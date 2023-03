LOGISTEC annonce ses résultats pour l'exercice 2022 : Une année marquée par des réalisations et des résultats financiers exceptionnels





MONTRÉAL, le 22 mars 2023 /CNW/ - LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC ») (TSX : LGT.A) (TSX : LGT.B) (la « Société »), fournisseur de services maritimes et environnementaux de premier plan, a annoncé aujourd'hui ses résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2022. En phase avec sa stratégie de croissance durable à long terme, LOGISTEC a dégagé des résultats records supérieurs à tous ses sommets précédents dans un contexte favorable à ses activités.

Faits saillants de 2022

Les produits consolidés ont atteint 897,6 millions $, en hausse de 153,9 millions $, ou 20,7 %;

Le BAIIA ajusté (1) s'est élevé à 142,1 millions $, en hausse de 21,3 millions $;

s'est élevé à 142,1 millions $, en hausse de 21,3 millions $; Le résultat dilué par action total s'est chiffré à 4,12 $, en hausse de 19,1 %.

« L'année 2022 a marqué le 70e anniversaire de LOGISTEC, une année mémorable par ses résultats records, sa performance exceptionnelle et ses innovations remarquables, déclare Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC. LOGISTEC est en bonne position pour générer une croissance durable grâce à sa solidité financière, à sa diversification, à son modèle d'affaires unique, à son vaste réseau de terminaux nord-américain et à ses technologies environnementales novatrices. Je tiens à remercier tous les membres de notre équipe, nos clients et nos partenaires pour leur soutien, leur collaboration, leur confiance et leur loyauté. »

« Notre performance financière de 2022 a encore une fois dépassé nos attentes relativement aux principales mesures financières, ajoute Carl Delisle, chef de la direction financière et trésorier de LOGISTEC. Grâce à l'ingéniosité et au dévouement de nos gens, à une diversification réfléchie, à sa croissance organique et aux acquisitions stratégiques conclues dans les dernières années, LOGISTEC a pu continuer de bâtir une plateforme toujours plus résiliente tout en élargissant la portée et l'étendue de ses activités et en renforçant son expertise au profit de ses clients. »

Résultats de 2022 ? Une performance financière robuste

Les produits consolidés ont totalisé 897,6 millions $ en 2022, en hausse de 153,9 millions $, ou 20,7 %, par rapport à ceux de l'exercice 2021. Qui plus est, nous avons dégagé un bénéfice avant intérêts, impôt et amortissement ajusté (le « BAIIA ajusté (1) ») record de 142,1 millions $ ainsi qu'un résultat attribuable aux propriétaires de la Société de 53,5 millions $, ce qui constitue un véritable sommet historique. Nous avons ainsi marqué un autre jalon, soit un résultat par action total de plus de 4,00 $, ce qui représente un résultat dilué par action total de 4,12 $.

Notre secteur des services maritimes a manutentionné des volumes records de marchandises sous l'effet de la forte demande au sein de la chaîne d'approvisionnement et a inscrit d'excellents résultats sans précédent, ses produits s'établissant à 565,8 millions $ en 2022, soit une hausse de 32,5 % comparativement à 427,0 millions $ en 2021. Nous avons étendu nos activités à Lemont (IL), plaque tournante stratégique des marchés de la grande région de Chicago et d'autres états du Midwest. Nous avons renforcé nos partenariats avec des ports stratégiques, signant des ententes à long terme à l'échelle de notre réseau.

Notre secteur des services environnementaux a affiché des produits de 331,7 millions $ en 2022, en hausse de 4,7 % en regard de 316,7 millions $ à l'exercice précédent. Les produits sont liés à l'acquisition récente d'American Process Group, qui a contribué aux produits au cours d'un exercice complet en 2022.

LOGISTEC a affiché un résultat de 54,0 millions $ pour l'exercice, dont une tranche de 53,5 millions $ était attribuable aux propriétaires de la Société. Cela s'est traduit par un résultat dilué par action total de 4,12 $, dont 3,95 $ par action était attribuable aux actions ordinaires de catégorie A et 4,34 $ par action était attribuable aux actions subalternes à droit de vote de catégorie B.

(1) Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la section Mesure non conforme aux IFRS.



