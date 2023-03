L'Open Innovation Challenge invite les startups à s'engager dans la voie du béton net zéro





Les startups du monde entier peuvent jouer un rôle de premier plan en participant aux efforts de l'industrie mondiale essentielle pour réduire les émissions de CO 2 et contribuer à relever le défi climatique. Elles sont invitées à poser leur candidature pour l'Innovandi Open Challenge, un programme de partenariat international passionnant, géré par l'Association mondiale du ciment et du béton (GCCA) et ses entreprises membres dans le monde entier.

Les candidats sont invités à s'ingénier au développement de nouveaux matériaux et ingrédients pour le béton à faible teneur en carbone, une étape importante vers l'objectif ultime du béton net zéro.

L'innovation peut contribuer à déclencher la production de béton à faible teneur en carbone en réduisant la quantité de clinker utilisée - l'élément à forte teneur en carbone du ciment - ou en utilisant les procédés de fabrication les plus avancés. Les matériaux alternatifs, notamment les déchets de construction et de démolition, peuvent permettre de réduire considérablement les émissions de CO 2 par rapport au béton fabriqué de manière traditionnelle, tout en réduisant l'utilisation des matières premières vierges.

Ce challenge mondial associe des startups à certains des plus grands fabricants de ciment et de béton, opérationnels dans presque tous les pays du monde, afin de développer des initiatives visant à réduire les émissions et à ouvrir la voie à des changements environnementaux dans l'ensemble du secteur.

La CGCA et ses membres représentent 80 % de la capacité mondiale de production de ciment en dehors de la Chine, ainsi que de certains des principaux fabricants chinois. Les entreprises membres se sont engagées à réduire et, en définitive, à éliminer les émissions de CO 2 (qui représentent actuellement environ 7 % au niveau mondial), grâce à la mise en oeuvre de la Feuille de route ? la première industrie lourde à établir un plan aussi détaillé.

Ce lancement fait suite au succès du tout premier Innovandi Open Challenge de l'année dernière, qui a vu les cimentiers s'associer à six startups, en se focalisant sur les projets de captage et d'utilisation du carbone. Trois de ces projets sont déjà passés en phase pilote.

Thomas Guillot, directeur général de la GCCA, a déclaré :

« Nous appelons les meilleurs et les plus brillants cerveaux du monde entier à nous rejoindre dans cette lutte urgente pour limiter le réchauffement de la planète et à contribuer à l'obtention du grand prix qu'est l'absence totale de béton. Si vous êtes une startup, de l'Autriche à l'Australie, du Brésil au Bangladesh, et que vous avez une idée ou une technologie innovante, nous souhaitons vous entendre ».

« Le béton est la substance la plus utilisée sur terre après l'eau et constitue un élément essentiel de notre infrastructure moderne. La GCCA et tous ses membres travaillent sans relâche pour réduire les émissions. Les startups peuvent jouer un rôle important en nous aidant à y parvenir ».

Les startups peuvent obtenir plus d'informations et poser leur candidature pour participer à l'Innovandi Open Challenge en se rendant sur le site web de l'Open Challenge de la GCCA :

https://gccassociation.org/innovandi/openchallenge/oc2023

Les entreprises retenues pour l'Innovandi Open Challenge de cette année bénéficieront d'un accès unique aux usines, laboratoires et réseaux essentiels de l'industrie, ainsi qu'à l'expertise et à l'infrastructure des 40 membres de la GCCA dans le monde entier. Elles recevront également des conseils de la GCCA et de ses membres qui leur permettront de développer de nouvelles technologies et des dossiers commerciaux.

Claude Loréa, directeur de la division ciment et responsable de l'innovation de la GCCA a déclaré :

« Nous avons déjà constaté des progrès considérables réalisés par des startups qui ont collaboré avec nos membres sur le premier Innovandi Open Challenge, dont plusieurs projets sont déjà en phase pilote. Le thème de cette année, le béton à faible teneur en carbone, est tout aussi passionnant. Pour réussir, nous avons besoin de produits abordables, évolutifs et facilement adoptés. Bonne chance à tous les candidats de cette année. Nous sommes impatients de travailler avec ceux qui seront sélectionnés ».

