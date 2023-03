Transport adapté et Budget du Québec 2023-2024 - Où sont les solutions aux graves enjeux financiers et structurels ?





MONTRÉAL, le 22 mars 2023 /CNW/ - Suite au dévoilement du budget provincial 2023-2024, le Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ) et le Regroupement des organismes de personnes handicapées de la région de la Capitale-Nationale (ROP-03) font le constat que leur appel au gouvernement du Québec n'a pas été entendu.

« Il y a bien eu des investissements dans les programmes de subvention concernant le transport adapté dans les dernières années. Malheureusement, nous constatons en analysant ce budget que le gouvernement ne se donne toujours pas les moyens d'assumer un leadership démocratique et nécessaire dans le dossier. Évidemment, l'explosion des coûts demande des investissements, cependant ce dont le transport adapté a besoin, ce sont d'investissements concertés. », explique Jean-Michel Bernier, président du ROP 03.

Dans un avis signé par 140 organisations et envoyé au ministre des Finances lors des consultations prébudgétaires, les deux organisations soulignaient à grands traits les problèmes du transport adapté. Une piste de solution apte à répondre à la complexité de ces enjeux y était aussi présentée : la mise en place, d'urgence, d'un comité interministériel et intersectoriel, incluant plusieurs partenaires de la société civile.

« Oui, l'argent doit venir du gouvernement, c'est sa responsabilité d'assurer l'équité d'accès à une vie pleine et épanouie pour chacun des habitants du Québec. Cela dit, l'argent seul ne peut rien aux enjeux structurels qui alimentent la crise. À un gouvernement d'entrepreneurs, je dis : le plan d'affaires, actuellement, il mène à la faillite du transport adapté. Pour se doter d'un bon plan, concerté, on doit consulter tout l'écosystème, privé, public et communautaire », ajoute René Binet, président du RAAQ.

À propos du Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec

Le Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ) a pour mission de promouvoir et de défendre les droits des personnes aveugles et amblyopes du Québec, afin de favoriser leur intégration à part entière dans tous les domaines de l'activité humaine. Notre fédération représente 21 associations travaillant avec les personnes en situation de handicap visuel partout au Québec.

À propos du Regroupement des organismes de personnes handicapées de la région de la Capitale-Nationale

Le Regroupement des organismes de personnes handicapées de la région de la Capitale-Nationale (ROP 03) peut compter sur la collaboration de ses 25 associations membres dans la défense des droits des personnes handicapées et de leur famille. Les partenariats de l'organisme permettent d'abattre les barrières à leur intégration sur l'ensemble du territoire de la Capitale-Nationale.

