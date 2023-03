GROUPE RÉMABEC ENVOIE UNE MISE EN DEMEURE POUR LA LEVÉE DU BLOCUS DE WEMOTACI





LA TUQUE, QC, le 17 mars 2023 /CNW/ - Faisant les frais depuis maintenant plus de trois semaines d'un blocus qui dépassent largement ses opérations forestières, mais qui lui occasionne d'importantes et de malheureuses conséquences, le Groupe Rémabec a déposé hier une mise en demeure au gouvernement du Québec pour que soit finalement levé le blocus érigé à Wemotaci qui l'empêche d'accéder aux territoires forestiers.

Non seulement le blocus des chemins multiusages publics s'éternise, mais il paralyse les activités de récolte exercées en stricte conformité des disposions légales et contractuelles suivant la Loi sur l'aménagement, les garanties d'approvisionnement et les contrats de vente de volume de bois. Cette situation est totalement insoutenable et une sortie de crise doit être trouvée impérativement.

Rappelons que depuis le 20 février dernier, le Groupe Rémabec collabore étroitement avec les autorités et a initié un dialogue avec le chef du blocus. Nous avons donné une chance à la négociation de se dérouler pour que les parties concluent une entente. Maintenant, avec la température qui se réchauffe rapidement ce printemps, nous sommes dans l'obligation de prendre des mesures exceptionnelles afin de ne pas gaspiller la ressource déjà au sol.

D'importantes conséquences

Chaque jour où perdure la paralysie des activités, des dommages irréparables seront causés entrainant notamment, de façon inéluctable, des fermetures à venir de scieries, d'usines de transformation de bois ainsi que des usines des bénéficiaires pour lesquelles Arbec Bois d'oeuvre, agit à titre de mandataire d'opération. Ajoutons aussi les conséquences pour les usines auxquelles les sous-produits des usines de sciage sont destinés ainsi que des conséquences économiques désastreuses pour la région de la Mauricie. On parle ici d'une menace directe à plus de 2000 emplois directs et indirects.

En l'absence d'interventions immédiates, près de 35 000 m3 de bois prévus aux contrats ne pourront être récoltés et/ou transportés considérant que nos activités forestières sont directement liées à l'usage des chemins d'hiver qui ne seront plus carrossables dans les prochains jours/semaines et donc, inutilisables pour le futur pour les opérations forestières.

Voilà pourquoi le Groupe Rémabec a été contraint de mettre en demeure des entités du gouvernement du Québec pour que des actions immédiates soient prises et nous mènent à une résolution du conflit.

À propos du Groupe Rémabec

Fondé en 1988, le Groupe Rémabec est un pilier de l'industrie forestière québécoise, une entreprise intégrée oeuvrant dans le domaine des opérations forestières, de la transformation du bois, de la vente des produits du bois et de la production d'énergies vertes. Le Groupe Rémabec est le plus grand entrepreneur forestier privé et l'un des plus importants scieurs au Québec.

SOURCE Groupe Rémabec

Communiqué envoyé le 17 mars 2023 à 14:26 et diffusé par :