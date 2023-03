BMO Gestion mondiale d'actifs annonce des distributions en espèces et des distributions réinvesties à l'égard de certains FNB BMO et de la série FNB des Fonds d'investissement BMO pour mars 2023





MONTRÉAL, le 22 mars 2023 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., à titre de gestionnaire des FNB BMO, et BMO Investissements Inc., à titre de gestionnaire des Fonds d'investissement BMO, ont annoncé aujourd'hui le versement des distributions en espèces pour le mois de mars 2023 aux porteurs des parts des FNB BMO et aux porteurs de parts de la série FNB des Fonds d'investissement BMO (série FNB) qui versent des distributions mensuelles et trimestrielles, tel que décrit dans le tableau ci-dessous. Les porteurs de parts de FNB BMO et de la série FNB inscrits à la fermeture des bureaux le 30 mars 2023 recevront les distributions en espèces ou réinvesties payables le 4 avril 2023.

Les porteurs de parts de la série FNB du Fonds du marché monétaire BMO (TSX : ZMMK), à la fermeture des bureaux le 29 mars 2023, recevront les distributions en espèces payables le 4 avril 2023.

La date ex-dividende et d'inscription du fonds ZMMK est le 29 mars 2023.

Voici les montants des distributions en espèces par part :

Distributions mensuelles

NOM DU FONDS SYMBOLE DISTRIBUTION EN

ESPÈCES PAR

PART FINB BMO obligations totales ZAG 0,040 $ FNB BMO canadien de dividendes ZDV 0,070 $ FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés ZWC 0,110 $ FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens ZMBS 0,040 $ FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes ZWB 0,120 $ FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens ZWA 0,130 $ FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie ZWT 0,120 $ FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines ZWK 0,170 $ FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités ZWU 0,080 $ FINB BMO obligations à escompte ZDB 0,030 $ FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens ZEF 0,045 $ FINB BMO équipondéré banques ZEB 0,140 $ FINB BMO équipondéré de FPI ZRE 0,090 $ FINB BMO équipondéré services aux collectivités ZUT 0,075 $ FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement ESGH 0,120 $ FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts couvertes) ESGH.F 0,110 $ FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes ZWP 0,105 $ FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens ZWE 0,120 $ FNB BMO rendement élevé à taux variable ZFH 0,060 $ FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens ZHY 0,060 $ FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement ZJK 0,090 $ FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en $ US)* ZJK.U 0,085 $ FNB BMO internationales de dividendes ZDI 0,080 $ FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens ZDH 0,090 $ FINB BMO échelonné actions privilégiées ZPR 0,045 $ FINB BMO obligations de sociétés à long terme ZLC 0,065 $ FINB BMO obligations fédérales à long terme ZFL 0,040 $ FINB BMO obligations provinciales à long terme ZPL 0,045 $ FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme ZCM 0,050 $ FINB BMO obligations fédérales à moyen terme ZFM 0,028 $ FINB BMO obligations provinciales à moyen terme ZMP 0,034 $ FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens ZMU 0,045 $ FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme ZIC 0,055 $ FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en $ US)* ZIC.U 0,042 $ FNB BMO revenu mensuel ZMI 0,070 $ FNB BMO à rendement bonifié ZPAY 0,160 $ FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes) ZPAY.F 0,160 $ FNB BMO à rendement bonifié (parts en $ US)* ZPAY.U 0,160 $ FINB BMO obligations à rendement réel ZRR 0,100 $ FINB BMO obligations de sociétés à court terme ZCS 0,038 $ FINB BMO obligations fédérales à court terme ZFS 0,022 $ FINB BMO obligations provinciales à court terme ZPS 0,030 $ FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens ZSU 0,035 $ FNB BMO obligations à très court terme ZST 0,190 $ FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US)* ZUS.U 0,210 $ FNB BMO américain de dividendes ZDY 0,080 $ FNB BMO américain de dividendes (parts en $ US)* ZDY.U 0,065 $ FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens ZUD 0,060 $ FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines ZWH 0,110 $ FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts en $ US)* ZWH.U 0,115 $ FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens ZWS 0,100 $ FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens ZHP 0,110 $ FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines ZUP 0,110 $ FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en $ US)* ZUP.U 0,110 $ FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines ZPW 0,095 $ FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en $ US)* ZPW.U 0,095 $ FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens ZPH 0,100 $ FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés ZWG 0,180 $ FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts en $ US)* ZWB.U 0,150 $ FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en $ US)* ZPR.U 0,075 $ FNB BMO revenu mensuel (parts en $ US)* ZMI.U 0,110 $ FNB BMO Équilibré (série T6 offrant des distributions à taux défini) ZBAL.T 0,135 $ BMO Fonds du marché monétaire (série FNB) ZMMK 0,210 $ FNB BMO vente d'options d'achat couvertes d'énergie ZWEN 0,210 $ FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé ZWHC 0,160 $ FINB BMO obligations totales américaines ZUAG 0,050 $ FINB BMO obligations totales américaines (parts couvertes) ZUAG.F 0,050 $ FINB BMO obligations totales américaines (parts en $ US)* ZUAG.U 0,050 $ FNB BMO Croissance (parts de distribution à pourcentage fixe) ZGRO.T 0,150 $

