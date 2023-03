Déclaration du ministre Hussen à l'occasion de Norouz





Aujourd'hui, au Canada et ailleurs dans le monde, des gens célèbrent le début de la nouvelle année du calendrier persan

OTTAWA, ON, le 20 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, plus de 300 millions de personnes dans le monde ? dont des membres des communautés persane, afghane, kurde, zoroastrienne, bahaï, ismaélienne, azerbaïdjanaise et d'Asie centrale ainsi que de nombreuses autres communautés dans le monde ? célèbrent Norouz, le début de la nouvelle année du calendrier persan.

Norouz marque le début du printemps et accueille chaleureusement le retour de la lumière et la fin de l'obscurité de l'hiver. Moment d'espoir, de joie et d'optimisme, cette fête rassemble amis et familles autour d'une table de Haft Sîn pour partager un repas et participer à de nombreuses activités culturelles communautaires.

Pendant que des gens des quatre coins du pays célèbrent, Norouz offre aussi l'occasion de reconnaître et de mieux connaître les communautés persane, afghane, kurde, zoroastrienne, bahaï, ismaélienne, azerbaïdjanaise et d'Asie centrale, qui ont grandement contribué à faire du Canada la société diversifiée et inclusive qu'elle est aujourd'hui.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, je souhaite chaleureusement à tout le monde une joyeuse célébration en cette occasion très spéciale. Joyeux Norouz!

