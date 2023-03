/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le FranColloque - Premier rendez-vous sur l'état du français en enseignement supérieur au Québec/





MONTRÉAL, le 13 mars 2023 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) convie les représentantes et représentants des médias au premier rendez-vous sur l'état du français en enseignement supérieur au Québec. Le Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l'enseignement supérieur (LIRES) présentera les résultats de la recherche sur la place du français en enseignement supérieur au Québec.

Plusieurs personnalités du monde politique, académique et syndical y seront présentes.

Pour de plus amples informations : https://francolloque.lacsq.org/.

Aide-mémoire



QUOI : Le FranColloque - Premier rendez-vous sur l'état du français en enseignement supérieur au Québec



QUI : Éric Gingras, président de la CSQ

Mario Beauchemin, vice-président de la CSQ

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec et président d'honneur

Benoît Dubreuil, commissaire à la langue française

Olivier Bégin-Caouette, professeur adjoint à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal (UdeM), cofondateur du LIRES



QUAND : Le 16 mars 2023, de 9 h à 19 h



OÙ : La Grande Bibliothèque, salle l'Auditorium

475, boulevard De Maisonneuve Est, Montréal, H2L 5C4



Disponibles pour entrevue sur place : Éric Gingras (CSQ), Mario Beauchemin (CSQ), Olivier Bégin-Caouette (UdeM) et Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec et président d'honneur.

Profil de la CSQ

La CSQ représente près de 215 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