Perspectives

Dans le contexte actuel, à l'heure où nos deux secteurs d'activité évoluent, s'adaptent aux circonstances et prennent de l'expansion, nous pourrons miser sur la force de notre réseau de terminaux maritimes pour soutenir des chaînes d'approvisionnement fiables et durables et aider nos clients à solutionner leurs enjeux environnementaux les plus complexes. Nos résultats de 2022 montrent clairement la résilience de nos activités et les avantages de notre stratégie ciblée. Ces deux secteurs offrent des solutions pour tirer profit de possibilités de croissance en réponse aux tendances actuelles du marché et aux impératifs environnementaux importants.

La croissance de LOGISTEC se poursuit depuis plus de 70 ans. Au cours des 10 dernières années, le secteur des services maritimes, un secteur mature, a augmenté ses produits à un taux de croissance annuel composé (« TCAC ») impressionnant de 14,7 %. LOGISTEC est un chef de file de la manutention de pièces de grandes dimensions comme des composantes d'éoliennes. La manutention sécuritaire de marchandises surdimensionnées est de plus en plus fréquente et nos experts sur le terrain sont reconnus à l'échelle mondiale comme les meilleurs opérateurs de terminaux, ainsi que le démontre le prix reçu lors de l'événement international Heavy Lift Awards. Nous demeurons convaincus que nos clients, partenaires et collectivités nous donneront d'excellentes occasions de soutenir des chaînes d'approvisionnement résilientes.

Sur le plan de l'environnement, nos clients et collectivités font face à des défis sans précédent. Des événements météorologiques extrêmes aux infrastructures d'eau potable vieillissantes, en passant par les pénuries d'eau, nos clients recherchent des solutions uniques pour des enjeux d'une complexité grandissante. Notre équipe possède l'expertise nécessaire pour jouer un rôle important dans l'accélération de la prestation de solutions à cet égard. Nous croyons que notre équipe des services environnementaux est également dans une excellente position pour générer des résultats attrayants, grâce à un carnet de commandes solide au début de 2023 et à de nouvelles occasions d'affaires.

En 2023, nous tirons parti de notre solide dynamisme pour amorcer un nouveau cycle stratégique. Propulsés par de grandes réalisations et notre vision à long terme, nous continuerons sur cette lancée en nous appuyant sur nos assises solides. Dans ce contexte, nous croyons fermement que nous sommes bien positionnés pour soutenir des chaînes d'approvisionnement fluides et résilientes et pour avoir une incidence significative sur le développement de collectivités résilientes et dynamiques.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (QC), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac et diverses et de conteneurs dans 53 installations portuaires et dans 79 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires du marché canadien. La Société oeuvre également dans le secteur environnemental, offrant, à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services relatifs au renouvellement de conduites d'eau souterraines, au dragage, à l'assèchement, à la gestion de sols contaminés et des matières résiduelles, à la restauration de sites, à l'évaluation des risques et à la fabrication de produits liés au transport des fluides.

Depuis sa constitution en société ouverte en 1969, la Société est rentable et verse régulièrement des dividendes, lesquels s'accroissent d'ailleurs continuellement au fil des ans. Les actions de LOGISTEC se transigent depuis cette date à la Bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la Société à l'adresse www.logistec.com.

Mesure non conforme aux IFRS

Le bénéfice avant intérêts, impôt et amortissement ajusté (le « BAIIA ajusté ») n'est pas défini dans les IFRS et, par conséquent, ne peut être présenté à titre officiel dans les états financiers. Tel qu'il est défini par la Société, le BAIIA ajusté exclut les coûts de configuration et de personnalisation liés à la mise en oeuvre d'un progiciel de gestion intégré (« ERP »). La définition du BAIIA ajusté employée par la Société peut ne pas correspondre à celle employée par d'autres sociétés. Bien que le BAIIA ajusté soit une mesure non conforme aux IFRS, il est néanmoins utilisé par les gestionnaires, les analystes, les investisseurs et d'autres parties prenantes du milieu financier pour analyser et évaluer la performance et la gestion de la Société tant sur le plan financier que sur le plan opérationnel.

