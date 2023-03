Theratechnologies présentera à AACR des données précliniques démontrant la synergie entre le TH1902 et l'immunothérapie anti-PD-L1 dans un modèle de tumeur froide





Les données indiquent que le sudocétaxel zendusortide (TH1902) peut induire l'infiltration de lymphocyte dans les tumeurs et potentialiser l'immunothérapie au moyen d'agents anti-PD-L1 chez un modèle murin de mélanome.

Deux autres études mettent en évidence l'activité du TH1902 dans les cancers du sein triple négatif SORT1+ et HER2+ ainsi qu'une forte expression de SORT1 dans divers types de tumeurs, comparativement aux tissus sains.

MONTRÉAL, 14 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une entreprise biopharmaceutique axée sur la mise au point et la commercialisation de traitements novateurs, a annoncé aujourd'hui qu'elle présentera de nouvelles données démontrant le potentiel de sa plateforme technologique SORT1+MC de peptides exclusifs et de son principal conjugué peptide-médicament (CPM) expérimental, le sudocétaxel zendusortide (TH1902), pour faciliter l'administration ciblée de thérapies anticancéreuses.

Les nouvelles données seront communiquées dans le cadre de trois séances de présentation d'affiches au congrès annuel 2023 de l'American Association for Cancer Research (AACR) se déroulant du 14 au 19 avril à Orlando, en Floride. Elles mettent en évidence un effet synergique du sudocétaxel zendusortide en association avec le ligand de la protéine 1 de mort cellulaire programmée (PD-L1), un traitement à base d'inhibiteurs de point de contrôle utilisé chez un modèle murin de mélanome; une forte expression du récepteur de la sortiline (SORT1) dans divers types de tumeurs par rapport aux tissus sains; et une justification pour l'utilisation du sudocétaxel zendusortide comme approche thérapeutique potentielle dans le traitement du cancer du sein triple négatif (CSTN) SORT1 positif et des cancers du sein HER2 positifs.

« Nous sommes particulièrement heureux de constater l'activité synergique potentielle du sudocétaxel zendusortide lorsqu'il est combiné à un inhibiteur du point de contrôle dirigé contre la protéine PD-L1 dans un modèle de mélanome », a déclaré Christian Marsolais, Ph. D., vice-président principal et chef de la direction médicale de Theratechnologies. « Nos nouvelles données continue de supporter le développement clinique du sudocétaxel zendusortide, comme un agent unique et en combinaison avec d'autres thérapies anticancéreuses pour le traitement du cancer. Ensemble, les affiches qui seront présentées au congrès de l'AACR offrent de nouvelles perspectives qui orienteront notre programme d'oncologie et nos efforts pour offrir des traitements avancés et personnalisés aux patients atteints de cancer. »

Theratechnologies présentera ses données le mardi 18 avril 2023, de 9 h à 12 h 30 (HE), au congrès 2023 de l'AACR :

Title: The peptide-drug conjugate sudocetaxel zendusortide (TH1902) potentiates anti-tumoral activity of the anti-PD-L1 checkpoint inhibitor and induces immune cell infiltration in a B16-F10 syngeneic melanoma model

Auteur présentateur : Michel Demeule, Ph. D., Theratechnologies

Michel Demeule, Ph. D., Theratechnologies Catégorie de la séance : Recherche clinique, excluant les essais cliniques

Recherche clinique, excluant les essais cliniques Titre de la séance : Traitements moléculaires ciblés 2

Traitements moléculaires ciblés 2 Lieu : Affiche, section 42

Affiche, section 42 Numéro du panneau d'affichage : 24

24 Numéro de présentation du résumé : 4499

Title: Sudocetaxel zendusortide (TH1902), a peptide-drug conjugate for the treatment of sortilin-positive (SORT1+) TNBC and Her2-positive breast cancers

Autrice présentatrice : Cyndia Charfi, Ph. D., Theratechnologies

Cyndia Charfi, Ph. D., Theratechnologies Catégorie de la séance : Recherche clinique, excluant les essais cliniques

Recherche clinique, excluant les essais cliniques Titre de la séance : Traitements moléculaires ciblés 2

Traitements moléculaires ciblés 2 Lieu : Affiche, section 42

Affiche, section 42 Numéro du panneau d'affichage : 18

18 Numéro de présentation du résumé : 4493

Title: Differential expression of a novel transport receptor, SORT1 (sortilin), in cancer versus healthy tissues that can be utilized for targeted delivery of anti-cancer drugs

Autrice présentatrice : Guylaine Roy, Ph. D., Theratechnologies

Guylaine Roy, Ph. D., Theratechnologies Catégorie de la séance : Traitements expérimentaux et moléculaires

