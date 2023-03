JIVF choisit OpenWay pour devenir un leader du crédit à la consommation au Vietnam





JACCS International Vietnam Finance Company Ltd. ( JIVF ) est une société japonaise de crédit à la consommation implantée au Vietnam, acteur sur le marché vietnamien des cartes de crédit . Elle a choisi la solution logicielle de paiement Way4 d' OpenWay comme étape clé pour atteindre son objectif de devenir un leader sur le marché vietnamien du crédit à la consommation, en proposant des programmes de crédit attrayants en coopération avec des marques locales et mondiales.

JIVF mise sur son partenariat avec OpenWay en raison de sa position de leader et de son expérience à l'échelle mondiale et dans la région asiatique, et s'appuie sur Way4, la meilleure solution logicielle de paiement numérique d'OpenWay. OpenWay a lancé avec succès des projets en Asie, notamment une solution BNPL avec LOTTE Finance, Timo, une banque numérique basée sur une API qui a été lancée dans le cloud AWS en seulement 4 mois, et SmartPay, un portefeuille d'inclusion financière couronné de succès avec plus de 650 000 commerçants et 40 millions d'utilisateurs . En tant que plateforme modulaire hautement configurable, Way4 permet aux clients de créer des produits de crédit hautement personnalisés permettant une mise en oeuvre flexible : sur site, dans le cloud, ou en tant que SaaS dédié. Le logiciel de paiement Way4 est utilisé dans le monde entier et peut être déployé sur les principales plateformes cloud : AWS, Microsoft Azure, Oracle Cloud (OCI), et d'autres, ainsi que dans des clouds privés. La plateforme Way4 pour JIVF est la première installation d'OpenWay dans Oracle Cloud en Asie du Sud-Est.

Way4 est une solution de bout en bout dotée d'un noyau en ligne unique qui permet la gestion de comptes et d'événements, une tarification dynamique, des flux de travail automatisés, l'émission de cartes et la gestion de portefeuilles, la gestion des commerçants, l'omni-canal, l'autorisation et le règlement, des API modernes, et des interfaces IPS. Cette solution permettra donc à JIVF de gérer le cycle de vie complet de ses produits de paiement et d'offrir à ses clients une expérience en ligne exceptionnelle. OpenWay propose à JIVF différentes options pour l'aider à optimiser ses coûts opérationnels, notamment des services gérés et des opérations techniques de bout en bout pour JIVF. Les équipes dynamiques des deux sociétés travailleront en étroite collaboration pour créer des produits compétitifs et des programmes de crédit co-marqués assortis de récompenses personnalisées et de versements échelonnés. Grâce à la plateforme Way4, l'équipe de JIVF peut rapidement lancer des produits de cartes innovants, élaborer de nouvelles campagnes de partenariat et répondre à la demande croissante de crédit à la consommation.

M. Taniguchi Noboru , directeur général de JIVF a déclaré :

« Nous estimons que, pour devenir leader sur un nouveau marché et le rester, il est nécessaire de travailler avec des leaders de confiance. Nous avons choisi OpenWay parce qu'il était essentiel pour nous de profiter de l'excellente qualité de la plateforme Way4, de délais de commercialisation rapides, de l'expérience réussie d'OpenWay au niveau mondial et local, de son excellent service à la clientèle et de sa grande efficacité opérationnelle. De plus, l'équipe d'OpenWay a démontré une connaissance technologique approfondie et une expertise avancée qui nous aideront à développer notre activité de financement de crédit et à répondre à la forte demande de produits de crédit émanant de nos clients au Vietnam. »

M. Nguyen Manh Ha, directeur général, d'OpenWay Vietnam a déclaré :

« Le crédit à la consommation connaît une forte croissance dans la région asiatique, et le rôle d'OpenWay est d'aider les institutions financières et les fintechs en leur offrant les meilleures solutions de paiement pour créer des produits compétitifs différenciés. Nous sommes ravis de nous associer à JIVF et nous nous engageons pleinement à fournir des technologies de premier ordre et à contribuer aux objectifs stratégiques de l'entreprise. Grâce à la position de leader d'OpenWay au niveau mondial et au Vietnam depuis plus de 15 ans, nous sommes en mesure de répondre aux normes élevées de JIVF et de faire en sorte que JIVF reçoive la meilleure assistance possible pour atteindre ses objectifs. »

À propos de JACCS

JACCS (Japan Consumer Credit Service) a été créé le 29 juin 1954 à Hakodate, au Japon. Les principales activités de l'entreprise sont le crédit, les cartes de crédit et les paiements, le financement et les activités à l'étranger.

En ce qui concerne les activités à l'étranger, JACCS s'est implantée au Vietnam en juin 2010 sous le nom de JACCS International Vietnam Finance Company Limited (JIVF), une société dûment constituée et existant en vertu des lois vietnamiennes, dont le siège social est situé au 15e étage de la Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh-Ville, au Vietnam. JIVF s'est appuyée sur sa position d'entreprise à capitaux japonais pour renforcer son réseau de magasins membres, composé essentiellement de concessionnaires de fabricants de motos japonais. JIVF a élargi ses activités au financement d'automobiles et d'appareils électroménagers, de cartes de crédit, de prêts sur cartes et d'autres prêts à la consommation, contribuant ainsi au progrès économique du Vietnam. JIVF a pour ambition d'offrir aux clients des contrats de vente à tempérament assortis de services de confiance et un réseau de magasins membres, dans le but de fournir aux clients des services de manière rapide, peu coûteuse et courtoise.

À propos d'OpenWay

OpenWay est le seul fournisseur de solutions logicielles de paiement numérique de premier ordre et le meilleur fournisseur de systèmes de paiement dans le cloud selon les évaluations de Gartner , Omdia , Aite et PayTech . Sa plateforme Way4 est utilisée par des banques et des processeurs de niveau 1 et 2, ainsi que par des startups de technologie financière ambitieuses, notamment Nexi, Worldline, Finaro, Payoneer et d'autres acteurs de premier plan dans le domaine des paiements à travers le monde. Les innovations de Way4 prennent en charge l'émission de cartes, les paiements A2A, le commerce électronique et l'affiliation de points de vente, les portefeuilles numériques et la commutation des paiements.

