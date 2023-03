Microsoft annonce un partenariat avec Boosteroid, fournisseur de jeux sur le cloud, afin de proposer davantage de jeux à un plus grand nombre de joueurs dans le monde entier





Grâce à un nouvel accord sur 10 ans visant à soutenir l'équipe ukrainienne de développement de logiciels de Boosteroid, Microsoft proposera des jeux Xbox pour PC, ainsi que des titres d'Activision Blizzard, dont « Call of Duty », au plus grand fournisseur indépendant de jeux sur le cloud dans le monde

KYIV, Ukraine, et REDMOND, Washington, 15 mars 2023 /PRNewswire/ -- Microsoft Corp. et Boosteroid ont annoncé mardi un accord de 10 ans pour proposer des jeux Xbox PC sur la plateforme de jeux cloud de Boosteroid. Boosteroid, dont l'équipe de développement logiciel est située en Ukraine, a récemment dépassé les 4 millions d'utilisateurs dans le monde et est devenu le plus grand fournisseur indépendant de jeux sur le cloud dans le monde. Cet accord permettra également aux clients de Boosteroid de jouer en streaming aux produits PC d'Activision Blizzard, une fois que l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft aura été finalisée.

Associé à d'autres partenariats récemment annoncés par Microsoft, cela signifie que des franchises populaires telles que « Call of Duty » dépasseront les 150 millions de joueurs supplémentaires, et que les jeux créés par Xbox Game Studios, Bethesda et Activision Blizzard pourront être accessibles sur de multiples services et abonnements de jeux sur le cloud.

« Les jeux ont le pouvoir de rassembler les gens. C'est pourquoi Xbox s'engage à donner à chacun plus de moyens de jouer à ses jeux préférés, sur tous les appareils, a déclaré Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming. Rendre les jeux Xbox PC accessibles aux membres de Boosteroid, y compris les titres d'Activision Blizzard tels que "Call of Duty" une fois cet accord conclu, est une étape de plus dans la concrétisation de ce projet. »

« Boosteroid partage la vision de Microsoft qui consiste à proposer des jeux au plus grand nombre de personnes, d'endroits et de plateformes possible. Notre objectif est depuis longtemps de permettre aux joueurs de profiter de leurs titres préférés sur n'importe quel appareil à portée de main, a indiqué Ivan Shvaichenko, PDG de Boosteroid. L'annonce faite aujourd'hui est un pas de plus dans cette direction. Par ailleurs, avec notre équipe de développement basée en Ukraine, nous sommes sensibles à l'engagement continu de Microsoft envers l'Ukraine, et nous travaillerons ensemble sur une initiative de soutien à notre communauté locale de développement de jeux afin d'investir davantage dans la reprise économique du pays. »

Boosteroid est en activité depuis 2017 et mène ses opérations de recherche et de développement en Ukraine, principalement à Kyiv et à Kharkiv. Bien que deux bureaux à Kharkiv aient été endommagés par des attaques de missiles russes, la société a continué à innover et à se développer au cours des 13 derniers mois de guerre. Depuis le début de l'année 2023, elle a annoncé de nouvelles mesures visant à proposer des services de jeux sur le cloud sur Mac, Chromebooks, décodeurs Android et téléviseurs LG. Elle propose la diffusion de jeux sur le cloud via des applications dédiées et basées sur un navigateur, notamment pour Windows, Linux, Android, Android TV et macOS.

« Le partenariat de Microsoft avec Boosteroid est une bonne nouvelle et une preuve supplémentaire du soutien continu de cette société à l'Ukraine, a commenté Mykhaïlo Fedorov, vice-premier ministre et ministre de la Transformation numérique de l'Ukraine. L'équipe de développeurs ukrainiens de Boosteroid a bâti une plateforme de streaming de classe mondiale dans les circonstances les plus difficiles et témoigne de l'ingéniosité et de la créativité de nos concitoyens et des développeurs de jeux locaux. »

Outre l'Ukraine, Boosteroid dessert désormais des joueurs aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d'autres pays de l'Union européenne. La société exploite des centres de données situés dans six États américains, dont l'État de Washington, berceau de Microsoft, ainsi qu'au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Espagne, en Suède, en Slovaquie, en Roumanie, en Ukraine et en Serbie.

La communauté de joueurs est un élément dynamique de l'écosystème logiciel ukrainien. Microsoft a récemment ajouté la prise en charge de la langue ukrainienne pour le tableau de bord de la console Xbox, les PC et les applications mobiles. Au printemps 2023, Microsoft lancera son PC Game Pass en Ukraine.

« Ce partenariat s'appuie sur les 430 millions de dollars d'aide technologique et financière que nous avons fournis à l'Ukraine depuis l'invasion illégale de la Russie, et il illustre les mesures que nous continuerons à prendre pour soutenir les 160 000 développeurs de logiciels ukrainiens, a ajouté Brad Smith, vice-président et directeur général de Microsoft. Il complète également nos récents accords avec Nintendo et NVIDIA, et confirme aux autorités de régulation que notre acquisition d'Activision Blizzard rendra "Call of Duty" disponible sur bien plus d'appareils qu'auparavant. »

À propos de Boosteroid

Boosteroid est le plus grand fournisseur mondial indépendant de jeux sur le cloud qui permet d'accéder en un clic aux jeux vidéo PC sur tous les appareils et toutes les plateformes. Avec Boosteroid, les utilisateurs peuvent accéder aux jeux qu'ils possèdent sur pratiquement n'importe quel PC, ordinateur portable, smartphone ou téléviseur intelligent. Boosteroid fournit un bureau de jeu à distance haut de gamme où les jeux sont reproduits puis retransmis à l'appareil de l'utilisateur via Internet. Pour ce faire, Boosteroid utilise du matériel personnalisé conçu en collaboration avec des entreprises technologiques de premier plan telles qu'ASUS et Intel. L'infrastructure GPU que Boosteroid possède est située à travers l'Europe dans 12 centres de données au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Italie, en Roumanie, en Serbie, en Suède, en Slovaquie et en Ukraine, et à travers les États-Unis dans six centres de données de différents états. Un tel réseau de serveurs permet à Boosteroid de fournir des jeux sur le cloud à faible latence à des millions d'utilisateurs dans le monde entier.

À propos de Microsoft

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) permet la transformation numérique pour l'ère d'un cloud intelligent et d'une périphérie intelligente. Sa mission est de donner à chaque personne et à chaque organisation sur la planète les moyens d'en faire plus.

