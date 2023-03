Prix Erasmus 2023 décerné à Trevor Noah





AMSTERDAM, 16 mars 2023 /PRNewswire/ -- La Fondation Praemium Erasmianum a décerné le Prix Erasmus 2023 au comédien sud-africain Trevor Noah (né en 1984). Il reçoit le prix pour sa contribution inspirée au thème de « L'éloge de la folie », du nom du livre le plus célèbre d'Erasmus, qui est rempli d'humour, de critique sociale et de satire politique. Avec sa comédie politique acerbe, moqueuse mais inclusive, Noah, aux yeux du jury, soutient « l'esprit érasmien ».

Trevor Noah est un comédien sud-africain de renommée internationale. En tant qu'humoriste, présentateur à la télévision, commentateur politique, philanthrope et auteur, il s'est imposé dans le monde de la satire politique contemporaine. Dans son autobiographie « Trop noir, trop blanc », Noah décrit comment, en tant qu'enfant de mère noire Xhosa et de père suisse blanc à l'époque de l'apartheid, il a été confronté tôt dans sa vie au racisme institutionnalisé et à la violence. Au lieu de réagir à l'injustice avec cynisme, Noé expose ses absurdités et combat ces épreuves avec le pouvoir libérateur du rire.

Noah a percé dans la comédie de stand-up à un jeune âge. Ses spectacles en solo, dont The Daywalker (2009), Crazy Normal (2011), That's Racist (2012) et It's My Culture (2013), sont rapidement devenus très populaires en Afrique du Sud et ailleurs. Après son succès précoce, il s'est avéré être une source d'inspiration pour les talents en herbe et un organisateur de spectacles de comédie en Afrique. L'émergence d'une nouvelle génération de comédiens noirs socialement engagés en Afrique du Sud, qui explorent le racisme et l'héritage du colonialisme, a rapidement été qualifiée de « effet Trevor Noah ».

Depuis 2011, Noah vit aux États-Unis, où son talent pour défier l'establishment n'est pas passé inaperçu. À partir de 2015 et pendant sept ans, il a présenté The Daily Show, le programme de télévision satirique le plus populaire au monde. La participation de Noah au Daily Show a coïncidé avec la montée des fake news, la présidence de Donald Trump, la pandémie de COVID-19 et le mouvement Black Lives Matter après le meurtre de George Floyd. Avec ses réflexions subtiles sur ces questions, il a attiré un public jeune, diversifié et international et, ce faisant, a insufflé une bouffée d'air frais dans un paysage médiatique hautement polarisé. En 65 ans d'existence, le prix Erasmus n'a été remporté qu'une seule fois par un humoriste : Charlie Chaplin a reçu le prix de Son Altesse le prince Bernhard en 1965. La citation « La fonction de la comédie est d'aiguiser notre sensibilité aux perversions de la justice dans la société dans laquelle nous vivons » est attribuée officiellement à Chaplin, et cette observation s'applique également à Noah et à son oeuvre.

Le Prix Erasmus est décerné chaque année à une personne ou à une institution qui a apporté une contribution exceptionnelle aux sciences humaines, aux sciences sociales ou aux arts. Sa Majesté le Roi est le parrain de la Fondation. Le Prix Erasmus est doté d'une somme de 150 000 ?. Le prix sera remis à l'automne 2023.

Communiqué envoyé le 16 mars 2023 à 03:00 et diffusé par :