Nomination de Mme Lise Girard à titre de sous-ministre adjointe au ministère de la Cybersécurité et du Numérique





QUÉBEC, le 22 mars 2023 /CNW/ - Le ministère de la Cybersécurité et du Numérique annonce la nomination par le gouvernement du Québec de Mme Lise Girard à titre de sous-ministre adjointe à la sécurité de l'information gouvernementale et à la cybersécurité. Son mandat débutera à compter du 27 mars.

Membre du Barreau du Québec, Mme Girard occupait, depuis octobre 2020, la fonction de sous-ministre associée au ministère de la Sécurité publique, ainsi que les fonctions de dirigeante de l'information et cheffe déléguée de la sécurité de l'information. Elle a auparavant oeuvré à titre de directrice du contentieux et Procureure en chef à l'Autorité des marchés financiers. Elle a également été membre et présidente du Tribunal administratif des marchés financiers de 2014 à 2020.

À titre de sous-ministre adjointe à la sécurité de l'information gouvernementale et à la cybersécurité, Mme Girard aura notamment comme mandat d'assurer une gouvernance forte et intégrée ainsi que la coordination et la concertation gouvernementale en matière de sécurité de l'information et de cybersécurité. Elle sera également responsable du modèle de classification de sécurité des données numériques gouvernementales. Enfin, elle coordonnera les activités du Centre gouvernemental de cyberdéfense, du Réseau gouvernemental de cyberdéfense et du Centre opérationnel de cyberdéfense.

Liens connexes :

Ministère de la Cybersécurité et du Numérique : https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/cybersecurite-numerique

Médias sociaux

https://www.linkedin.com/company/ministere-cybersecurite-numerique

SOURCE Ministère de la Cybersécurité et du Numérique

Communiqué envoyé le 22 mars 2023 à 18:53 et diffusé par :