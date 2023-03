CREDIT SUISSE AT1 : Pallas Partners constituera un groupe d'investisseurs





Aperçu

Pallas Partners LLP (« Pallas ») est en train de constituer un groupe de détenteurs d'obligations Additional Tier 1 du Credit Suisse («AT1s»), des actifs qui ont été anéantis le week-end dernier dans le cadre des opérations de rachat du Crédit Suisse par UBS, sous mandat du gouvernement suisse. Le groupe adoptera une stratégie procédurale à plusieurs volets afin d'atténuer les pertes subies par les détenteurs d'AT1 et de permettre des recouvrements, en intentant des procès ciblés contre ceux qui ont agi pour priver les détenteurs d'AT1 de leurs droits contractuels et autres.

Pallas organisera une conférence téléphonique destinée aux investisseurs à 16 heures au Royaume-Uni / 12 heures à New York le mercredi 22 mars 2023 pour discuter du groupe et de la stratégie procédurale. Veuillez envoyer un courriel à [email protected] pour savoir comment participer à l'appel.

Le groupe d'investisseurs

Depuis les événements du week-end dernier, à savoir le rachat forcé du Crédit Suisse par UBS par le gouvernement et les régulateurs suisses, dont l'une des conditions était de ramener les AT1 à zéro, Pallas travaille avec les détenteurs d'AT1 et les investisseurs afin d'explorer les possibilités de récupérer les pertes et de comprendre le jeu de la valeur par le biais d'un litige.

Pallas et les investisseurs se concentrent sur les actions des autorités suisses (FINMA, Conseil fédéral et autres) pour faire passer une loi à la dernière minute censée prévoir cet effacement des AT1, qui a bouleversé la hiérarchie établie pour les créances, ce qui a permis aux détenteurs d'actions de se maintenir dans la structure au détriment des AT1.

Nous étudions une stratégie multi-juridictionnelle cohérente à mettre en oeuvre par un groupe cohérent d'investisseurs internationaux dans les AT1, et ce afin de récupérer les pertes subies.

Les détenteurs d'AT1 au 17 mars 2023 ou d'AT1 à l'heure actuelle pourront faire partie du groupe d'investisseurs. Il n'y a aucune restriction juridictionnelle.

La stratégie procédurale

Dans des circonstances extraordinaires comme celles-ci, il est impératif que les investisseurs travaillent ensemble pour poursuivre une stratégie procédurale conçue pour attaquer les bons défendeurs dans les bonnes juridictions. Une communauté d'investisseurs fracturée, qui passe son temps à plaider au mauvais endroit contre les mauvais défendeurs, ne servira pas les intérêts des AT1 et ne permettra pas aux détenteurs d'AT1 de récupérer leur mise.

Pallas est donc en train d'élaborer une stratégie procédurale qui envisage à la fois des recours au niveau de la législation locale et des recours en dehors de la Suisse, compte tenu de la nature internationale des investisseurs et des lieux où des déclarations ont été faites au marché concernant la situation de CS en matière de liquidité et de solvabilité.

Les détails de la stratégie de recouvrement proposée seront communiqués lors de la conférence téléphonique, et Pallas pourra fournir des conseils plus détaillés une fois que l'investisseur sera membre du groupe (et sous réserve de la confirmation des avoirs de l'AT1).

Conférence des investisseurs

Le groupe d'investisseurs de Pallas aura lieu à 16 heures au Royaume-Uni et à 12 heures à New York le mercredi 22 mars 2023.

Les détails de l'appel sont disponibles auprès de [email protected].

À propos de Pallas Partners

Pallas Partners est un cabinet d'avocats londonien et new-yorkais spécialisé dans les litiges de haut niveau, l'arbitrage international et les enquêtes pour les clients les plus sophistiqués du monde. Le cabinet plaide des affaires complexes et d'avant-garde, notamment des litiges en matière de valeurs mobilières au Royaume-Uni et en Europe.

Pallas et ses avocats possèdent une expérience extraordinaire en matière de litiges concernant les résolutions bancaires, les liquidations de banques, les interventions gouvernementales et les remboursements et annulations d'obligations CoCo. Nous avons agi dans le cadre de contestations de banques et d'investisseurs en Islande, en Irlande, au Royaume-Uni, à Chypre, en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Autriche et en Ukraine, et nous avons représenté des détenteurs d'obligations CoCo dans le cadre de contestations d'annulations et de remboursements anticipés, jusqu'à la Cour suprême du Royaume-Uni.

Pallas représente actuellement les prêteurs des fonds communs de créances mozambicains dans le cadre du litige sur les «?obligations thonières?» contre, entre autres, le Crédit Suisse, devant les tribunaux anglais. Nous représentons également les investisseurs de Greensill dans le cadre de plaintes contre le Crédit Suisse. Pallas travaille également sur des situations spéciales et des détenteurs en difficulté en concevant et en mettant en oeuvre des stratégies procédurales pour récupérer de la valeur et créer un effet de levier.

Natasha Harrison, directrice associée de Pallas, est en charge de ce mandat. Natasha est une des principales avocates dans les litiges les plus importants de la dernière décennie concernant les investisseurs. Natasha est classée en tête de liste dans Legal 500 et Chambers & Partners, et est décrite comme une «?avocate reconnue en matière de litiges bancaires?» dans ces publications. Super Lawyers et Lawdragon l'ont désignée comme une avocate spécialiste des litiges commerciaux de premier ordre et Who's Who l'a désignée comme un leader d'opinion dans le domaine de la restructuration pour 2022. En 2021, elle a remporté le prix de conseillère juridique de l'année lors des Women in Finance Awards, elle a été présélectionnée pour le Lifetime Achievement Award décerné par la Law Society et pour le titre de Managing Partner of the Year décerné par Legal Business. Elle a également été citée par Financial News comme l'une des 50 avocates les plus influentes en 2022 et comme l'une des 100 femmes les plus influentes dans le domaine de la finance européenne en 2022.

L'équipe élargie inclut Duane Loft à New York, Fiona Huntriss, Tracey Dovaston et Neil Pigott à Londres, qui ont tous une grande expérience dans ces domaines.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 mars 2023 à 04:30 et diffusé par :