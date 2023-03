Growatt étend sa présence en Europe avec le lancement de son site Web au Royaume-Uni





SHENZHEN, Chine, 15 mars 2023 /PRNewswire/ -- Growatt a annoncé le lancement de son site Web britannique le 15 mars 2023, peu après le lancement de son site Web allemand , dans le cadre de son objectif d'expansion de sa présence en Europe. Ce nouveau site permettra aux clients britanniques d'accéder plus facilement aux solutions d'alimentation portable innovantes de Growatt, tout en élargissant la portée du marché européen de la société.

Le Royaume-Uni ayant connu une forte augmentation de la demande d'énergie propre au cours des dernières années, les utilisateurs recherchent de plus en plus des solutions de stockage d'énergie renouvelable. L'INFINITY 1500 est conçu pour répondre aux besoins croissants des utilisateurs en matière d'énergie, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Avec une capacité de 1 512 Wh et une puissance de 2 000 W, le générateur solaire INFINITY 1500 peut être utilisé comme source d'énergie de secours fiable, à domicile ou en déplacement, en collectant continuellement de l'énergie durable afin de réduire le fardeau énergétique croissant d'aujourd'hui.

« Le secteur des nouvelles énergies du Royaume-Uni se développe rapidement, et c'est une excellente occasion pour Growatt de faire valoir ses atouts, a déclaré Lisa Zhang, vice-présidente du marketing de Growatt. Nous prévoyons de lancer d'autres modèles pour répondre à différentes situations ou à différents besoins en matière d'énergie. Une solution parfaite en matière d'énergie renouvelable doit être plus qu'une centrale électrique portable, et répondre efficacement aux différents besoins en énergie d'une génération entière, tout en apportant de véritables solutions aux problèmes d'alimentation des utilisateurs dans divers scénarios. »

Dans l'ensemble, le lancement de ses solutions solaires en Allemagne et au Royaume-Uni constitue une étape importante dans le vaste secteur de l'énergie verte de Growatt en Europe. Reconnu par les utilisateurs européens, Growatt, qui fait figure de pionnier dans le domaine de l'énergie solaire et considère le générateur solaire portable comme un élément important de sa gamme de produits, continuera d'étendre son territoire commercial et d'atteindre un objectif durable, sans émission de carbone, grâce à des technologies innovantes.

L'INFINITY 1500 de Growatt sera disponible à l'achat sur le site officiel britannique de Growat le 15 mars.

À propos de Growatt

Growatt, expert mondialement reconnu en matière de nouvelles énergies, est apprécié par plus de 3 millions de passionnés d'énergie propre dans le monde entier depuis 2011. Axé sur le domaine de la production d'énergie propre, du stockage et de la numérisation, Growatt propose des solutions énergétiques intelligentes pour tous les scénarios afin de permettre l'indépendance énergétique de chacun. En tant que pionnier dans le domaine, Growatt a accumulé des années d'expérience et dispose de la technologie de pointe du secteur pour favoriser une vie énergétique propre plus intelligente et plus fiable pour les particuliers, les familles et les entreprises. Cliquez ici pour en savoir plus sur les générateurs portables Growatt .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2032380/Growatt_Expands_Presence_Europe_Launch_UK_Website.jpg

Communiqué envoyé le 15 mars 2023 à 05:40 et diffusé par :