Appui aux services juridiques pour les communautés noires et racisées en Nouvelle-Écosse

DARTMOUTH, NS, le 15 mars 2023 /CNW/ - L'accès à la justice est une valeur canadienne fondamentale et fait partie intégrante d'une société juste et équitable fondée sur la primauté du droit. Le gouvernement du Canada est déterminé à assurer un accès juste et équitable à la justice aux communautés noires et racisées dans l'ensemble du pays, ainsi qu'à lutter contre toutes les formes de racisme et de discrimination systémiques à chacune des étapes du système de justice.

Aujourd'hui, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, Darrell Samson, député de Sackville-Preston-Chezzetcook en Nouvelle-Écosse, Vanessa Fells, de la African Nova Scotian Decade for People of African Descent Coalition (ANSDPAD), et Robert Wright, directeur général de l'African Nova Scotian Justice Institute (ANSJI), ont annoncé l'octroi d'un soutien financier pour l'information et les ressources juridiques nécessaires afin de donner du pouvoir aux communautés noires locales de la Nouvelle-Écosse grâce à des programmes axés sur la justice sociale et économique.

Grâce à cet investissement, l'ANSDPAD embauchera un avocat à temps plein, un assistant juridique et un chercheur pour fournir gratuitement des renseignements juridiques indépendants et des conseils aux clients de l'ANSJI. Ces professionnels du droit aideront les personnes noires à s'y retrouver dans des processus juridiques informels et officiels en Nouvelle-Écosse. L'accent est mis sur les droits de la personne, la discrimination en matière d'emploi, les questions relatives aux services de police et l'accès à la justice. Ils superviseront également les initiatives liées à l'éducation et au soutien juridiques du public.

Le ministère de la Justice Canada verse 607 200 $ sur trois ans dans le cadre du Programme de partenariat et d'innovation en matière de justice pour cette initiative.

« Nous sommes heureux de voir que le gouvernement du Canada continue de respecter son engagement d'assurer un accès équitable et égal à la justice aux communautés afro-néo-écossaises, noires et racisées à travers le pays. Le racisme et la discrimination systémiques sont très répandus dans notre système de justice. Grâce à ce financement, l'African Nova Scotian Justice Institute pourra consacrer des ressources supplémentaires à la lutte contre ces injustices et ces iniquités. Les défenseurs afro-néo-écossais de la justice amélioreront l'accès à la justice pour les Afro-Néo-Écossais, les personnes noires et les communautés racisées et aideront les gens à s'y retrouver dans les processus juridiques informels et officiels en Nouvelle-Écosse, en mettant l'accent sur les droits de la personne, la discrimination en matière d'emploi et les questions relatives aux services de police. »

Robert Wright

Directeur général, African Nova Scotian Justice Institute

« Nous sommes déterminés à lutter contre le racisme et la discrimination systémiques à l'encontre des personnes noires, alors qu'il s'agit encore de réalités douloureuses pour les communautés noires dans l'ensemble du pays. L'élaboration de la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires, en consultation et en collaboration avec les communautés noires, les provinces et les territoires, est au coeur de cette démarche. En appuyant la African Nova Scotian Decade for People of African Descent Coalition, nous contribuons à apporter des changements systémiques et à améliorer l'accès à la justice et à l'équité dans notre système de justice. »

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada



« Afin d'assurer l'équité de notre système de justice, il est essentiel de travailler en collaboration et en partenariat avec les organisations dirigées par des Noirs relativement aux questions ayant une incidence sur les communautés noires. Les efforts continus de la African Nova Scotian Decade for People of African Descent Coalition pour répondre aux besoins des communautés noires en Nouvelle-Écosse représentent un volet important d'un effort national visant à contrer la discrimination systémique et le racisme envers les Noirs, et à remédier à la surreprésentation des personnes noires dans le système de justice. »

Darrell Samson

Secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et député de Sackville-Preston-Chezzetcook en Nouvelle-Écosse

Les faits en bref

Selon l'Enquête sociale générale (ESG) de 2019 sur la sécurité des Canadiens, près de la moitié (46 %) des personnes noires âgées de 15 ans et plus ont déclaré avoir été victimes d'au moins une forme de discrimination au cours des cinq dernières années.

Parmi toutes les personnes noires, 4 sur 10 (41 %) avaient été victimes de discrimination fondée sur la couleur de leur peau. Ce pourcentage est environ 15 fois plus élevé que dans la population non autochtone n'appartenant pas à une minorité visible (3 %).

Le budget de 2021 prévoyait 21,5 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer la prestation de conseils juridiques et la mise en place de ressources adaptées à la culture et pour lancer un projet pilote sur la prestation de services de conseils juridiques destinés aux communautés racisées à l'échelle du Canada . Ce financement aide les organisations qui offrent gratuitement des services de vulgarisation et d'information juridiques au public ainsi que celles qui fournissent des services et des conseils juridiques aux communautés racisées . Le financement fourni à la Coalition ANSDPAD fait partie de cet investissement.

racisées ANSDPAD La lettre de mandat de décembre 2021 à l'intention du ministre de la Justice et procureur général, l'honorable David Lametti , comprend un engagement à élaborer la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires (la Stratégie) avec l'appui du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et en consultation et en collaboration avec les provinces, les territoires et les communautés noires. Le 15 février 2023, le gouvernement du Canada a annoncé la création du Groupe directeur de la Stratégie, une étape importante vers son élaboration. La Stratégie aidera à lutter contre le racisme systémique et la discrimination envers les personnes noires et la surreprésentation des membres des communautés noires dans le système de justice pénale. (en anglais seulement)

