HEXO tiendra une conférence téléphonique sur les résultats financiers du deuxième trimestre 2023

HEXO Corp. (TSX : HEXO ; NASDAQ : HEXO) (« HEXO » ou la « Société »), un important producteur de produits de cannabis de première qualité, annonce aujourd'hui qu'elle tiendra une conférence téléphonique audio le 17 mars 2023 à 10 h HAE, afin de passer en revue ses résultats financiers pour le deuxième trimestre fiscal clos le 31 janvier 2023. Les résultats seront publiés après la clôture du marché le jeudi 16 mars 2023.

Les remarques préparées seront suivies d'une séance de questions-réponses. Charlie Bowman, président-directeur général et Julius Ivancsits, directeur financier, participeront à l'appel.

Détails de la conférence téléphonique

Date : vendredi 17 mars 2023

Heure : 10 h HAE

Numéro sans frais pour les participants : +1 888-440-5584

Numéro d'appel local pour les participants : +1 646-960-0457

Identifiant de la conférence : 6142858

Veuillez composer le numéro 15 minutes avant le début de la conférence afin d'obtenir une ligne et d'éviter les retards. Cette conférence téléphonique sera enregistrée et disponible 2h après la fin de l'appel et jusqu'au 11 avril 2023 à 23 h 59 HAE.

Pour écouter l'enregistrement, veuillez utiliser le numéro d'appel ci-dessous et l'identifiant de la conférence.

Numéro sans frais : +1 800-770-2030

Numéro d'appel local : +1 647-362-9199

À propos de HEXO Corp.

HEXO est un producteur autorisé primé de produits de première qualité pour le marché mondial du cannabis. HEXO offre un portefeuille de produits de cannabis à usage récréatif et thérapeutique bien pensé qui inspire la loyauté des clients. Les marques d'HEXO comprennent HEXO, Redecan, Original Stash, Bake Sale et T 2.0, ainsi que des produits de cannabis médical.

Les sites de culture canadiens de classe mondiale d'HEXO sont inégalés en termes de taille, d'avantage technologique et de rendement de cannabis de haute qualité, ce qui favorise l'innovation à chaque étape du processus. HEXO exploite trois grands sites de culture en Ontario et au Québec, dont l'une des plus grandes installations en Amérique du Nord. HEXO Corp. est une société cotée en bourse sous les symboles (TSX : HEXO) et (NASDAQ : HEXO).

