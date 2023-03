Incyte annonce l'approbation de la FDA pour Zynyztm (retifanlimab-dlwr) dans le traitement du carcinome à cellules de Merkel (CCM) métastatique ou récurrent localement avancé





Incyte (Nasdaq:INCY) annonce aujourd'hui que l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a approuvé Zynyztm (retifanlimab-dlwr), un anticorps monoclonal humanisé ciblant le récepteur de la mort cellulaire programmée 1 (PD-1), pour le traitement des adultes atteints de carcinome à cellules de Merkel (CCM) métastatique ou récurrent localement avancé. La demande de licence de produits biologiques (BLA) pour Zynyz pour cette indication a été approuvée dans le cadre d'une approbation accélérée par la FDA sur la base du taux de réponse tumorale et de la durée de réponse (DR). L'approbation continue de Zynyz pour cette indication peut être subordonnée à la vérification et à la description des avantages cliniques lors d'essais de confirmation.

Le CCM est un type rare et agressif de cancer de la peau qui apparaît souvent comme un nodule cutané unique, indolore et pourpre sur la tête, le cou et les bras au niveau de la peau exposée au soleil1. Le CCM a tendance à croître rapidement et présente un taux élevé de maladie métastatique, conduisant à un pronostic défavorable2,3. Le taux de survie globale (SG) à cinq ans est estimé à 14 % chez les patients atteints de CCM qui présentent une maladie métastatique à distance 3. Le CCM a une incidence inférieure à 1 personne sur 100 000 aux États-Unis, mais les taux d'incidence augmentent rapidement, en particulier chez les adultes de plus de 65 ans4,5.

« Plus d'un tiers des patients atteints de CCM présentent des métastases régionales ou à distance, qui sont associées à des taux élevés de mortalité », déclare le Dr Shailender Bhatia, de l'Université de Washington et du Fred Hutchinson Cancer Center. « L'approbation de Zynyz offre au personnel soignant une nouvelle option de traitement de première intention contre le CCM qui peut entraîner des réponses durables chez les patients atteints de maladie métastatique, et je me réjouis à l'idée de voir Zynyz entrer dans notre portefeuille thérapeutique pour ces patients difficiles à traiter. »

L'approbation de la FDA est basée sur les données de l'essai POD1UM-201, une étude ouverte multirégionale à groupe unique qui a évalué Zynyz chez les adultes atteints de CCM métastatique ou récurrent localement avancé qui n'avaient pas reçu de traitement systémique antérieur pour leur maladie avancée. Chez les patients naïfs de chimiothérapie (n=65), Zynyz en monothérapie a présenté un taux de réponse objective (TRO) de 52 % (intervalle de confiance de 95 % [IC] : 40-65) tel que déterminé par un examen central indépendant (ICR) utilisant les critères RECIST v1.1. Une réponse complète a été observée chez 12 patients (18 %) et 22 patients (34 %) ont présenté une réponse partielle. Parmi les patients ayant répondu, la durée de réponse (DR) variait de 1,1 à plus de 24,9 mois, et 76 % des patients (26/34) ont présenté une DR de six mois ou plus, et 62 % des patients (21/34) ont présenté une DR de 12 mois ou plus par analyse transversale.

Des effets indésirables graves se sont produits chez 22 % des patients recevant Zynyz. Les effets indésirables graves les plus fréquents (? 2 % des patients) étaient la fatigue, l'arythmie et la pneumonite. L'abandon définitif de Zynyz en raison d'un effet indésirable s'est produit chez 11 % des patients. Les effets indésirables les plus fréquents (? 10 %) chez les patients recevant Zynyz étaient la fatigue, la douleur musculosquelettique, le prurit, la diarrhée, l'éruption cutanée, la pyrexie et la nausée.

« Zynyz offre aux patients et aux professionnels de la santé une option anti-PD-1 de première intention supplémentaire pour les patients atteints de CCM métastatique ou récurrent localement avancé, une maladie qui peut être difficile à traiter et agressive », déclare Hervé Hoppenot, PDG d'Incyte. « Incyte est reconnaissant envers les chercheurs et les patients du monde entier qui ont participé à l'essai POD1UM-201. Nous continuons à étudier le potentiel de Zynyz dans d'autres types de tumeurs et en association avec d'autres composés du portefeuille de projets d'Incyte. »

Incyte s'engage à soutenir les patients et à éliminer les obstacles à l'accès aux médicaments.

