BUDGET 2023-2024 : L'ASSOCIATION DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC ACCUEILLE POSITIVEMENT L'ANNONCE D'INVESTISSEMENTS POUR DE NOUVELLES CLINIQUES D'ACCÈS À LA PREMIÈRE LIGNE





MONTRÉAL, le 23 mars 2023 /CNW/ - En réaction au dépôt du budget Girard, l'Association des chiropraticiens du Québec (ACQ) accueille avec enthousiasme l'annonce d'investissements de plus de 710 millions de dollars pour implanter de nouvelles cliniques d'accès à la première ligne ainsi que pour augmenter le nombre d'infirmières praticiennes spécialisées et d'autres professionnels de la santé. Les chiropraticiens souhaitent être mieux intégrés dans la trajectoire des soins aux usagers, pour les cas neuromusculosquelettiques de manière générale, afin de contribuer au désengorgement du réseau de la santé et à améliorer les services à la population.

« Détenteurs d'un doctorat de premier cycle, les chiropraticiens sont des professionnels de la santé compétents et efficaces et doivent être considérés dans la trajectoire des soins aux usagers. Alors que le Plan santé du ministre Christian Dubé souffle sa première bougie, nous proposons une solution de manière proactive et réitérons notre volonté indéfectible de mettre l'épaule à la roue dans ce vaste chantier et améliorer la prise en charge des patients », affirme Dre Marie-Hélène Boivin, chiropraticienne et présidente de l'ACQ.

L'ACQ s'inspire entre autres des projets pilotes de cliniques musculosquelettiques (MSK) ayant cours en Ontario : ces cliniques d'accès rapide aident les personnes qui souffrent de troubles neuromusculosquelettiques à accéder rapidement à des soins chiropratiques. Il peut s'agir, à titre d'exemple, d'un accès direct à des soins chiropratiques pour des victimes d'accidents du travail. L'ACQ souligne que plus la prise en charge du patient tarde à se mettre en branle, plus ce dernier s'expose à ce que sa condition devienne chronique. Aussi, le délai de consultation augmente le risque de retarder le retour au travail et à la vie normale, sans oublier les deniers publics encourus qu'impliquerait le maintien du statu quo.

« Décloisonnement des professions, interdisciplinarité et décentralisation des responsabilités en santé sont des mots chers au ministre, et ce que nous proposons correspond clairement à l'atteinte de ces objectifs fondamentaux. Nous espérons que les sommes annoncées sauront insuffler ce nécessaire changement de paradigme en santé et qu'elles se traduiront par des actions concrètes, au bénéfice des patients. Quant à eux, les chiropraticiens répondront présents », conclut Dre Marie-Hélène Boivin.

Association des chiropraticiens du Québec

L'ACQ est un organisme sans but lucratif depuis 1967. La mission de l'ACQ est de défendre et soutenir les intérêts professionnels, sociaux et économiques de ses membres. L'Association oeuvre à mettre sur pied des projets éducatifs et informatifs visant l'amélioration de la santé publique par des approches scientifiques et efficaces.

SOURCE Association des chiropraticiens du Québec

Communiqué envoyé le 23 mars 2023 à 07:00 et diffusé par :