Avis aux médias - Virage zéro déchet - Entrée en vigueur du règlement sur l'interdiction de certains articles à usage unique





MONTRÉAL, le 22 mars 2023 /CNW/ - La responsable de la transition écologique et de l'environnement au sein du comité exécutif, Marie-Andrée Mauger, invite les membres des médias à une mêlée de presse concernant l'entrée en vigueur du règlement sur l'interdiction de certains articles à usage unique et sur les actions prises par la Ville pour accompagner les commerces alimentaires et les restaurants dans cette transition écologique.

Elle sera accompagnée de la directrice générale du Central, Geneviève Touchette, ainsi que du directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED), Karel Ménard.

Date : Le jeudi 23 mars 2023



Heure : 11 h



Lieu : Le Central

30, rue Sainte-Catherine Ouest





