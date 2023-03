Budget 2023-2024 - Les soins des dents brillent par leur absence





MONTRÉAL, le 22 mars 2023 /CNW/ - En réaction au budget québécois 2023-2024 déposé hier par le ministre des Finances, Eric Girard, l'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) souhaite mettre en lumière l'absence de mesures satisfaisantes pour améliorer l'état des soins de santé buccodentaires des Québécois. Bien que l'ACDQ ait présenté au gouvernement un exposé nuancé des enjeux en clinique dentaire, l'attribution des sommes démontre un désintérêt marqué pour la pratique de la dentisterie dans la province.

« L'impact économique des soins dentaires au Québec est important, car il représente des retombées s'élevant à plusieurs milliards de dollars par année. L'ACDQ a profité cette année encore des consultations prébudgétaires pour soumettre au gouvernement sa vision et ses idées en matière de santé buccodentaire afin de contribuer au développement économique et social du Québec et favoriser l'accessibilité aux soins dentaires de la population », rappelle le Dr Carl Tremblay, président de l'ACDQ.

Par le biais de son mémoire, déposé lors des consultations prébudgétaires, l'ACDQ a proposé au gouvernement des orientations constructives pour minimiser les effets de la rareté de la main-d'oeuvre sur les cliniques dentaires et faciliter l'accès aux soins buccodentaires de l'ensemble des citoyens. En somme, l'ACDQ a proposé au gouvernement du Québec :

D'augmenter et de soutenir l'offre de formation en hygiène dentaire afin de mieux servir l'ensemble du Québec; D'accorder un pardon de prêt aux étudiants en médecine dentaire et en hygiène dentaire qui choisissent de pratiquer dans les régions rurales et éloignées et d'offrir aux étudiants en hygiène dentaire des incitatifs tels que le programme de bourses Perspective Québec; D'implanter le projet pilote de soins buccodentaires en CHSLD et de le rendre permanent; De soutenir les cliniques dentaires dans l'implantation de nouvelles mesures de contrôle des infections afin d'assurer à la population du Québec l'accès à un réseau de soins dentaires pérenne .

« Dans les dernières années, alors que la plus grande crise sanitaire des cent dernières années battait son plein, les dentistes ont su mettre l'épaule à la roue. Ils ont dû adapter leurs cliniques et leur pratique, ils ont vu leur quotidien chamboulé et ils ont même prêté main-forte aux autres professionnels de la santé en participant à l'effort de vaccination. Lorsqu'on réunit les conditions nécessaires à leur succès, les dentistes sont des acteurs de premier plan en santé globale. À ce titre, dans le contexte de la « refondation » du système de santé, nous estimons qu'il est essentiel que la santé buccodentaire figure parmi les priorités du gouvernement », conclut le président de l'ACDQ.

L'Association des chirurgiens dentistes du Québec

L'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) est une association professionnelle qui regroupe 4 300 dentistes, essentiellement des généralistes, mais également des dentistes en santé publique et des dentistes pédiatriques. Elle a pour mission l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres.

