Discours sur le budget 2023-2024 - L'Association déplore l'absence de mesures sectorielles pour l'industrie de la restauration





MONTRÉAL, le 21 mars 2023 /CNW/ - L'Association Restauration Québec (ARQ), la plus ancienne et la plus importante association de gestionnaires de la restauration au Québec, ne peut que se montrer déçue qu'aucune nouvelle mesure budgétaire destinée à aider l'industrie de la restauration ne figure dans le budget déposé par le ministre des Finances, et cela, malgré le fait que celle-ci vienne de sortir de deux années difficiles rythmées au gré des restrictions sanitaires. L'ARQ aurait souhaité y voir la création d'un programme d'aide financière pour l'automatisation du secteur ou, encore, l'augmentation du taux du crédit d'impôt relatif aux pourboires.

Toutefois, l'ARQ reconnaît que le budget comprend des mesures intéressantes couvrant l'ensemble des secteurs économiques et qui vont s'avérer bénéfiques. La baisse de 1 % du taux d'imposition des deux premiers paliers permettra une préservation du revenu disponible des consommateurs et possiblement de maintenir leur niveau de dépenses au restaurant.

Un autre élément positif est la réforme du Régime des rentes du Québec (RRQ) qui vise à améliorer la rétention au travail des gens de 65 ans et plus. Cela pourrait aider, à une certaine échelle, à conserver ou à embaucher des travailleurs de ce bassin dans l'industrie.

Il n'est pas trop tard pour aider l'industrie

Malgré sa déception, l'ARQ croit toujours que le gouvernement peut aider l'industrie à surmonter les difficultés qui pourraient survenir dans le contexte d'une éventuelle récession et une baisse de l'activité économique. Cela pourrait se traduire par l'adoption d'un nouveau cadre pour les pourboires permettant le partage des pourboires par l'employeur et une augmentation du taux du crédit d'impôt relatif à ceux-ci. « Bien que le budget ne présente pas de mesures à proprement dit pour le secteur, nous croyons que des mesures non budgétaires, comme la révision du cadre légal des pourboires, devrait être une action à envisager par le gouvernement pour aider la restauration québécoise dans les prochains mois », affirme Martin Vézina, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales.

L'Association Restauration Québec

L'ARQ est le plus important regroupement de restauratrices et restaurateurs au Québec, réunissant près de 5?000 membres. Elle a pour mission de fournir à l'ensemble des établissements de restauration membres à travers le Québec des services complets d'information, de formation, de rabais, d'assurances et de représentation gouvernementale.

SOURCE Association Restauration Québec

Communiqué envoyé le 21 mars 2023 à 18:26 et diffusé par :