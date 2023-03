Recyclage Carbone Varennes choisit Accelera by Cummins pour fabriquer le système d'électrolyse de 90 MW de son usine située au Québec





L'usine utilisera de l'hydrogène et de l'oxygène renouvelables pour transformer des déchets non recyclables en biocarburants et en produits chimiques circulaires.

COLUMBUS, Ind. et MONTRÉAL, le 20 mars 2023 /CNW/ - Accelera by Cummins, une division de Cummins Inc. (NYSE: CMI), fournira un système d'électrolyse à membrane échangeuse de protons (MEP) de 90 mégawatts (MW) à l'usine de Recyclage Carbone Varennes (RCV) au Québec, Canada. Il s'agit d'une étape clé dans le développement de l'hydrogène vert en Amérique du Nord.

RCV est un consortium entre Shell, Suncor et Proman, avec l'appui des gouvernements du Canada et du Québec. La bioraffinerie sera alimentée par la plateforme technologique exclusive de transformation des déchets en méthanol développée par Enerkem.

Ce système d'électrolyse sera composé de quatre HyLYZER®-5000 ce qui en fait le plus important appareil d'électrolyse d'Accelera. Chaque HyLYZER-5000 utilise 25 MW d'électricité pour produire jusqu'à 10 tonnes d'hydrogène par jour. Cette installation sera unique en son genre. Elle aura la capacité de générer de l'hydrogène et de l'oxygène renouvelables permettant à RCV de convertir des déchets en biocarburants et en produits chimiques circulaires. L'usine de RCV est en construction et devrait être mise en service en 2025.

Un électrolyseur permet de séparer les molécules d'hydrogène et d'oxygène présentent dans l'eau. L'hydrogène peut être stocké sous forme de liquide ou de gaz comprimé. Il peut être utilisé comme source d'énergie propre et à forte densité dans plusieurs secteurs difficiles à décarboner. L'usine RCV utilisera à la fois l'hydrogène et l'oxygène renouvelables pour recycler le carbone et l'hydrogène des déchets.

Le 8 mars dernier, Cummins a lancé sa marque de technologie zéro émission Accelera qui inclut un large portefeuille de solutions d'avant-garde pour l'hydrogène renouvelable qui représentent de nombreuses «?premières?» mondiales en matière d'hydrogène. Ce portefeuille comprend : l'alimentation du plus grand électrolyseur MEP en opération au monde, d'une puissance de 20 MW, à Bécancour, au Canada; la première usine de démonstration à l'échelle de grande puissance (mégawatt) pour le stockage de l'énergie éolienne dans le réseau de gaz naturel de WindGas Falkenhagen, en Allemagne; et la première station au monde capable de ravitailler en hydrogène des navires, des voitures, des camions et des clients industriels à Anvers, en Belgique.

«?Notre partenariat avec RCV illustre le rôle d'Accelera en tant que leader technologique mondial et met en évidence notre capacité à produire de l'hydrogène à grande échelle dans un grand nombre d'industries. Ce projet sera la première installation de l'HyLYZER-5000 d'Accelera, qui génère cinq fois plus d'hydrogène que n'importe lequel de nos électrolyseurs MEP actuellement utilisés et peut répondre aux besoins en énergie pour la production d'hydrogène à grande échelle. En outre, c'est la première fois que nos électrolyseurs alimenteront la production de biocarburants et de produits chimiques circulaires, mettant en évidence nos capacités uniques à innover et à répondre aux demandes des clients tout en accélérant le passage à des émissions nettes nulles.?»

«?RCV est ravie de travailler avec Accelera, la nouvelle marque de Cummins, dans le cadre de ce projet novateur. Le produit d'électrolyseur MEP d'Accelera, jumelé à la plateforme technologique d'Enerkem, doublera le rendement du méthanol produit à partir de matières résiduelles. Les synergies découlant de l'intégration de l'électrolyseur à la bioraffinerie, alimentés par l'électricité propre du Québec, établissent vraiment un nouveau précédent dans les secteurs des biocarburants et des produits chimiques circulaires. Nous nous réjouissons de ce nouveau partenariat stratégique.?»

À PROPOS D'ACCELERAtm BY CUMMINS

Accelera by Cummins propose un portefeuille diversifié de solutions zéro émission pour les industries de pointe sur le plan économique au monde, leur permettant d'accélérer la transition vers un avenir durable. Accelera, une division commerciale de Cummins Inc. est à la fois un fournisseur et un intégrateur de composants, axés sur les batteries, les piles à combustible à hydrogène, les essieux électriques, les systèmes de traction et les électrolyseurs. Accelera opère actuellement en Amérique du Nord, en Europe et en Chine, avec des coentreprises supplémentaires aux Pays-Bas et en Chine. Pour en savoir plus sur Accelera, visitez accelerazero.com.

À PROPOS DE CUMMINS INC.

Cummins Inc., un leader mondial dans le domaine des technologies de l'énergie, est une société composée de secteurs d'activité complémentaires qui conçoivent, fabriquent, distribuent et assurent le service d'un large portefeuille de solutions d'énergie. Les produits de l'entreprise vont des solutions de puissance intégrée à combustion interne, électrique et hybride aux composantes, y compris la filtration, le post-traitement, les turbocompresseurs, les systèmes de carburant, les systèmes de contrôle, les systèmes de traitement de l'air, les transmissions automatisées, les systèmes de production d'énergie électrique, les contrôles de microréseaux, les batteries, les électrolyseurs et les produits de piles à combustible. Basée à Columbus, dans l'Indiana (États-Unis), depuis sa fondation en 1919, Cummins emploie environ 73?600 personnes qui s'engagent à contribuer à un monde plus prospère par le biais de trois priorités mondiales en matière de responsabilité d'entreprise, essentielles pour des communautés saines : l'éducation, l'environnement et l'égalité des chances. Cummins sert ses clients en ligne, par le biais d'un réseau de distributeurs indépendants et appartenant à l'entreprise, et par des milliers de concessionnaires dans le monde entier. En 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2,2 milliards $ US sur 28,1 milliards $ US de ventes.

À PROPOS DE RECYCLAGE CARBONE VARENNES (RCV)

Recyclage Carbone Varennes produira des biocarburants et des produits chimiques circulaires à partir de déchets non recyclables et de biomasse forestière résiduelle grâce à la technologie exclusive d'Enerkem. L'usine, située à Varennes, utilisera l'hydrogène et l'oxygène produit par le plus gros électrolyseur au Canada qui sera fabriqué par Accelera by Cummins. RCV est un projet mené par Éthanol cellulosique Varennes S.E.C. qui regroupe les partenaires Shell, Suncor et Proman, avec l'appui des gouvernements du Canada et du Québec. Elle est un exemple probant de la façon dont une véritable économie circulaire peut être réalisée et contribue à la diversification du portefeuille énergétique tout en offrant une solution de rechange intelligente et durable à l'enfouissement et à l'incinération. www.rcv-vcr.com