À propos de POD1UM

Le programme d'essais cliniques POD1UM (PD1 Clinical Program in Multiple Malignancies) évaluant le retifanlimab comprend POD1UM-201 et plusieurs autres études de Phase 1, 2 et 3 pour les patients atteints de tumeurs solides, y compris les essais POD1UM visant l'autorisation du retifanlimab en tant que monothérapie pour les patients atteints de cancer endométrial à forte instabilité microsatellitaire et de carcinome épidermoïde du canal anal ; et en association avec une chimiothérapie à base de platine pour les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules et d'un carcinome épidermoïde du canal anal.

À propos de POD1UM-201

POD1UM-201 (NCT03599713) est une étude ouverte, multirégionale, à groupe unique évaluant le retifanlimab chez des patients atteints d'un carcinome à cellules de Merkel (CCM) métastatique ou récurrent localement avancé qui n'avaient pas reçu de traitement systémique antérieur pour leur maladie avancée.

Les patients ont reçu du Zynyz 500 mg par voie intraveineuse toutes les quatre semaines jusqu'à progression de la maladie, toxicité inacceptable, jusqu'à 24 mois. Des évaluations de la réponse tumorale ont été effectuées toutes les huit semaines pendant la première année de traitement et toutes les 12 semaines par la suite.

Le critère d'évaluation principal était le taux de réponse objective (TRO) tel que déterminé par un examen radiographique central indépendant utilisant RECIST v1.1. Les critères secondaires comprenaient la durée de réponse (DR), le taux de contrôle de la maladie (TCM), la survie sans progression (SSP) et la survie globale (SG) ; l'innocuité et la pharmacocinétique.

Pour de plus amples renseignements sur l'étude, veuillez visiter : https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03599713.

À propos de Zynyztm (retifanlimab-dlwr)

Zynyz (retifanlimab-dlwr) est un inhibiteur PD-1 par voie intraveineuse indiqué aux États-Unis pour le traitement des patients adultes atteints d'un carcinome à cellules de Merkel (CCM) métastatique ou récurrent localement avancé. Cette indication est approuvée dans le cadre d'une autorisation accélérée basée sur le taux de réponse tumorale et la durée de réponse. L'approbation continue de cette indication peut être subordonnée à la vérification et à la description des avantages cliniques lors d'essais de confirmation.

Zynyz est mis sur le marché par Incyte aux États-Unis. En 2017, Incyte a conclu un accord de collaboration et de licence exclusif avec MacroGenics, Inc. pour les droits mondiaux de retifanlimab.

Zynyz est une marque commerciale d'Incyte.

Informations importantes relatives à l'innocuité

Quelles sont les informations les plus importantes que je devrais connaître à propos de ZYNYZ ?

ZYNYZ est un médicament qui pourrait traiter un certain type de cancer de la peau en travaillant avec votre système immunitaire. ZYNYZ peut demander à votre système immunitaire d'attaquer les organes et les tissus sains dans n'importe quelle zone de votre corps et peut affecter la façon dont ils fonctionnent. Ces problèmes peuvent parfois devenir graves ou mettre la vie en danger et conduire à la mort. Vous pouvez présenter plus d'un de ces problèmes à la fois. Ces problèmes peuvent survenir à tout moment pendant le traitement ou même après la fin de votre traitement.

Appelez ou consultez immédiatement votre médecin en cas d'apparition ou d'aggravation de signes ou symptômes, y compris :

Problèmes pulmonaires : toux, essoufflement, douleur thoracique

Problèmes intestinaux : diarrhée (selles molles) ou selles plus fréquentes que d'habitude ; selles noires, goudronneuses, collantes, ou contenant du sang ou du mucus ; douleur ou sensibilité sévère dans l'estomac (abdomen)

Problèmes hépatiques : jaunissement de la peau ou du blanc des yeux ; nausées ou vomissements sévères ; douleur sur le côté droit de l'estomac (abdomen) ; urine foncée (couleur thé) ; apparition plus facile que la normale de saignements ou d'ecchymoses

