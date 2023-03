OANDA lance de nouvelles opérations dans l'UE avec une offre multi-actifs impressionnante





VARSOVIE, Pologne, 18 mars 2023 /PRNewswire/ -- OANDA Global Corporation (« OANDA ») a annoncé aujourd'hui le lancement de nouvelles opérations dans l'UE.

C'est le résultat d'un changement de stratégie visant à recentrer les opérations de vente au détail d'OANDA dans l'UE sur la capacité d'offrir un éventail beaucoup plus large de classes d'actifs.

Les opérations d'OANDA sont désormais gérées depuis Varsovie, en Pologne, sous l'autorité de réglementation financière de la KNF (Komisja nadzoru finansowego), l'Autorité polonaise de surveillance financière.

Grâce à ce lancement, OANDA propose aux investisseurs et aux traders de l'UE une offre multi-actifs impressionnante, notamment des milliers de CFD sur les devises, les indices, les matières premières, les métaux précieux, les cryptos, les actions, ainsi qu'une grande variété d'actions sans portefeuille.

Cette vaste proposition offre aux clients d'importantes possibilités de diversification. En outre, notre offre d'actions, qui inclut également des actions cotées en Bourse aux États-Unis, leur permet de s'établir dans les sociétés les plus populaires, dans un large éventail de secteurs. Nous nous engageons également à fournir des prix et tarifs compétitifs de haute qualité ; par exemple, les clients qui négocient à partir d'un compte en euros peuvent désormais échanger des actions de 1 700 entreprises américaines individuelles avec sans commission.

Avec plus de 26 ans d'histoire en tant que société financière mondiale, huit entités réglementées dans les marchés financiers les plus actifs du monde, et plus de 3 000 instruments financiers disponibles dans l'UE27, OANDA est le courtier de choix pour les traders qui cherchent un moyen plus intelligent de négocier.

Développée pour les utilisateurs mobiles, l'application OANDA TMS offre un accès étendu aux marchés mondiaux pour les actions et les CFD, permettant aux traders de concevoir et de construire facilement leur propre portefeuille d'investissement. En outre, notre pile technologique est très flexible et les clients peuvent négocier avec OANDA via MetaTrader 5, une plateforme de négociation sur le Web dotée d'une vitesse de traitement des ordres exceptionnelle et de capacités analytiques améliorées. Dans un proche avenir, ils pourront également utiliser une plateforme de cartographie très appréciée, appelée TradingView.

Les clients d'OANDA ont à portée de main des nouvelles, des idées commerciales et des analyses de marché. Ils disposent également d'outils avancés tels que Historical Spreads et Trader Sentiment, qui fournissent des informations précieuses pour de meilleures décisions de trading.

Marcin Niewiadomski, responsable Europe, a déclaré : « C'est un nouveau chapitre passionnant et une opportunité de croissance significative pour OANDA dans l'UE. Nous voulons servir nos clients de la meilleure façon possible. Nous avons alors pris la décision d'établir nos opérations en Pologne. C'était un choix naturel, car nous pourrons ainsi construire la marque OANDA en nous appuyant sur les forces d'OANDA TMS , que le groupe OANDA a acquis en 2021 pour son offre riche en produits et sa pile technologique de pointe.

À présent, grâce à nos opérations recentrées, les investisseurs et les traders de l'UE peuvent facilement accéder à une vaste proposition multi-actifs en sachant qu'ils sont en partenariat avec un courtier de confiance, primé et réglementé. »

À partir d'aujourd'hui, les négociants et investisseurs de détail de l'UE pourront explorer l'offre d'OANDA sur www.oanda.com/eu-en/ .

À propos d'OANDA

Fondée en 1996, OANDA a été la première entreprise à partager gratuitement des données sur les taux de change sur Internet, en lançant une plateforme de négociation FX qui a contribué au développement du trading des devises en ligne cinq ans plus tard. Aujourd'hui, le groupe OANDA, qui comprend OANDA TMS Brokers S.A. et d'autres filiales d'OANDA Global Corporation, fournit des services en ligne de négociation d'actifs multiples, des données et des analyses sur les devises à des clients particuliers et à des entreprises, et ce, dans le monde entier, ce qui démontre une expertise inégalée dans le domaine des échanges.

Avec des entités réglementées sur de nombre des marchés financiers les plus actifs du monde, notamment New York, Toronto, Tokyo, Singapour, Syndney, Londres et Varsovie, OANDA reste déterminée à transformer la façon dont le monde interagit avec le trading, en permettant aux clients de négocier des indices du marché mondial, des marchandises, des bons du Trésor, des métaux précieux et des devises sur l'une des plateformes de négociation les plus rapides du marché. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.oanda.com/group/ ou suivez OANDA sur LinkedIn .

