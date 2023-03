Budget 2023: le Québec privé des ressources nécessaires pour affronter les défis de l'heure





QUÉBEC, le 21 mars 2023 /CNW/ - Alors que la crise climatique oblige plusieurs gouvernements dans le monde à planifier une transition énergétique, le 5e budget du ministre des Finances Éric Girard cherche encore à stimuler la croissance économique en misant sur le secteur privé plutôt que d'encadrer l'économie et répondre aux multiples crises qui affligent la population québécoise. Selon l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS), le gouvernement Legault prive les coffres de l'État des montants nécessaires pour soutenir les personnes vulnérables face à la hausse du coût de la vie, au redressement des services publics et au financement de la lutte aux changements climatiques.

Cadre financier et réduction de la dette : limiter la capacité d'intervention de l'État dans un Québec en crise

Bien que conscient de l'incertitude économique actuelle, le gouvernement choisit malgré tout de se donner de nouvelles cibles de réduction de la dette et vise l'atteinte d'un ratio de la dette nette au PIB de 30% d'ici 2037-2038.

« Le gouvernement aurait dû réviser en profondeur la Loi de réduction de la dette qui oblige les gouvernements à adopter une pratique budgétaire restrictive qui hypothèque leur capacite? d'intervention. Face aux différentes crises auxquelles le Québec doit faire face, qu'il s'agisse de la crise du logement, de la crise climatique ou de la détérioration sans précédent des services publics, il est nécessaire de relâcher l'étau austéritaire et l'approche conservatrice en matière de finances publiques », soutient Guillaume Hébert, chercheur à l'IRIS.

Congés fiscaux : aider les mieux nantis et les entreprises pour stimuler la croissance économique

Sans surprise, le gouvernement maintient sa promesse de diminuer d'un point de pourcentage le taux d'imposition des deux premiers paliers de la table d'impôt. La mesure, maintenant présentée comme un incitatif au travail, risque d'avoir peu d'effet alors que le taux de chômage atteint un creux historique. Rappelons que cette baisse d'impôt profitera particulièrement aux personnes touchant un revenu entre 90 000 et 100 000 dollars. Toutefois, le gouvernement, qui a diminué à trois reprises les contributions fiscales depuis 2018, se prive désormais d'un montant total de $4,1G$ par année, des sommes qui auraient pu servir à l'amélioration des services publics et des programmes sociaux.

« Bien qu'il existe des manières plus équitables d'améliorer le revenu disponible des ménages, le gouvernement choisit d'augmenter le pouvoir d'achat des personnes qui n'en ont pas besoin. Une baisse de certains tarifs, comme les tarifs de garderie ou les frais de scolarité, permettrait d'augmenter le pouvoir d'achat d'un plus grand nombre de Québécois·es, et de cibler les personnes vulnérables pour qui la hausse du coût de la vie a un impact vital », signale Julia Posca, chercheuse à l'IRIS.

Quant à la décision d'accorder aux entreprises des congés fiscaux allant jusqu'à 25% pour la réalisation de grands projets d'investissement, elle étonne considérant la faible disponibilité actuelle de la main-d'oeuvre, mais aussi le peu de garanties que ce type de mesure offre en termes de retombées économiques futures.

Environnement : la population québécoise ne pourra pas réduire sa dépendance à l'auto-solo

Si la CAQ nous a habitués à des mesures peu ambitieuses en matière de protection de l'environnement et de lutte contre les changements climatiques, elle se surpasse nettement dans ce budget en ajoutant un maigre 122,4M$ en 2023-2024. Le budget prévoit aussi 244M$ en 2023-2024 pour améliorer les services et les infrastructures en transport en commun, dont 200M$ pour assurer la relance du transport collectif,

« Il s'agit d'un montant dérisoire considérant le sous-financement des sociétés de transport public dans certaines municipalités, ce qui met à mal la capacité des citoyen·ne·s de réduire leur dépendance à l'automobile et de lutter efficacement contre les changements climatiques », souligne Julia Posca, chercheuse à l'IRIS.

En effet, les e?missions de GES attribuables au transport le?ger ont bondi de 26 % au cours des trois dernie?res de?cennies au Que?bec, ce qui vient annuler la moitie? des diminutions d'e?missions re?alise?es par les industries que?be?coises. Rappelons que dans une étude parue en septembre dernier, l'IRIS estimait que la mise en place de nouvelles mesures d'e?cofiscalite? permettrait d'ajouter 1 milliard de dollars par an dans les coffres de l'E?tat que?be?cois.

« L'exercice budgétaire 2023-2024 prive l'État de leviers importants pour répondre rapidement au sous-financement des sociétés de transport collectif. Le gouvernement pourrait par exemple de?dier une partie des recettes de la TVQ sur le carburant au transport collectif, augmenter la contribution au transport en commun des camions le?gers ou bien hausser la taxe sur les ve?hicules dits de luxe », signale Julia Posca.

Pénurie de main-d'oeuvre : les aîné·e·s incité·e·s à rester sur le marché du travail

En rendant facultative la cotisation au RRQ pour les travailleuses et les travailleurs âgés de 65 ans et plus et en repoussant l'âge d'admissibilité à une rente de retraite de 70 à 72 ans, le gouvernement affiche une volonté claire de faire du RRQ un outil pour encourager le maintien en emploi des personnes aînées. Rappelons que l'âge moyen de départ à la retraite et le taux d'activité de la population âgée de 65 ans et plus sont déjà en hausse depuis au moins vingt ans, et que plusieurs personnes âgées travaillent par nécessité, et non par choix.

« Le régime des rentes du Québec a été créé pour aider les personnes retraitées à subvenir à leur besoin après avoir quitté le marché du travail. En instrumentalisant le régime pour remédier à la pénurie de main-d'oeuvre, et répondre aux besoins du marché du travail, le gouvernement Legault détourne le régime de sa mission première », souligne Guillaume Hébert.

« Le nombre élevé de postes vacants, qui affecte des secteurs clés de l'économie québécoise, constitue un frein indéniable au redressement des réseaux de la santé et de l'éducation. Le gouvernement Legault peut bien baisser les impôts et modifier le RRQ de manière à inciter les Québécois·es à travailler davantage et plus longtemps, mais en matière de pénurie de main-d'oeuvre il n'y a pas de formule magique, il faut investir massivement pour intégrer dignement les personnes immigrantes, y compris celles qui ont un statut temporaire », conclut Julia Posca.

