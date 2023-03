La Société canadienne des relations publiques annonce 22 membres nouvellement agréés





TORONTO, le 22 mars 2023 /CNW/ - La Société canadienne des relations publiques (« SCRP ») vient d'accorder le statut de membre agréé à 22 de ses membres, après qu'ils aient complété avec succès le programme d'agrément 2022 de la Société.

La Société canadienne des relations publiques annonce 22 membres nouvellement agréés

La SCRP nationale félicite les membres suivants d'avoir mérité le titre ARP (agréé en relations publiques) :

Paula Beauchamp, ARP Alberta Court of Appeal Calgary and Edmonton, Alta. Calgary CPRS Claudia Boies, ARP CAE Montréal, Qué Société québécoise des

professionnels en relations

publiques (SQPRP) Brandon Boone, ARP Canada Life

Winnipeg, Man. CPRS Manitoba Candace Denison, ARP Rocky View County Calgary, Alta. CPRS Calgary Julie Deschambault, PRP, ARP

Capital-Image Montréal, Qué Société québécoise des

professionnels en relations

publiques (SQPRP) Anne Dionne, ARP Ville de Matane Matane, Qué Société québécoise des

professionnels en relations

publiques (SQPRP) Jill Hanes, ARP The City of Red Deer CPRS Edmonton Michelle James, MA, ARP

Saskatchewan Cancer Agency

Regina, Sask. CPRS Regina Michael Kellett ARP BC Hydro Prince George, C.-B. CPRS Northern Lights Peter Kim, ARP Allen Institute Seattle, Wash. CPRS Vancouver Andrew Korchok, ARP Niagara Region Welland, Ont. CPRS Hamilton Alexandre Lainesse, ARP

Behaviour Interactive Montréal, Qué Société québécoise des

professionnels en relations

publiques (SQPRP) Jiana Ling, ARP Vancouver School Board Vancouver, B.C. CPRS Vancouver Anne Marie Males, MCM, ARP Humber College Toronto, Ont. CPRS Toronto Erin McFarlane, ARP

EPCOR Utilities Inc.

Edmonton, Alta. CPRS Edmonton Nevasha Naidoo, ARP Platinum Public Relations Vancouver, C.-B. CPRS Vancouver Lesley Nielsen-Bjerke, ARP County of Grande Prairie CPRS Edmonton Holly Plato, ARP

Northern Development

Initiative Trust

Prince George, C.-B. CPRS Northern Lights Christina Shorthouse, MPR, ARP Kwantlen Polytechnic University

Vancouver, B.C. CPRS Vancouver Tracey Stephenson, ARP Lynwood Strategies Moncton, NB SCRP Atlantique Janine Tessmer, ARP

Niagara Region

St. Catharines, Ont. CPRS Hamilton Jennifer Vincent, ARP Danone Montréal, Qué Société québécoise des

professionnels en relations

publiques (SQPRP)





« La cohorte 2022 de nouveaux membres agréés en relations publiques, doit être félicitée pour sa performance extraordinaire, car elle est une des plus fructueuses de toute l'histoire de notre programme, dit Tom Ormsby, ARP, président du Conseil national d'agrément de la SCRP. Depuis plus de 50 ans, ce titre respecté mondialement définit la norme pour les professionnels des relations publiques canadiens en matière de connaissances et de professionnalisme. Ce titre est synonyme d'un solide engagement envers la profession et du plus haut respect au Code d'éthique professionnelle de la SCRP. »



« Je tiens également à exprimer ma plus profonde gratitude aux nombreux bénévoles chevronnés et dévoués de partout au pays qui ont travaillé avec diligence tout au long du processus en tant que mentors ou évaluateurs. Le processus de l'agrément ne serait pas possible sans leur incroyable soutien», a ajouté Tom Ormsby.



Accordé pour la première fois en 1969 à titre de mesure de compétence et de réalisation personnelle dans le domaine des relations publiques, le titre ARP est maintenant un symbole internationalement reconnu d'excellence dans l'industrie. Afin d'obtenir le statut de membre agréé, les candidats sont évalués de façon très rigoureuse au niveau de leurs habiletés, leur expérience et leur pensée stratégique nécessaires à la pratique des relations publiques de haut niveau. Ils doivent alors démontrer leur compréhension approfondie de la pratique éthique des relations publiques et se conformer au Code d'éthique professionnelle de la SCRP.



Les 22 nouveaux membres agréés de cette année seront reconnus officiellement par leurs pairs lors de la première journée d'ÉLEVER 2023, la conférence nationale de la SCRP qui aura lieu à Whistler, en Colombie-Britannique, du 4 au 6 juin 2023.

About CPRS

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est une association à but non-lucratif consacrée à la pratique, à la gestion et à l'enseignement des relations publiques et des communications. Composées de 13 Sociétés locales, la mission de la SCRP consiste à créer une communauté nationale de relations publiques et de gestion de la communication par le développement professionnel et l'agrément, la collaboration avec les principaux influenceurs, l'engagement envers l'éthique et un code d'éthique professionnelle, la défense des intérêts de la profession et le soutien aux membres à chaque étape de leur carrière.



Cision est partenaire de distribution exclusif de la Société canadienne des relations publiques nationale.

SOURCE Société canadienne des relations publiques

Communiqué envoyé le 22 mars 2023 à 09:00 et diffusé par :