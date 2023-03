Leadership au féminin : le gouvernement du Canada appuie la croissance de Créations Verbois





Créations Verbois, une entreprise détenue par cinq actionnaires dont deux femmes, obtient une aide financière de plus de 500 000 $ de DEC.

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 20 mars 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'une contribution remboursable de 523 104 $ à Créations Verbois. Cet appui de DEC permettra à l'entreprise d'acquérir et d'installer des équipements de production performants. Le projet vise à poursuivre le virage technologique de cette PME qui est déjà hautement automatisée, et s'inscrit directement dans sa stratégie de croissance.

Fondée en 1999, Créations Verbois se spécialise dans la conception et la fabrication de meubles contemporains faits en bois massif, en verre et en aluminium brossé. En juin 2021, les actions de l'entreprise sont vendues à un groupe d'entrepreneur.e.s dont deux sont des femmes de moins de 40 ans. Marie-Ève D'Amours est actionnaire et directrice générale de l'entreprise, tandis qu'Aglaée Côté est directrice des ventes et du service. Toutes deux travaillent conjointement en vue d'une augmentation de la croissance et du rayonnement de Créations Verbois. Et même si les ambitions sont grandes pour la PME de Rivière-du-Loup, offrir un excellent service à la clientèle et créer un environnement de travail stimulant, sain et avantageux pour les employé.e.s sont des principes importants dans les choix de la direction.

Le rôle que jouent les femmes comme Marie-Ève D'Amours et Aglaée Côté dans le développement économique du pays est inestimable. Dans la foulée de la Journée internationale des femmes célébrée le 8 mars dernier, le gouvernement du Canada tient à mettre en lumière leur leadership et leur savoir-faire, qui sont essentiels pour bâtir une économie canadienne plus forte, plus résiliente et plus inclusive.

Citations

« Notre gouvernement s'est donné comme mission de soutenir la croissance des entreprises canadiennes et la diversification économique des communautés, et cela ne peut se faire sans l'apport essentiel de nos femmes entrepreneures. Appuyer les Québécoises qui prennent le chemin de l'entrepreneuriat favorise une croissance inclusive de nos économies régionales et pave la voie de la prospérité future. Les PME comme Créations Verbois sont des moteurs essentiels pour notre économie et nos communautés et je suis ravie du soutien de DEC au projet de cette entreprise en plein essor. Le succès et les retombées de ce projet contribueront à la vitalité économique de Rivière-du-Loup et de la grande région du Bas-Saint-Laurent. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome?-?Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Nous sommes ravis de l'appui de DEC au projet d'automatisation de Créations Verbois. Grâce à ce soutien financier, nous pourrons intégrer une nouvelle machine à contrôle numérique, qui sera chargée et déchargée par une cellule robotique 100 % autonome. Ce nouvel équipement nous permettra d'augmenter grandement notre capacité de production en ce qui a trait à l'usinage des plateaux de bois massif, créant encore plus de possibilités dans le développement de nos produits. C'est un ajout de taille dans notre parc machine, et nous en sommes bien fiers! »

Marie-Ève D'Amours, directrice générale, Créations Verbois

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 20 mars 2023 à 10:00 et diffusé par :