Natalie Giglio est Senior Business Development Associate chez Carbon Upcycling Technologies au Canada, qui a participé au premier Innovandi Open Challenge. Elle encourage toutes les startups souhaitant travailler sur des initiatives net-zéro à se porter candidates :

« Le programme Innovandi est spécifiquement conçu pour favoriser la collaboration entre les plus grands producteurs mondiaux de ciment et les startups, créant une opportunité unique pour relever ce défi. Notre initiative s'est concentrée sur la validation des matériaux au stade de la recherche en laboratoire, et maintenant les résultats ont jeté les bases d'une coopération plus poussée et du développement de projets ».

L'Innovandi Open Challenge est ouvert aux candidatures à partir du 14 mars 2023, et se clôtureront le 30 mai 2023.

Carbon BioCapture est basée aux États-Unis et possède une technologie brevetée pour le captage du CO 2 à l'aide de microalgues (algues microscopiques invisibles à l'oeil nu). Andrea Irarrazaval, CEO de l'entreprise a déclaré : « Ce fut une immense opportunité et un honneur pour Carbon BioCapture (CBC) d'être sélectionné dans le programme mondial Open Challenge de la GCCA... La participation offre des moyens précieux aux startups technologiques pour avoir accès à l'industrie mondiale essentielle du ciment et du béton, obtenir une assistance à la croissance, et aider à montrer le potentiel de leur technologie ».

CarbonOrO, basée aux Pays-Bas, est spécialisée dans la technologie de captage du carbone à l'aide d'une amine bi-phasique unique. Jan Hoppenbrouwers, porte-parole de l'entreprise, a déclaré : « On parle beaucoup du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone, mais à l'échelle mondiale, nous devons accélérer le nombre de projets pilotes et passer à une commercialisation à grande échelle. Les membres de la GCCA et les efforts conjugués de leurs consortiums ont tout en main pour que cela soit fait. Notre conseil est donc de participer à ce challenge ».

La société Coomtech, basée au Royaume-Uni, a mis au point une technologie de séchage à faible consommation d'énergie et à faible coût qui utilise une turbulence d'air gérée, créant ainsi de l'énergie cinétique pour éliminer l'humidité. Son fondateur, Chris Every, a déclaré : « Coomtech a participé à l'Innovandi Open Challenge pour présenter sa technologie au niveau mondial à l'industrie du ciment et du béton. Innovandi a été d'un grand soutien et, sur le plan commercial, est à l'écoute des nouvelles technologies. Les liens tissés grâce au programme constituent un excellent tremplin pour les entreprises technologiques émergentes axées sur le secteur vital du ciment et du béton ».

Fortera, basée aux États-Unis, utilise une technologie permettant de capter les émissions de CO 2 des cimenteries et de les combiner avec de l'oxyde de calcium pour produire du carbonate de calcium réactif. Kas Farsad, vice-président de Fortera, a déclaré :« La plateforme Innovandi Open Challenge a permis à Fortera de faire participer simultanément plusieurs acteurs du secteur du ciment et de se pencher non seulement sur les points névralgiques de l'industrie, mais également de réfléchir à des solutions applicables à l'ensemble de l'industrie. Que vous cherchiez à créer une usine pilote ou à valider une offre commerciale, vous aurez droit au soutien engagé d'un consortium parmi les membres de la GCCA pour développer votre process ».

MOF Technologies, basée au Royaume-Uni, utilise des sorbants modernes appelés réseaux métallo-organiques (MOFs, pour metal-organic frameworks) afin de mettre au point un système de filtration permettant de capturer et d'éliminer le CO 2 des gaz de combustion. Conor Hamill, Co-CEO a déclaré : « Ayant développé un système de captage du carbone évitant les obstacles habituels à l'adoption de l'énergie et du coût, nous sommes très heureux d'avoir eu l'occasion de collaborer avec les membres de la GCCA et offrir ainsi notre technologie sur le terrain. Nous travaillons actuellement avec un consortium innovant pour un pilotage de notre technologie Nuada ultra-efficace qui validera sa capacité à fournir à l'industrie une solution de captage du carbone évolutive et peu coûteuse ».