Distributions trimestrielles

NOM DU FONDS SYMBOLE DISTRIBUTION EN

ESPÈCES PAR

PART FINB BMO infrastructures mondiales ZGI 0,350 $ FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en dollars canadiens ZUB 0,180 $ FINB BMO équipondéré banques américaines ZBK 0,190 $ FINB BMO équipondéré produits industriels ZIN 0,160 $ FINB BMO équipondéré pétrole et gaz ZEO 0,750 $ FINB BMO MSCI Monde de haute qualité ZGQ 0,190 $ FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens ZEQ 0,180 $ FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes en dollars canadiens ZLD 0,170 $ FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité ZLI 0,160 $ FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens ZDM 0,200 $ FINB BMO MSCI EAFE ZEA 0,160 $ BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique (série FNB) ZZZD 0,300 $ FINB BMO MSCI américaines valeur ZVU 0,180 $ FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité couvertes en dollars canadiens ZLH 0,190 $ FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (parts en $ US)* ZLU.U 0,200 $ FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité ZLU 0,270 $ FINB BMO MSCI américaines de haute qualité ZUQ 0,150 $ FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens ZUE 0,220 $ FINB BMO S&P 500 (parts en $ US)* ZSP.U 0,180 $ FINB BMO S&P 500 ZSP 0,230 $ FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens ZDJ 0,230 $ FINB BMO MSCI Canada valeur ZVC 0,220 $ FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité ZLB 0,280 $ FINB BMO S&P/TSX composé plafonné ZCN 0,230 $ FNB BMO Croissance ZGRO 0,220 $ FNB BMO Équilibré ZBAL 0,220 $ FNB BMO Conservateur ZCON 0,220 $ FINB BMO obligations de sociétés ZCB 0,450 $ FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts en $ US)* ZTL.U 0,350 $ FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme ZTL 0,350 $ FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme (parts en $ US)* ZTM.U 0,250 $ FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme ZTM 0,250 $ FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme (parts en $ US)* ZTS.U 0,230 $ FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme ZTS 0,230 $ FINB BMO obligations de gouvernements ZGB 0,310 $ BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques (série FNB) ZGSB 0,300 $ BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables (série FNB) ZMSB 0,250 $ BMO Fonds d'obligations de base Plus (série FNB) ZCPB 0,200 $ FINB BMO obligations à court terme ZSB 0,300 $ FINB BMO communications mondiales COMM 0,120 $ FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux couvert en dollars canadiens STPL 0,140 $ FINB BMO biens de consommation discrétionnaires mondiaux couvert en dollars canadiens DISC 0,090 $ FINB BMO ESG obligations de sociétés ESGB 0,240 $ FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens ESGF 0,250 $ FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders ESGA 0,250 $ FINB BMO MSCI EAFE ESG Leaders ESGE 0,230 $ FINB BMO MSCI Global ESG Leaders ESGG 0,150 $ FINB BMO MSCI USA ESG Leaders ESGY 0,130 $ FNB BMO ESG Équilibré ZESG 0,180 $ FINB BMO obligations de sociétés notées BBB ZBBB 0,240 $ FINB BMO obligations de sociétés de haute qualité ZQB 0,210 $ FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation ZMID 0,150 $ FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts en $ US)* ZMID.U 0,150 $ FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts couvertes) ZMID.F 0,150 $ FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation ZSML 0,130 $ FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts en $ US)* ZSML.U 0,130 $ FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts couvertes) ZSML.F 0,130 $ FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts couvertes) ZTL.F 0,290 $ FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts en $ US)* ZUQ.U 0,100 $ FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts couvertes) ZUQ.F 0,100 $ FINB BMO TIPS à court terme ZTIP 0,500 $ FINB BMO TIPS à court terme (parts couvertes) ZTIP.F 0,500 $ FINB BMO TIPS à court terme (parts en $ US)* ZTIP.U 0,500 $ FINB BMO MSCI USA ESG Leaders (parts couvertes) ESGY.F 0,120 $ FINB BMO Japon ZJPN 0,160 $ FINB BMO Japon (parts couvertes) ZJPN.F 0,180 $ FINB BMO MSCI ACWI actions alignées sur l'Accord de Paris ZGRN 0,130 $ FNB BMO obligations à escompte à court terme ZSDB 0,130 $ FNB BMO obligations à escompte de sociétés ZCDB 0,170 $ FINB BMO revenu de banques canadiennes ZBI 0,230 $ FNB BMO toutes actions ZEQT 0,220 $ BMO Brookfield Fonds mondial d'infrastructures d'énergie renouvelable (série FNB) GRNI 0,160 $ BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie (série FNB) TOWR 0,120 $ FNB BMO agriculture mondiale ZEAT 0,120 $ FINB BMO TIPS américains TIPS 0,152 $ FINB BMO TIPS américains (parts couvertes) TIPS.F 0,152 $ FINB BMO TIPS américains (parts en $ US)* TIPS.U 0,152 $

