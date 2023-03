Manifestation à St-Félicien : Groupe Boisaco tient à affirmer sa solidarité avec les travailleurs, les citoyens et les communautés concernés





SACRÉ-COEUR, QC, le 21 mars 2023 /CNW/ - Groupe Boisaco, intervenant forestier majeur dans son milieu, pleinement conscient de son rôle socio-économique et environnemental, tient à affirmer haut et fort sa solidarité avec les milliers de manifestants et manifestantes qui ont exprimé leur préoccupation lors d'une marche tenue le 18 mars dernier à St-Félicien.

« L'ensemble du Groupe Boisaco, qui implique plus de 1 400 travailleurs-coopérants et citoyens-partenaires, est totalement solidaire du message transmis ce 18 mars 2023. Nous comprenons et partageons leurs appréhensions sans aucune réserve. Il est nécessaire que nous tous et toutes soyons pris en compte et partie prenante dans l'élaboration d'une solution basée sur la conciliation et la concertation dans le dossier du caribou. Pour ce faire, il faut être entendu et pris en compte. Il s'agit d'un enjeu qui concerne toutes les personnes qui vivent dans les régions concernées et qui dépendent, d'une manière ou d'une autre, de la forêt », souligne Steeve St-Gelais, président du Groupe Boisaco.

« Seule une solution qui s'appuie sur l'ensemble des principes du développement durable sera en mesure d'être pérenne. Pour y arriver, Boisaco mettra toute son énergie au service de la vitalité sociale et économique de nos régions, ainsi que de la préservation de notre biodiversité », ajoute André Gilbert, directeur général du Groupe Boisaco.

Rappelons que, soucieux de suivre une démarche rigoureuse reconnue internationalement par des instances telles que l'ONU, le Groupe Boisaco est la première entreprise forestière au Canada à avoir analysé l'ensemble de ses activités à l'aide de la Grille d'analyse de développement durable (GADD) de la Chaire en éco-conseil de l'UQAC. Cet exercice lui aura permis de dresser un portrait global et détaillé de la performance de l'entreprise à l'égard des différentes dimensions du développement durable (sociale, écologique, économique, culturelle, éthique et de gouvernance).

À propos du Groupe Boisaco

Le Groupe Boisaco appartient à ses travailleurs regroupés au sein des trois coopératives de travail Cofor, Unisaco et Valisaco, ainsi qu'à plus de 800 citoyens du milieu regroupés au sein des deux sociétés de placement Investra et Intrafor. Le Groupe Boisaco a pour mission d'être un moteur de développement durable et de générer des retombées socio-économiques dans son milieu par la mise en valeur de la ressource ligneuse. Durant la dernière année, environ 600 emplois directs ont découlé des opérations de l'ensemble du groupe. Boisaco effectue les opérations forestières et la transformation des essences résineuses, Bersaco, Valibois et Forrestco effectuent la transformation des essences feuillues, les sociétés Sacopan, Ripco, et Granulco, oeuvrent dans la 2e et 3e transformation des produits conjoints alors que l'entreprise apparentée Les Bois du Fjord oeuvre dans la mise en marché, la remanufacturation et la livraison des produits finis.