Le tableau suivant présente le rapprochement du résultat de la période et du BAIIA ajusté :

(en milliers de dollars) 2022 $ 2021 $ Résultat de l'exercice 54 002 45 624 PLUS :



Dotation aux amortissements 56 196 49 100 Charges financières nettes 14 816 10 562 Impôt sur le résultat 10 804 10 471 Coûts de configuration et de personnalisation aux termes d'un accord d'infonuagique 6 276 5 064 BAIIA ajusté 142 094 120 821



Énoncés prospectifs

En vue d'informer les actionnaires et les investisseurs potentiels sur les perspectives de la Société, les rubriques du présent document peuvent contenir des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières, au sujet des activités de la Société, ses performances, sa situation financière et en particulier l'espérance de succès des efforts de la Société dans le développement et la croissance de ses affaires. Ces énoncés prospectifs expriment, en date du présent document, les estimations, prévisions, projections, attentes ou opinions de la Société à l'égard d'événements ou résultats futurs. Bien que la Société estime que les attentes suscitées par ces énoncés prospectifs sont basées sur des fondements et des hypothèses valables et raisonnables, ces énoncés prospectifs sont intrinsèquement sujets à des incertitudes et contingences importantes, dont plusieurs sont au-delà du contrôle de la Société, de sorte que le rendement de la Société pourrait différer sensiblement du rendement prévisionnel exprimé ou présenté dans de tels énoncés prospectifs. Les risques et incertitudes importants qui pourraient faire différer de façon significative les résultats réels et les événements futurs des attentes actuelles exprimées sont examinés sous la rubrique « Risques d'affaires » du rapport annuel 2022 de la Société et incluent, sans s'y restreindre, les performances des économies locales et internationales et leur effet sur les volumes de livraison, les conditions climatiques, les relations avec la main-d'oeuvre, le niveau des prix et les activités de marketing des compétiteurs. Les lecteurs du présent document sont ainsi mis en garde de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. La Société ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ces énoncés prospectifs, à moins que la loi ne l'exige.

ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS









des exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les données par action)



2022 $ 2021 $ Produits

897 565 743 703 Charge au titre des avantages du personnel

(429 458) (363 331) Matériel et fournitures

(247 002) (187 225) Charges d'exploitation

(61 555) (50 095) Autres charges

(38 753) (33 327) Dotation aux amortissements

(56 196) (49 100) Quote-part du résultat tiré des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence

18 760 10 084 Autres pertes

(3 739) (4 052) Résultat d'exploitation

79 622 66 657 Charges financières

(15 429) (11 103) Produits financiers

613 541 Résultat avant impôt

64 806 56 095 Impôt sur le résultat

(10 804) (10 471) Résultat de l'exercice

54 002 45 624 Résultat attribuable aux :





Propriétaires de la Société

53 543 45 364 Participation ne donnant pas le contrôle

459 260 Résultat de l'exercice

54 002 45 624 Résultat de base par action ordinaire de catégorie A (1)

3,98 3,34 Résultat de base par action subalterne à droit de vote de catégorie B (2)

4,38 3,68 Résultat dilué par action de catégorie A

3,95 3,31 Résultat dilué par action de catégorie B

4,34 3,64

(1) Action ordinaire de catégorie A (« action de catégorie A »). (2) Action subalterne à droit de vote de catégorie B (« action de catégorie B »).



ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL

des exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)









2022 2021



$ $







Résultat de l'exercice

54 002 45 624







Autres éléments du résultat global





Éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés des résultats





Écarts de change découlant de la conversion des établissements à l'étranger

12 477 848 (Perte) profit latent(e) découlant de la conversion de la dette désignée comme élément de couverture au titre de l'investissement net dans des établissements à l'étranger

(4 260) 521 Impôt sur le résultat lié (à la perte) au profit latent(e) découlant de la conversion de la dette désignée comme élément de couverture au titre de l'investissement net dans des établissements à l'étranger

430 (121) Profit (perte) sur dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie

2 101 (235) Impôt sur le résultat lié aux dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie

(431) 62 Total des éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés des résultats

10 317 1 075







Éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés des résultats





Profits (pertes) sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies

8 733 5 178 Rendement de l'actif des régimes de retraite

(3 452) 1 034 Impôt sur le résultat sur les profits (pertes) sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies et sur le rendement de l'actif des régimes de retraite

(1 420) (1 646) Total des éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés des résultats

3 861 4 566







Quote-part des autres éléments du résultat global des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, après impôt sur le résultat





Éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés des résultats

312 318 Éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés des résultats

(83) (84) Total de la quote-part des autres éléments du résultat global des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, après impôt sur le résultat

