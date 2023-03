Le ministre Vandal annonce un investissement de plus de 400 000 $ pour appuyer Les organisations de chasseurs et de trappeurs du Nunavut





RANKIN INLET, NU, le 14 mars 2023 /CNW/ - Les peuples autochtones sont les gardiens de leurs terres et de leurs eaux, et la chasse et la récolte durables font partie intégrante de la vie des communautés du Nunavut. Les chasseurs peuvent améliorer la sécurité alimentaire de leurs communautés en fournissant des aliments traditionnels nutritifs à leurs familles, ainsi que les ressources premières nécessaires pour réaliser de nombreux outils et oeuvres d'artisanat traditionnels utilisés par les entrepreneurs et les artisans locaux. Le gouvernement du Canada comprend que les investissements ciblés accordés aux chasseurs du Nunavut peuvent améliorer de nombreuses facettes de l'économie locale, au bénéfice de tous les membres de la communauté.

Aujourd'hui, lors d'une réunion avec des représentants de la Nunavut Tunngavik Incorporated, de la Kivalliq Inuit Association, du Nunavut Inuit Wildlife Secretariat et de la Kangiqliniq Hunters and Trappers Organization, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, a annoncé un investissement de 405 000 $ octroyé au Nunavut Inuit Wildlife Secretariat (NIWS) afin d'offrir des ateliers de perfectionnement professionnel aux organisations de chasseurs et de trappeurs (OCT) des régions de Qikiqtaaluk, de Kivalliq et de Kitikmeot.

Les OCT sont les mieux placés pour soutenir la recherche locale sur la faune et une foule d'autres projets entrepris par des organisations, des universités et tous les ordres de gouvernement et d'y contribuer grâce à leur expertise. Ce soutien peut entraîner de nouvelles occasions économiques pour les chasseurs locaux et appuyer des pratiques de récolte durables, tout en promouvant la souveraineté alimentaire.

Dans le cadre de ce projet de deux ans, le NIWS offrira aux gestionnaires des OCT de 24 communautés au Nunavut de la formation sur des programmes, politiques et procédures afin de combler l'écart actuel de connaissances.

« Notre gouvernement continue de travailler en partenariat avec les communautés locales pour faire croître l'économie et créer de nouvelles possibilités pour tous dans le Nord et l'Arctique. Cet investissement soutiendra les organisations de chasseurs et de trappeurs dans leur croissance et l'expansion de leurs activités, ce qui ouvrira de nouvelles possibilités de développement économique pour les organisations de chasseurs et de trappeurs dans les collectivités du Nunavut. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

« Le NIWS a été créé pour soutenir les OCT et les ORRF dans leur administration. Le financement reçu vise à garantir que les OCT et les ORRF reçoivent des conseils et un soutien adéquats afin que les OCT puissent fonctionner de manière à rendre des comptes à leurs membres au niveau local. Les politiques, les manuels et les règles élaborés renforceront les OCT dans leurs obligations en vertu de l'Accord du Nunavut. Le financement soutient deux séries d'ateliers organisés sur une période de deux ans dans chaque région. Les ateliers encouragent les gestionnaires des OCT à partager leurs idées et à améliorer leurs compétences commerciales, créant ainsi une opportunité de partager les succès et les progrès réalisés au cours de la période de deux ans.

Ce financement améliorera les possibilités économiques pour les chasseurs locaux, la récolte durable et la sécurité alimentaire des familles inuites. Je me réjouis de l'annonce de ce nouveau financement. »

- Paul Irngaut, président du conseil d'administration, Nunavut Inuit Wildlife Secretariat

Le Nunavut Inuit Wildlife Secretariat (NIWS) coordonne les responsabilités des organisations de chasseurs et de trappeurs (OCT) et des organisations régionales des ressources fauniques (ORRF) au Nunavut .

. La contribution de CanNor s'élève à 405 382 $, répartie sur deux ans, et celle du NIWS, à 151 484 $. Le coût total du projet est de 556 866 $.

Ce projet est financé par l'entremise du Fonds pour l'emploi et la croissance, qui offre du financement aux entreprises et aux organisations pour les aider à créer des emplois et à préparer les économies locales à une croissance à long terme.

