Élargir les occasions d'emploi pour les nouvelles arrivantes racisées





VANCOUVER, BC, le 15 mars 2023 /CNW/ - Toutes les femmes et les filles au Canada devraient avoir l'occasion de réaliser leur plein potentiel et de surmonter les obstacles uniques auxquels elles sont parfois confrontées. Ces obstacles peuvent être particulièrement imposants pour les nouvelles arrivantes racisées. C'est pourquoi le gouvernement du Canada aide les nouvelles arrivantes racisées à trouver un emploi en leur offrant le soutien et les services dont elles ont besoin pour réussir.

Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire pour le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui que la YWCA of Metro Vancouver recevra jusqu'à 1,1 million de dollars sur deux ans dans le cadre de l'Initiative pilote pour les nouvelles arrivantes racisées afin d'appuyer le programme Tech Connect pour les nouvelles arrivantes. Tech Connect aide à préparer les nouvelles arrivantes racisées dans la région du Grand Vancouver qui sont des professionnelles formées à l'étranger ayant des expériences en TI en les dirigeant vers des réseaux professionnels et une formation dans l'optique de comprendre la culture de travail unique du secteur de TI du Canada. Ainsi, les femmes trouvent plus rapidement et facilement un emploi correspondant à leurs compétences, à leurs études et à leur expérience.

L'Initiative pilote pour les nouvelles arrivantes racisées a été conçue pour appuyer l'accès au marché du travail et l'avancement professionnel des nouvelles arrivantes racisées au moyen de placements professionnels, de mentorat et de conseils en matière d'emploi réservés aux femmes. La prolongation du financement pour des programmes comme Tech Connect démontre que le gouvernement du Canada demeure engagé à aider les nouvelles arrivantes racisées à trouver un emploi valorisant au Canada et à progresser dans leur carrière.

La YWCA of Metro Vancouver fait partie des programmes d'établissement qui ont reçu un financement dans le cadre de l'Initiative pilote pour les nouvelles arrivantes racisées, et le gouvernement du Canada devrait annoncer un financement pour de nombreux autres organismes du pays au cours des prochains mois.

Citations

« Les nouvelles arrivantes racisées font face à des défis importants pour entrer sur le marché du travail. Nous travaillons à éliminer ces obstacles pour nous assurer que tous les immigrants peuvent occuper des emplois qui correspondent à leurs compétences et à leur expérience. Les programmes comme Tech Connect prennent d'importantes mesures pour lutter contre la discrimination fondée sur le genre et la race, et donnent aux femmes d'importantes occasions de réaliser leur plein potentiel. Je suis fière que le gouvernement du Canada puisse être un partenaire dans ces efforts. »

- Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire pour le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« La prolongation de deux ans du programme d'emploi YWCA Tech Connect par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada est une excellente nouvelle pour nous. Cette subvention permettra à notre programme d'aider un plus grand nombre de nouvelles arrivantes à mener des carrières enrichissantes dans l'industrie de la technologie. Nous remercions le gouvernement du Canada d'avoir reconnu ce programme novateur et percutant. »

- Erin Seeley, directrice générale, YWCA Metro Vancouver

Faits en bref

En décembre 2022, le gouvernement du Canada a annoncé jusqu'à 5,8 millions de dollars en financement renouvelé jusqu'en 2025 pour dix projets appuyés dans le cadre de l'Initiative pilote pour les nouvelles arrivantes racisées. Ce financement s'ajoute aux 15 millions de dollars sur deux ans octroyés dans le Budget 2021 pour prolonger le soutien relatif à cette initiative pilote.

L'Initiative pilote pour les nouvelles arrivantes racisées appuie des organismes qui offrent des programmes conçus pour éliminer les obstacles auxquels font face les nouvelles arrivantes racisées, notamment la discrimination fondée sur le genre et la race, les emplois instables et le manque de services de garde d'enfants abordables. Elle contribue à fournir davantage d'occasions aux nouvelles arrivantes racisées de participer également et pleinement à l'économie.

La pandémie a considérablement exacerbé les obstacles qui existaient déjà sur le marché du travail - et a engendré de nouvelles difficultés - pour les nouvelles arrivantes racisées. Les données de l'Enquête sur la population active de janvier à juin 2021 montrent qu'un écart important persiste dans le taux de chômage entre les immigrantes récentes et les femmes nées au Canada (15,2 % contre 8,0 %).

(15,2 % contre 8,0 %). Le financement pour les projets prolongés sera fourni jusqu'au 31 mars 2025.

