négative de ces mots ou d'autres variations de ces mots ou d'une terminologie comparable. Les déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont beaucoup échappent à la capacité de la Société à les contrôler ou à les prévoir, et qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux évoqués dans les déclarations prospectives. Les facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats ou les événements réels et les attentes actuelles comprennent, entre autres, sans s'y limiter, l'incapacité d'obtenir un financement suffisant, et d'autres risques divulgués dans le dossier de divulgation publique de la Société déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières pertinentes. Toute déclaration prospective n'est valable qu'à la date à laquelle elle est faite, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour toute déclaration prospective, sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Katarina Kupcikova, analyste, e-mail : [email protected], téléphone : +44 7806 730 769 ; Bundeep Singh Rangar, PDG, e-mail : [email protected], téléphone : +1 778 654 2324 ; Contact pour les médias : Angus Campbell, Nominis Advisory, [email protected]

Communiqué envoyé le 23 mars 2023 à 08:32 et diffusé par :