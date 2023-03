Le Trust Project compte de nouveaux sites alors que le besoin d'informations fiables est critique





Un nouveau financement de 500 000 dollars favorise sa croissance

PACIFICA, Californie, 17 mars 2023 /PRNewswire/ -- Onze sites d'information aux États-Unis, au Canada, au Brésil et en Europe obtiennent aujourd'hui la marque Trust en reconnaissance de leur engagement en faveur d'un journalisme fiable, a annoncé le Trust Project®. Ils rejoignent des centaines d'organes d'information à travers le monde qui affichent et respectent les huit indicateurs de confiance (Trust Indicators®) sur leurs pages.

Par ailleurs, Craig Newmark Philanthropies, qui soutient le Trust Project depuis longtemps, a fait don de 500 000 dollars pour soutenir des initiatives dans les domaines de la recherche, de la formation, de la sensibilisation du public et de la capacité technique.

Dans son dernier rapport, Edelman met en garde contre le manque de confiance à l'échelle mondiale, qui a entraîné une forte polarisation et affaibli le tissu social sur lequel reposent les institutions démocratiques.

Les indicateurs de confiance, qui constituent une référence absolue en matière de transparence journalistique, indiquent ce qui se cache derrière un article donné, ainsi que les pratiques qui garantissent un journalisme honnête au service de l'intérêt public. Grâce aux sites d'information participants, ils permettent à plus de trois milliards de personnes d'évaluer facilement l'intégrité des informations dans le monde entier.

Les indicateurs de confiance sont désormais affichés pour la première fois sur le site d'information d'une nation tribale, Osage News, et sur un site francophone canadien, Francopresse . AzMina, qui traite des questions de genre, rejoint les sites du Trust Project au Brésil. Euractiv, Euractiv Allemagne et Euractiv France sont consacrés à l'Union européenne, et MindSite News , qui porte sur la santé mentale, est le premier site du Trust Project entièrement consacré à la santé. Le Dallas Free Press, Eye on Ohio, Investigate Midwest et Texas Tribune présentent des informations locales et régionales essentielles et indépendantes.

Le Trust Project remercie Craig Newmark Philanthropies pour son soutien généreux. « Les citoyens ont besoin de sources d'information éthiques afin de pouvoir participer à la vie de notre gouvernement, de nos communautés et bien plus, a déclaré Craig Newmark, fondateur de craigslist et de Craig Newmark Philanthropies. Le Trust Project nous aide à déterminer si un média et un journaliste sont fiables, et je suis heureux de les soutenir alors qu'ils entrent dans cette nouvelle phase d'expansion et de croissance. »

Trois nouveaux postes témoignent de la volonté du Trust Project d'aider plus de personnes et d'organes de presse que jamais. Pier Paolo Bozzano, directeur de programme pour les produits, soutient les solutions techniques afin d'aider les éditeurs à tirer profit des avantages et à les mettre en oeuvre. Teresa Lamsam, responsable du réseau et chercheuse, accompagne les sites d'information et met à profit son expertise en matière de recherche. Christin Smith, chercheuse en résidence, dirige les études fascinantes qui étayent tous les travaux du Trust Project.

Vous pourrez également rencontrer le Trust Project en personne ce printemps.

À propos du Trust Project :

Le Trust Project, organisme à but non lucratif et non politique, est un réseau mondial d'organismes de presse qui s'efforce d'affirmer et d'amplifier l'engagement du journalisme en faveur de la transparence, de l'exactitude et de l'inclusion. Le Trust Project a créé les huit indicateurs de confiance, une norme d'information collaborative et générée par le journalisme qui aide les citoyens et les machines des entreprises technologiques à évaluer facilement la légitimité et l'intégrité des informations. Les indicateurs de confiance sont basés sur une solide recherche de conception centrée sur l'utilisateur et répondent aux besoins et aux souhaits du public. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://thetrustproject.org/faq/.

Contact pour les médias :

Rebecca Nowacek

[email protected]northamerica.com

Communiqué envoyé le 17 mars 2023 à 04:00 et diffusé par :