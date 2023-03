Déclaration du ministre Hussen à l'occasion du ramadan





Les musulmans et les musulmanes du Canada et d'ailleurs dans le monde souligneront le début du ramadan

OTTAWA, ON, le 22 mars 2023 /CNW/ - Ce soir, au coucher du soleil, les musulmanes et musulmans au Canada et ailleurs dans le monde soulignent le début du mois sacré du ramadan, une période de jeûne, de prière et de réflexion spirituelle. Au cours du mois, ils jeûneront du lever au coucher du soleil, rompant le jeûne pour l'iftar, un repas qu'ils partageront en soirée avec parents et proches.

Le ramadan est une période importante dans la communauté musulmane, car il offre l'occasion d'affermir sa foi, de faire preuve de bienveillance et de générosité envers les personnes dans le besoin ainsi que de demander pardon pour les erreurs commises.

Profitons-en pour en apprendre davantage sur les coutumes et traditions de nos amis, voisins et collègues de confession musulmane et reconnaître les nombreuses contributions remarquables que les musulmans canadiens ont apportées à notre tissu social.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'offre mes meilleurs voeux à toutes les personnes qui observent ce mois sacré. Que le ramadan soit rempli de bénédictions, de paix et de joie!

Ramadan Mubarak!

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 22 mars 2023 à 20:00 et diffusé par :