Problèmes des glandes hormonales : maux de tête qui ne disparaissent pas ou maux de tête inhabituels ; sensibilité des yeux à la lumière ; problèmes oculaires ; battements cardiaques rapides ; augmentation de la transpiration ; fatigue extrême ; prise ou perte de poids ; faim ou soif plus fréquentes que d'habitude ; urines plus fréquentes que d'habitude ; perte de cheveux ; sensation de froid ; constipation ; la voix qui devient plus grave ; étourdissement ou évanouissement ; changements d'humeur ou de comportement, tels que la diminution de la libido, l'irritabilité ou l'oubli

Problèmes rénaux : diminution de la quantité d'urine, sang dans l'urine, gonflement des chevilles, perte d'appétit

Problèmes cutanés : éruption cutanée ; démangeaisons ; cloques ou desquamation ; plaies douloureuses ou ulcères dans la bouche ou le nez, la gorge ou la région génitale ; fièvre ou symptômes grippaux ; ganglions lymphatiques gonflés

Des problèmes peuvent également survenir dans d'autres organes et tissus. D'autres signes et symptômes de problèmes du système immunitaire peuvent survenir avec ZYNYZ. Appelez ou consultez immédiatement votre médecin en cas d'apparition ou d'aggravation de signes ou symptômes, notamment :

douleur thoracique, battement cardiaque irrégulier, essoufflement ou gonflement des chevilles

confusion, somnolence, problèmes de mémoire, changements d'humeur ou de comportement, raideur du cou, problèmes d'équilibre, picotements ou engourdissements des bras ou des jambes

vision double, vision floue, sensibilité à la lumière, douleur oculaire, changements de la vue

douleur ou faiblesse musculaires persistantes ou sévères, crampes musculaires

faible taux de globules rouges, ecchymoses

Réactions à la perfusion qui peuvent parfois être sévères. Les signes et symptômes des réactions à la perfusion peuvent inclure : frissons ou tremblements, démangeaisons ou éruption cutanée, rougeurs, essoufflement ou respiration sifflante, étourdissements, sensation d'évanouissement, fièvre, douleurs au dos ou au cou

Rejet d'un organe greffé. Votre médecin devrait vous dire quels signes et symptômes vous devez signaler et surveiller, en fonction du type de greffe d'organe que vous avez reçu.

Complications, y compris la maladie du greffon contre l'hôte, chez les personnes qui ont reçu une greffe de moelle osseuse (cellule souches) qui utilise des cellules souches du donneur (allogène). Ces complications peuvent être graves et entraîner à la mort. Elles peuvent survenir si vous avez subi une greffe avant ou après avoir été traité par ZYNYZ. Votre médecin surveillera ces complications.

Obtenir immédiatement un traitement médical peut aider à empêcher l'aggravation de ces problèmes. Votre médecin surveillera ces problèmes pendant votre traitement par ZYNYZ. Votre médecin peut vous traiter par corticostéroïdes ou médicaments de remplacement hormonal. Votre médecin peut également avoir besoin de retarder ou d'arrêter complètement le traitement par ZYNYZ si vous présentez des effets secondaires graves.

Avant de recevoir ZYNYZ, informez votre médecin de toutes vos conditions médicales, y compris si vous :

avez des problèmes de système immunitaire tels que la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse ou le lupus

avez reçu une greffe d'organe

avez reçu ou prévoyez de recevoir une greffe de cellules souches qui utilise des cellules souches du donneur (allogène)

avez reçu un traitement radiologique dans votre région thoracique

avez une condition qui affecte votre système nerveux, comme la myasthénie gravis ou le syndrome de Guillain-Barré

êtes enceinte ou prévoyez de le devenir. ZYNYZ peut nuire à votre bébé à naître.

Les femmes en capacité de procréer :

? Votre médecin vous fera passer un test de grossesse avant de commencer le traitement par ZYNYZ.

? Vous devez utiliser une méthode efficace de contraception pendant votre traitement et pendant quatre mois après votre dernière dose de ZYNYZ. Parlez à votre médecin des méthodes contraceptives que vous pouvez utiliser pendant cette période.