Traitements expérimentaux et moléculaires Titre de la séance : Détermination des cibles moléculaires 1

Détermination des cibles moléculaires 1 Lieu : Affiche, section 17

Affiche, section 17 Numéro du panneau d'affichage : 30

30 Numéro de présentation du résumé : 3942

À propos de la plateforme technologique SORT1+MC et du sudocétaxel zendusortide (TH1902)

Theratechnologies met actuellement au point la plateforme technologique SORT1+MC de peptides exclusifs en vue du développement de médicaments anticancéreux ciblant les récepteurs SORT1. Le récepteur de la SORT1 joue un rôle important dans l'internalisation, le triage et la circulation des protéines. Il est fortement exprimé dans les cellules cancéreuses par rapport aux tissus sains, ce qui fait de la SORT1 une cible intéressante pour la mise au point de médicaments anticancéreux. L'expression de la SORT1 est associée à une maladie agressive, à un pronostic sombre et à une survie plus courte. On estime que le récepteur de la SORT1 est exprimé dans 40 à 90 % des cas de cancer de l'endomètre, de l'ovaire ou du pancréas, de cancer colorectal et de cancer du sein triple négatif.

Le sudocétaxel zendusortide est actuellement le principal CPM candidat expérimental de Theratechnologies pour le traitement du cancer dérivé de sa plateforme technologique SORT1+MC. Il s'agit du peptide breveté de l'entreprise combiné au docétaxel, un agent cytotoxique couramment utilisé pour le traitement de nombreux cancers. La FDA des États-Unis a accordé au TH1902 la désignation « Fast Track » comme agent unique pour le traitement de toutes les tumeurs solides avancées récidivantes exprimant la sortiline qui sont réfractaires au traitement habituel. Le TH1902 fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase 1, bien que le recrutement de patients ait été volontairement mis sur pause le 1er décembre 2022. En accord avec cette décision, la FDA a en partie suspendu l'essai clinique et la Société prépare actuellement des réponses à leurs questions et planifie un amendement au protocole.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur la mise au point et la commercialisation de traitements innovateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. D'autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com, sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des mots tels que « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s'attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s'y limiter, des énoncés au sujet de l'utilisation de la plateforme technologique SORT1+MC de peptides exclusifs et de son principal conjugué peptide-médicament expérimental, le TH1902, pour faciliter l'administration ciblée de traitements contre le cancer et le traitement éventuel du cancer, y compris en association potentielle avec d'autres traitements anticancéreux, en utilisant TH1902, et de la reprise de l'essai clinique de phase I sur le TH1902. Bien que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse se fondent sur des hypothèses que la Société juge raisonnables à la lumière des données dont elle dispose, les investisseurs doivent éviter de se fier indûment à ces énoncés, car les résultats réels peuvent différer. Parmi les hypothèses formulées dans la préparation des énoncés prospectifs, mentionnons les suivantes : les résultats précliniques obtenus dans le cadre de l'étude seront reproduits chez l'humain pendant l'essai clinique de phase I et les essais subséquents, le cas échéant; le TH1902 s'avérera sûr et efficace et qu'il sera approuvé par les organismes de réglementation pour le traitement du cancer; et nous reprendrons notre essai clinique de phase I portant sur le TH1902. Les énoncés prospectifs sont soumis à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Theratechnologies et sont susceptibles d'entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés, expressément ou implicitement, dans les présents énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, l'impossibilité de démontrer l'utilisation sécuritaire et efficace du TH1902 dans le cadre de nos essais cliniques, l'impossibilité de reprendre l'essai clinique de phase I portant sur le TH1902 si la FDA n'approuve pas les modifications apportées à notre protocole de l'essai clinique de phase I sur le TH1902, et l'incapacité de trouver un partenaire pour la mise au point de notre plateforme technologique SORT1+MC. Les investisseurs actuels et potentiels sont priés de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle datée du 27 février 2023, disponible sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov à titre d'annexe de notre rapport sur le formulaire 40-F daté du 28 février 2023 dans les documents déposés de Theratechnologies pour connaître les autres risques liés à la Société. Le lecteur est prié d'examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et traduisent nos attentes à cette date. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l'information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux événements ou circonstances ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois en vigueur l'exigent.

Personnes-ressources :

Demandes des médias :

Julie Schneiderman

Directrice principale, Communications et Affaires corporatives

[email protected]

1 514 336-7800

Demandes des investisseurs :

Elif McDonald

Directrice principale, Relations avec les investisseurs

[email protected]

1 438 315-8563

Communiqué envoyé le 14 mars 2023 à 18:45 et diffusé par :