229 234 Autres éléments du résultat global de l'exercice, après impôt sur le résultat

14 407 5 875 Total du résultat global de l'exercice

68 409 51 499 Total du résultat global attribuable aux :





Propriétaires de la Société

67 853 51 240 Participation ne donnant pas le contrôle

556 259 Total du résultat global de l'exercice

68 409 51 499



ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

(en milliers de dollars canadiens)







Au 31 décembre 2022 $ Au 31 décembre 2021 $ Actif



Actif courant



Trésorerie et équivalents de trésorerie 36 043 37 530 Créances clients et autres débiteurs 198 247 183 322 Actifs sur contrat 14 912 7 517 Actifs d'impôt exigible 11 245 7 597 Stocks 20 000 16 830 Charges payées d'avance et autres 8 756 10 437

289 203 263 233 Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 46 140 46 311 Immobilisations corporelles 234 602 207 321 Actifs au titre de droits d'utilisation 167 274 135 049 Goodwill 187 430 182 706 Immobilisations incorporelles 36 807 41 043 Actifs non courants 2 030 2 448 Actifs au titre des avantages postérieurs à l'emploi 1 264 -- Actifs financiers non courants 6 114 5 902 Actifs d'impôt différé 12 808 14 958 Total de l'actif 983 672 898 971 Passif



Passif courant



Emprunts bancaires à court terme -- 8 600 Dettes fournisseurs et autres créditeurs 128 019 127 044 Passifs sur contrat 11 107 14 801 Passifs d'impôt exigible 5 095 10 442 Dividendes à payer 1 574 1 338 Tranche courante des obligations locatives 18 662 15 775 Tranche courante de la dette à long terme 10 925 3 427

175 382 181 427 Obligations locatives 157 500 125 249 Dette à long terme 224 110 191 927 Passifs d'impôt différé 24 604 25 684 Obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi 13 690 16 212 Passifs sur contrat 1 733 2 133 Passifs non courants 25 562 40 730 Total du passif 622 581 583 362 Capitaux propres



Capital social 49 443 50 889 Résultats non distribués 290 773 254 621 Cumul des autres éléments du résultat global 19 271 9 051 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 359 487 314 561 Participation ne donnant pas le contrôle 1 604 1 048 Total des capitaux propres 361 091 315 609 Total du passif et des capitaux propres 983 672 898 971



ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

(en milliers de dollars canadiens)

Attribuables aux propriétaires de la Société

Capital

social émis $ Résultats

non distribués $ Cumul des autres

éléments du

résultat

global $ Total $ Participation

ne donnant

pas le contrôle $ Total des

capitaux

propres $ Solde au 1er janvier 2022 50 889 254 621 9 051 314 561 1 048 315 609 Résultat de l'exercice -- 53 543 -- 53 543 459 54 002 Autres éléments du résultat global











Écarts de change découlant de la conversion des établissements à l'étranger -- -- 12 380 12 380 97 12 477 Perte latente découlant de la conversion de la dette désignée comme élément de couverture au titre de l'investissement net dans des établissements à l'étranger, après impôt sur le résultat -- -- (3 830) (3 830) -- (3 830) Profits sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies et rendement de l'actif des régimes de retraite, après impôt sur le résultat -- 3 861 -- 3 861 -- 3 861 Quote-part des autres éléments du résultat global des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, après impôt sur le résultat -- 229 -- 229 -- 229 Couvertures de flux de trésorerie, après impôt sur le résultat -- -- 1 670 1 670 -- 1 670 Total du résultat global de l'exercice -- 57 633 10 220 67 853 556 68 409 Réévaluation nette du passif au titre de l'option de vente émise -- (7 872) -- (7 872) -- (7 872) Émission d'actions de catégorie B 683 -- -- 683 -- 683 Rachat d'actions de catégorie B (2 129) (8 101) -- (10 230) -- (10 230) Émission attendue d'actions de catégorie B aux termes du Régime d'options d'achat d'actions à l'intention de la haute direction -- 683 -- 683 -- 683 Autre dividende -- (394) -- (394) -- (394) Dividendes sur actions de catégorie A -- (3 183) -- (3 183) -- (3 183) Dividendes sur actions de catégorie B -- (2 614) -- (2 614) -- (2 614) Solde au 31 décembre 2022 49 443 290 773 19 271 359 487 1 604 361 091



















ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES (SUITE)



Attribuables aux propriétaires de la Société



Capital

social émis $ Capital

social

devant

être émis $ Résultats

non distribués $ Cumul

des autres

éléments du

résultat global (note 27) $ Total $ Participation

ne donnant

pas le contrôle $ Total des

capitaux

propres $ Solde au 1er janvier 2021 45 575 4 906 242 358 7 943 300 782 789 301 571 Résultat de l'exercice -- -- 45 364 -- 45 364 260 45 624 Autres éléments du résultat global













Écarts de change découlant de la conversion des établissements à l'étranger -- -- -- 849 849 (1) 848 Profit latent découlant de la conversion de la dette désignée comme élément de couverture au titre de l'investissement net dans des établissements à l'étranger, après impôt sur le résultat -- -- -- 400 400 -- 400 Profits sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies et rendement de l'actif des régimes de retraite, après impôt sur le résultat -- -- 4 566 -- 4 566 -- 4 566 Quote-part des autres éléments du résultat global des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, après impôt sur le résultat -- -- 202 32 234 -- 234 Couvertures de flux de trésorerie, après impôt sur le résultat -- -- -- (173) (173) -- (173) Total du résultat global de l'exercice -- -- 50 132 1 108 51 240 259 51 499 Réévaluation du passif au titre de l'option de vente émise -- -- (32 403) -- (32 403) -- (32 403) Émission d'actions de catégorie B 515 -- -- -- 515 -- 515 Rachat d'actions de catégorie B (107) -- (444) -- (551) -- (551) Émission de capital social de catégorie B à un actionnaire d'une filiale 4 906 (4 906) -- -- -- -- -- Émission attendue d'actions de catégorie B aux termes du Régime d'options d'achat d'actions à l'intention de la haute direction -- -- 364 -- 364 -- 364 Autre dividende -- -- (170) -- (170) -- (170) Dividendes sur actions de catégorie A -- -- (2 828) -- (2 828) -- (2 828) Dividendes sur actions de catégorie B -- -- (2 388) -- (2 388) -- (2 388) Solde au 31 décembre 2021 50 889 -- 254 621 9 051 314 561 1 048 315 609























TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE









des exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars canadiens)







2022 $ 2021 $ Activités d'exploitation



Résultat de l'exercice 54 002 45 624 Éléments sans effet sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 68 040 64 265 Trésorerie générée par les activités d'exploitation 122 042 109 889 Dividendes reçus des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 19 160 8 859 Cotisations en vertu des régimes de retraite à prestations définies (675) (1 022) Règlement des provisions (396) (865) Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (20 900) (27 556) Impôt sur le résultat payé (20 553) (9 719)

98 678 79 586 Activités de financement



Variation nette des emprunts bancaires à court terme (8 565) 8 600 Émission de dette à long terme, nette des coûts de transaction 139 661 91 681 Remboursement de dette à long terme (108 130) (63 601) Remboursement d'autres passifs non courants -- (2 635) Remboursement d'obligations locatives (15 685) (13 384) Remboursement d'un montant dû à une participation ne donnant pas le contrôle (19 086) -- Intérêts payés (15 043) (11 508) Émission d'actions de catégorie B 221 130 Rachat d'actions de catégorie B (10 230) (551) Dividendes versés sur les actions de catégorie A (3 040) (2 794) Dividendes versés sur les actions de catégorie B (2 521) (2 343)

(42 418) 3 595 Activités d'investissement



Dividendes versés à une participation ne donnant pas le contrôle (10 060) (170) Acquisition d'immobilisations corporelles (52 146) (44 306) Acquisition d'immobilisations incorporelles (347) (117) Produit de la sortie d'immobilisations corporelles 2 434 699 Regroupements d'entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise (3 338) (50 390) Intérêts perçus 375 576 Acquisition d'autres actifs non courants (1 274) (632) Produit de la sortie d'autres actifs non courants 410 84 Trésorerie découlant d'autres actifs financiers non courants 2 579 1 398

(61 367) (92 858) Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie (5 107) (9 677) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 37 530 46 778 Effets des variations des cours de change sur le solde de la trésorerie détenue en monnaie



étrangère des établissements à l'étranger 3 620 429 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice 36 043 37 530