? Informez immédiatement votre médecin si vous tombez enceinte ou si vous pensez être enceinte pendant le traitement par ZYNYZ.

? Votre médecin vous fera passer un test de grossesse avant de commencer le traitement par ZYNYZ. ? Vous devez utiliser une méthode efficace de contraception pendant votre traitement et pendant quatre mois après votre dernière dose de ZYNYZ. Parlez à votre médecin des méthodes contraceptives que vous pouvez utiliser pendant cette période. ? Informez immédiatement votre médecin si vous tombez enceinte ou si vous pensez être enceinte pendant le traitement par ZYNYZ. allaitez ou prévoyez d'allaiter. On ne sait pas si ZYNYZ passe dans le lait maternel. Ne pas allaiter pendant le traitement et pendant quatre mois après la dernière dose de ZYNYZ.

Indiquez à votre médecin tous les médicaments que vous prenez, y compris les médicaments sur ordonnance et en vente libre, les vitamines et les suppléments à base de plantes.

Les effets indésirables les plus courants de ZYNYZ incluent la fatigue, les douleurs musculaires et osseuses, les démangeaisons, la diarrhée, l'éruption cutanée, la fièvre, la nausée

Ce ne sont pas tous les effets secondaires possibles de ZYNYZ. Appelez votre médecin pour obtenir des conseils médicaux relatifs aux effets secondaires.

Informations générales sur l'utilisation sûre et efficace de ZYNYZ.

Les médicaments sont parfois prescrits à d'autres fins que celles énumérées dans un guide de médicaments. Si vous souhaitez plus d'informations sur ZYNYZ, parlez-en avec votre médecin. Vous pouvez demander à votre médecin les informations sur ZYNYZ qui sont rédigées pour les professionnels de la santé.

Vous pouvez signaler des effets secondaires à la FDA au (800) FDA-1088 ou sur http://www.fda.gov/medwatch. Vous pouvez également signaler des effets indésirables à Incyte Corporation au 1-855-463-3463.

Veuillez consulter les informations posologiques complètes pour ZYNYZ pour connaître les informations importantes relatives à l'innocuité.

À propos d'Incyte

Incyte est une société biopharmaceutique internationale basée à Wilmington, dans le Delaware, qui s'efforce de trouver des solutions pouvant répondre à d'importants besoins médicaux non satisfaits grâce à la découverte, au développement et à la commercialisation de produits thérapeutiques exclusifs. Pour plus d'informations au sujet d'Incyte, rendez-vous sur le site Incyte.com et suivez @Incyte.

Énoncés prospectifs

À l'exception des données historiques contenues dans les présentes, les sujets abordés dans ce communiqué de presse, notamment les déclarations sur la question de savoir si et quand Zynyz pourrait fournir une option de traitement efficace pour les patients atteints de CCM et sur le programme clinique POD1UM d'Incyte en général, contiennent des prédictions, des estimations et d'autres énoncés prospectifs.

Ces énoncés prospectifs sont basés sur les attentes actuelles d'Incyte et sont soumis à des risques et incertitudes susceptibles d'entraîner des différences substantielles avec les résultats réels, y compris des développements imprévus et des risques liés à : des retards imprévus; la poursuite de la recherche et du développement et des résultats d'essais cliniques éventuellement infructueux ou insuffisants pour répondre aux normes réglementaires applicables ou justifier un développement continu; la capacité d'inscrire un nombre suffisant de sujets à des essais cliniques; les effets de la pandémie de COVID-19 et les mesures pour faire face à la pandémie sur les essais cliniques, la chaîne d'approvisionnement, les autres fournisseurs tiers et les opérations de développement et de découverte d'Incyte et ses partenaires; les décisions prises par la FDA américaine et d'autres autorités réglementaires en dehors des États-Unis; l'efficacité et l'innocuité des produits d'Incyte et ses partenaires; l'acceptation des produits d'Incyte et ses partenaires par le marché; la concurrence sur le marché; les exigences en matière de vente, de commercialisation, de fabrication et de distribution; et d'autres risques détaillés périodiquement dans les rapports déposés par Incyte auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris son rapport annuel pour l'exercice clos au 31 décembre 2022. Incyte décline toute intention ou obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs.

