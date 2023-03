MERSEN PRÉSENTE LA SÉRIE MDC DE FUSIBLES DE DISTRIBUTION EN COURANT CONTINU





Protection contre les hautes et basses surintensités des systèmes DC

NEWBURYPORT, Mass., le 16 mars 2023 /CNW/ - Mersen est une entreprise mondiale experte dans la protection et le contrôle de systèmes d'alimentation électrique. Mersen conçoit et commercialise des systèmes intégrés de protection pour des applications de puissance sélectives dans les secteurs du bâtiment, de l'industrie et de l'énergie.

Face à l'évolution de la distribution à DC et aux futures technologies, la série MDC DC Distribution de Mersen est la gamme de produits permettant aux clients à obtenir une protection optimale pour le présent et le futur. Cette gamme de produits permet aux intégrateurs de systèmes et aux fabricants OEM de sélectionner facilement des fusibles pour la protection de la distribution à DC dans une variété d'applications.

La série MDC intègre des technologies de fusibles éprouvées assurant une limitation de courant optimale tout en garantissant des performances maximales. Cette gamme est conçue afin de permettre aux clients de sélectionner facilement des fusibles lorsque la coordination avec d'autres composants DC est essentielle, éliminant ainsi les temps d'arrêt inutiles.

Les fusibles de la série MDC incluent:

MDC06A - Fusibles auxiliaires 600V DC/AC, 10x38mm

MDC10A - Fusibles auxiliaires 1000VDC/750VAC, 10x38mm

MDC10M - Fusibles primaires 1000VDC

MDC15A - Fusibles auxiliaires 1500VDC 10x85mm

Les applications comprennent, entre autres, le câblage en DC, les barres à DC, les circuits auxiliaires en DC, le stockage de l'énergie électrique (EES), la protection des modules de batterie, la charge des véhicules électriques, l'alimentation critique et la protection des onduleurs (UPS).

En raison du peu d'options disponibles sur le marché actuel des fusibles à courant continu pouvant fonctionner en toute sécurité à de faibles et hauts courants de faute, la série MDC offre des caractéristiques de performance exclusives permettant aux clients de protéger en toute sécurité leurs équipements et le personnel chargé de leur entretien.

Pour plus d'informations sur la série MDC, visitez nos pages produits. Pour plus d'informations, visitez ep.mersen.com.

À PROPOS DE MERSEN

Mersen est un expert mondial de l'énergie électrique et des matériaux avancés pour les industries de haute technologie, avec plus de 135 ans d'expérience, plus de 50 sites industriels et 16 centres de R&D dans 35 pays. Mersen Electrical Power propose une large gamme de produits de protection et de contrôle électriques et propose des solutions pour les applications de gestion de l'énergie. Les équipes de Mersen Electrical Power travaillent avec des clients du monde entier pour concevoir et proposer des solutions personnalisées et des produits clés sur divers marchés clés tels que l'industrie, les énergies renouvelables, le bâtiment et la construction, l'électronique de puissance et la mobilité électrique. La mission de Mersen est de rendre les applications des clients plus sûres et plus fiables. Pour plus d'informations, visitez ep.mersen.com.

