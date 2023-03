Leadership au féminin : le gouvernement du Canada appuie la croissance de trois entreprises de Chaudière-Appalaches





P.H. Tech, Métal Duquet et Les Pierres Stéatites, trois PME dirigées par des femmes, obtiennent plus de 900 000 $ en aides financières de DEC

LÉVIS, QC, le 21 mars 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, annonce aujourd'hui l'appui de DEC à P.H. Tech inc., Métal Duquet (1994) inc. et Les Pierres Stéatites inc. pour l'acquisition de nouveaux équipements de production numérique.

P.H. Tech reçoit une contribution remboursable de 346 792 $, Métal Duquet se voit accorder une contribution remboursable de 300 000 $ et Les Pierres Stéatites bénéficie d'une contribution remboursable de 272 862 $. Ces investissements permettront aux trois PME de Chaudière-Appalaches d'assurer leur croissance par l'amélioration de leur productivité.

Fondée en 1962, P.H. Tech se spécialise dans la fabrication d'extrusions de fenêtres et de portes-patio en PVC. L'entreprise de Lévis est l'une des rares en Amérique du Nord à extruder et fabriquer elle-même ses portes-patio. Active dans l'entreprise depuis 1994, Caroline Dallaire a occupé différentes fonctions avant d'accéder à la présidence en 2015. Elle fait partie de la 2e génération de dirigeants issus de la famille Dallaire. Sa vaste connaissance de P.H. Tech et ses études en génie industriel font d'elle une entrepreneure aguerrie et avertie, qui place l'innovation au coeur du développement afin d'offrir des produits performants qui s'inscrivent dans les tendances de l'écoresponsabilité.

Fondée en 1986, Métal Duquet est spécialisée dans la fabrication d'équipements sur mesure en acier inoxydable pour le secteur des services alimentaires. Depuis décembre 2018, l'entreprise est codirigée par les deux enfants du fondateur. Peggy Duquet en assure la présidence. Cette entrepreneure visionnaire qui vise l'atteinte de l'excellence porte aussi une attention particulière au bien-être des employés. Pour elle, la pérennité de Métal Duquet est intimement liée à son désir de continuer à offrir du travail et de bonnes conditions aux familles de sa communauté beauceronne.

Constituée en 1999, la PME Les Pierres Stéatites se spécialise dans la fabrication de foyers de masse, comptoirs, éviers et autres produits fabriqués à partir de la pierre stéatite. Les activités de l'entreprise de East Broughton incluent l'extraction, la taille et la transformation de la pierre. Actifs au sein de l'entreprise familiale depuis 2004, c'est en 2010 que Chantal Vachon et son frère Jean-François en deviennent copropriétaires. Depuis ce temps, Chantal occupe le poste de vice-présidente. C'est une entrepreneure chevronnée, car elle a été affectée pratiquement à chacune de fonctions de la PME. Elle s'occupe maintenant avec brio de toutes les facettes de l'administration des Pierres Stéatites.

Le rôle que jouent les femmes comme Caroline Dallaire, Peggy Duquet et Chantal Vachon dans le développement économique du pays est inestimable. Dans la foulée de la Journée internationale des femmes célébrée le 8 mars dernier, le gouvernement du Canada tient à mettre en lumière leur leadership et leur savoir-faire, qui sont essentiels pour bâtir une économie canadienne plus forte, plus résiliente et plus inclusive.

« Notre gouvernement s'est donné comme mission de soutenir la croissance des entreprises canadiennes et la diversification économique des communautés, et cela ne peut se faire sans l'apport essentiel de nos femmes dirigeantes et entrepreneures. Appuyer les Québécoises qui prennent le chemin de l'entrepreneuriat favorise une croissance inclusive de nos économies régionales et pave la voie de la prospérité future. Les PME comme P.H. Tech, Métal Duquet et Les Pierres Stéatites sont des moteurs essentiels pour notre économie et nos communautés et je suis ravie du soutien de DEC aux projets de ces entreprises. Le succès et les retombées de ces projets contribueront à la vitalité économique de la grande région de Chaudière-Appalaches. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome?-?Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« L'acquisition de ce nouvel équipement nous a permis d'augmenter la capacité de fabrication et de faciliter le travail de nos employés. Sa versatilité nous permet de mettre de nouveaux produits en marché plus rapidement. L'appui de DEC nous a permis de réaliser le projet plus rapidement et d'amorcer notre virage vers l'automatisation. »

Caroline Dallaire, présidente, P.H. Tech

« Notre récent projet d'automatisation nous permet d'accroître notre capacité de production ainsi que notre productivité. Plusieurs acteurs locaux ont été mis à contribution afin de créer et de mener ce projet. À terme, notre souhait était que les employés soient fiers d'opérer ces nouveaux équipements, que leur sécurité et leur bien-être au travail soient mis au premier plan. Mission accomplie! La participation des partenaires financiers, tels que DEC, nous permet de ficeler le financement et de donner l'aval à de grands projets de ce type. Merci de votre confiance! »

Peggy Duquet, présidente, Métal Duquet

« Collaborer avec DEC pour un projet de croissance d'entreprise a été pour nous autant un appui financier qu'une démarche avec des personnes qui croient au potentiel de développement de notre entreprise. Ayant réalisé un autre projet avec DEC par le passé, nous savions que leur soutien était un élément clé afin d'accélérer l'implantation de notre projet d'automatisation. »

Chantal Vachon, vice-présidente, Les Pierres Stéatites

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

