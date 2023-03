Un événement pour valoriser la collaboration intersectorielle en périnatalité





MONTRÉAL, le 16 mars 2023 /CNW/ - Plusieurs représentantes et représentants du réseau de la santé et des services sociaux, du milieu communautaire et de la recherche impliqués en périnatalité étaient rassemblés hier à l'occasion d'un événement visant à déterminer les meilleures façons de travailler en collaboration pour mieux répondre aux besoins des familles québécoises durant la période périnatale. Sous le thème La périnatalité : collaborer maintenant pour les actions de demain, l'activité était organisée par le Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec (RCRPQ), dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP).

« On sent une réelle volonté des acteurs du milieu de la périnatalité de collaborer, de travailler ensemble. Par cette activité, nous voulions créer une occasion de les rassembler, afin qu'ils puissent échanger sur les meilleures pratiques et repartir avec des pistes d'action transposables dans leur quotidien. », explique madame Marie-Claude Dufour, directrice générale du RCRPQ.

Durant la journée, les participantes et les participants ont pris part à divers ateliers leur permettant d'identifier les conditions de succès d'une collaboration efficace, qui tient compte des défis et des réalités des différents milieux.

Vers un plan d'action en périnatalité et petite enfance

La journée fut aussi l'occasion d'entendre deux représentantes du ministère de la Santé et des Services sociaux qui ont présenté le bilan de la Politique de périnatalité 2008-2018, ainsi que les prochaines étapes qui mèneront à la production d'un Plan d'action en périnatalité et petite enfance.

« À l'issue des discussions, il est clair que la collaboration intersectorielle doit faire partie intégrante du prochain Plan d'action en périnatalité et petite enfance. Elle doit impliquer l'ensemble des acteurs, notamment les organismes communautaires, de manière à reconnaître et valoriser leurs expertises. Il importe de formaliser les espaces de concertation, ainsi que les ententes de collaboration. », rapporte Mme Dufour.

À propos du Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec (RCRPQ)

Le RCRPQ est le seul réseau national dédié à la périnatalité. Il regroupe à l'heure actuelle 25 Centres de ressources périnatales (CRP), répartis dans 15 régions du Québec, qui proposent une offre d'activités et de services accessible à toutes les familles, durant la grossesse et jusqu'à ce que bébé atteigne l'âge de 2 ans. Pour en savoir plus : www.rcrpq.com.

