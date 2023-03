Le ministre Mendicino annonce la nomination du commissaire intérimaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC)





OTTAWA, ON, le 17 mars 2023 /CNW/ - La protection de la sécurité des Canadiens et des Canadiennes est la priorité absolue du gouvernement du Canada. Depuis 150 ans, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) joue un rôle essentiel dans l'accomplissement de cette obligation sacrée. Dirigée par un commissaire, la GRC est le corps policier national du Canada. La GRC exerce un large éventail de fonctions dans tout le pays, allant de la protection de la sécurité nationale du Canada au service de police de compétence au sein de huit provinces et territoires et pour des centaines de municipalités et collectivités autochtones.

L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, a annoncé aujourd'hui que sous-commissaire Mike Duheme assumera le rôle de commissaire intérimaire de la Gendarmerie royale du Canada à compter du 18 mars. La nomination de sous-commissaire Duheme résulte du départ à la retraite de Brenda Lucki, 24e commissaire de la GRC.

Sous-commissaire Duheme a mené une carrière remarquable au sein de la GRC, où il a servi les Canadiens et les Canadiennes pendant plus de trois décennies à travers quatre provinces. Depuis ses débuts en tant qu'enquêteur aux services généraux en Nouvelle-Écosse, il a occupé un large éventail de fonctions, notamment en tant que membre du Groupe tactique d'intervention de la GRC, participant à des missions de maintien de la paix à l'étranger, agent de protection des personnes de marque, le premier directeur du Service de protection parlementaire et commandant de la Direction nationale à Ottawa.

Sous-commissaire Duheme exercera les fonctions de commissaire intérimaire jusqu'à ce qu'un commissaire permanent soit nommé. Le gouvernement entreprendra maintenant les démarches nécessaires pour identifier un nouveau dirigeant exceptionnel qui saura assurer la sécurité de nos collectivités, tout en faisant avancer les réformes nécessaires afin de conserver la confiance de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes. Les détails du processus de nomination d'un nouveau commissaire permanent de la GRC seront annoncés en temps opportun.

Aujourd'hui, commissaire Brenda Lucki prend officiellement sa retraite de son rôle de commissaire de la GRC après avoir servi les Canadiens et les Canadiennes pendant près de 40 ans. Qu'il s'agisse de former les nouvelles recrues à la Division Dépôt ou de devenir la première femme à occuper le poste de commissaire permanente, elle a mené une carrière exceptionnelle. Commissaire Lucki a dirigé la GRC pendant près de cinq ans, traversant, notamment, les épreuves de la pandémie. Nous la remercions d'avoir servi les Canadiens et les Canadiennes.

«?Je tiens à féliciter sous-commissaire Mike Duheme pour sa nomination au poste de commissaire intérimaire de la Gendarmerie royale du Canada. Je suis convaincu que sa vaste expérience en matière de services de police aux quatre coins du pays et du monde l'a bien préparé à diriger notre service de police national. Je me réjouis à la perspective de travailler avec sous-commissaire Duheme en vue d'assurer la sécurité de nos collectivités. Je voudrais également profiter de cette occasion pour saluer commissaire Brenda Lucki pour ses années de service, notamment à titre de première femme à occuper le poste de commissaire permanente. Elle a consacré sa vie à la sécurité des Canadiens et des Canadiennes, et nous l'en remercions.?»

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