Distributions trimestrielles - Automatiquement réinvesties

Les distributions en espèces trimestrielles suivantes, le cas échéant, sont distribuées et automatiquement réinvesties dans des parts de catégorie Accumulation supplémentaires du FNB BMO applicable, qui sont immédiatement consolidées.

NOM DU FONDS SYMBOLE DISTRIBUTION

RÉINVESTIE

PAR PART ($) FINB BMO obligations de sociétés à court terme (réinvestissement des parts) ZCS.L 0,190 $ FINB BMO obligations fédérales à court terme (réinvestissement des parts) ZFS.L 0,100 $ FINB BMO obligations provinciales à court terme (réinvestissement des parts) ZPS.L 0,160 $ FINB BMO obligations à très court terme (réinvestissement des parts) ZST.L 0,650 $ FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US, réinvestissement des parts) ZUS.V 0,700 $

*Les montants des distributions en espèces par part ($) sont en dollars américains pour les fonds ZJK.U, ZIC.U, ZPAY.U, ZUS.U, ZDY.U, ZWH.U, ZUP.U, ZPW.U, ZWB.U, ZPR.U, ZMI.U, ZUAG.U, ZLU.U, ZSP.U, ZTL.U, ZTM.U, ZTS.U, ZMID.U, ZSML.U, ZUQ.U, ZTIP.U, ZUS.V et TIPS.U.

Pour plus d'informations sur les FNB BMO et sur la série FNB des Fonds d'investissement BMO, visitez le site www.bmo.com/fnb.

L'indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses filiales (« SPDJI ») et est utilisé sous licence par BMO Gestion d'actifs inc. S&PMD, S&P 500MD, US 500, The 500, iBoxxMD, iTraxxMD et CDXMD sont des marques de commerce de S&P Global, Inc. ou de ses sociétés affiliées (« S&P »), et Dow JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Ces marques de commerce ont été octroyées sous licence par SPDJI et ont fait l'objet d'une sous-licence octroyée au gestionnaire à certaines fins. Le FNB n'est ni commandité, ni cautionné, ni vendu, ni promu par SPDJI, Dow Jones, S&P et leurs sociétés affiliées; elles ne font aucune déclaration sur l'opportunité d'investir dans ce(s) produit(s) et ne sont aucunement responsables des erreurs, omissions ou interruptions de l'indice..

Les FNB BMO ou les titres mentionnés dans la présente ne sont pas commandités, approuvés, ni promus par MSCI Inc. (« MSCI »), et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces FNB BMO ou titres ou tout indice sur lequel de tels FNB BMO ou titres sont basés. Le prospectus des FNB BMO contient une description plus détaillée de la relation limitée qu'entretient MSCI avec BMO Gestion d'actifs inc et tout FNB BMO lié.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités.

Les placements dans des FNB BMO et la série FNB des Fonds d'investissement BMO peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO ou de la série FNB pertinent avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement composés historiques globaux; ils tiennent compte de l'évolution de la valeur des actions ou des parts et du réinvestissement de tous les dividendes ou montants distribués, mais non des commissions qui se rattachent aux ventes, aux rachats ou aux distributions, ni des frais facultatifs ou de l'impôt payables par le porteur de parts, lesquels auraient réduit le rendement. Les FNB BMO et la série FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO ou la série FNB des Fonds d'investissement BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les FNB BMO et la série FNB se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB des Fonds d'investissement BMO est gérée par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

MC/MD Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos des fonds négociés en bourse (FNB) BMO

Depuis plus de 12 ans, le secteur des FNB de BMO Groupe financier est l'un des principaux fournisseurs de FNB au Canada, gère plus de 100 stratégies et détient une part de marché de plus de 25 pour cent au Canada1 et 87,6 milliards de dollars en actifs sous gestion. Les FNB BMO sont conçus pour rester à l'avant-garde des tendances du marché et offrent des solutions attrayantes pour aider les conseillers et les investisseurs. Cela comprend une gamme complète de FNB élaborés au Canada pour les Canadiens, tels que des FNB d'actions de base à faibles coûts suivant les indices de marché, une vaste gamme de FNB de titres à revenu fixe, des FNB basés sur des solutions répondant aux demandes des clients, des FNB à bêta intelligent innovateurs, ainsi que la combinaison de l'investissement actif et passif avec la série FNB de fonds d'investissement à gestion active.

1Morningstar, décembre 2022

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ? la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 150 milliards de dollars au 31 janvier 2023 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

