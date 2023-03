Avis aux médias - La ministre Ng soulignera à Toronto le succès de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat





OTTAWA, ON, le 17 mars 2023 /CNW/ - La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, se rendra à Toronto pour participer à un événement d'Elevate portant sur les femmes en technologies et faire une annonce au sujet du rapport annuel du Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat. La ministre rencontrera aussi des membres de la Canadian Venture Capital and Private Equity Association, et visitera des entreprises locales. Les deux événements sont ouverts aux médias.

Note à l'intention des représentants des médias

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'un ou l'autre de ces événements peuvent communiquer avec Shanti Cosentino pour obtenir plus de renseignements.

Restez branchés

Suivez Entreprises Canada sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur le monde des affaires : Twitter, Facebook et Instagram. Téléchargez l'appli Entreprises Canada.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 17 mars 2023 à 10:38 et diffusé par :