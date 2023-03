CHARLES & KEITH entre dans The Sandbox et ouvre les portes de la toute première CHARLESKEITHHAUS, qui propose des quêtes et des concerts de K-Pop donnés par APOKI





SINGAPOUR, 17 mars 2023 /PRNewswire/ -- CHARLES & KEITH étend sa présence dans le métavers en ouvrant les portes de son monde virtuel, la CHARLESKEITHHAUS, sur la plateforme immobilière virtuelle The Sandbox du 13 au 27 mars 2023.

Inspirée de la campagne printemps-été 2023 - State of Play - la CHARLESKEITHHAUS propose une manière immersive et divertissante de découvrir l'univers de la marque. Chaque détail de la maison est conçu pour refléter l'esprit de la nouvelle collection : d'une curation de styles amusants de la campagne printemps-été, à la palette de couleurs du domaine, en passant par une galerie NFT présentant des oeuvres d'art lancées tout récemment. Tous ces éléments se combinent pour encourager l'expérimentation et favoriser la création d'une communauté d'amateurs de mode.

Invités à l'exploration, les visiteurs peuvent s'attendre à des quêtes dans le jeu telles que des quiz, des défis de parcours et la localisation d'une pièce secrète pour échanger un vêtement numérique du sac indispensable de cette saison, le sac à bandoulière incurvé Petra. Une invitée spéciale fera également son apparition au CHARLESKEITHHAUS : APOKI, artiste virtuelle de K-Pop, organise une fête sur la terrasse, à laquelle tous sont conviés. Pionnière de la scène virtuelle K-Pop, APOKI est vêtue de la nouvelle collection et interprétera quelques-uns de ses tubes. Il y aura également un podium sur la terrasse où les visiteurs pourront voir la nouvelle collection en temps « réel ».

Venez découvrir la CHARLESKEITHHAUS, qui sera lancée sur The Sandbox le 13 mars 2023 dans le monde. Une sélection de vêtements numériques de la collection printemps-été 2023 sera également disponible à l'achat, que les invités pourront porter dans The Sandbox pour montrer leur lien avec la communauté.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2018418/charles_keith_sandbox_23_media_crop_1920x1080_with_lockup.jpg

Communiqué envoyé le 17 mars 2023 à 04:39 et diffusé par :