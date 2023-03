Déclaration du ministre Hussen à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'islamophobie





La population canadienne est solidaire des communautés musulmanes du Canada et du monde entier, et elle dénonce et combat l'islamophobie

OTTAWA, ON, le 15 mars 2023 /CNW/ - En cette Journée internationale de lutte contre l'islamophobie, nous sommes solidaires des communautés musulmanes du Canada et du monde entier. Nous réitérons notre engagement à dénoncer et à combattre l'islamophobie, la violence motivée par la haine et la discrimination systémique, peu importe où et quand elles se produisent.

La diversité est un fait, mais l'inclusion est un choix. Nous savons que l'islamophobie demeure une dure réalité pour les communautés musulmanes, et qu'elle entraîne des répercussions négatives à long terme, tant pour les personnes que pour les sociétés. Sans répit, le gouvernement du Canada entend lutter contre l'islamophobie en investissant 85 millions de dollars pour mettre en oeuvre de nouveaux outils : la Stratégie de lutte contre le racisme et le Plan d'action national de lutte contre la haine. Récemment, en réponse aux appels à l'action formulés par les communautés musulmanes du Canada, notre gouvernement a nommé Amira Elghawaby au nouveau poste de représentante spéciale chargée de la lutte contre l'islamophobie.

Dans le cadre de ses fonctions, Mme Elghawaby joue un rôle déterminant dans la lutte contre l'islamophobie et le racisme systémique qui accablent les communautés musulmanes canadiennes. De plus, elle met en valeur l'apport précieux et considérable des Canadiennes et des Canadiens musulmans à notre tissu social.

L'islamophobie, la discrimination et la haine, quelle que soit leur forme, n'ont pas leur place au Canada. Nous savons qu'il reste encore beaucoup à accomplir, et notre gouvernement est déterminé à poursuivre cet important combat aux côtés des communautés musulmanes du Canada. À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'invite tous les Canadiens et Canadiennes à s'engager à dénoncer l'islamophobie et à choisir l'inclusion plutôt que l'intolérance, alors que nous poursuivons nos efforts pour rendre le Canada plus sécuritaire, plus égalitaire et plus équitable pour tout le monde.

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 15 mars 2023 à 09:30 et diffusé par :