Innokin a établi un partenariat avec Aquios et le vapotage à base d'eau pour faire sensation en 2023





SHENZHEN, Chine, 14 mars 2023 /PRNewswire/ -- Une entreprise britannique, Aquios Labs , leader dans le domaine, a développé une technologie basée sur l'eau et a lancé un produit commercial en coopération avec INNOKIN Technology (« Innokin »), pour offrir aux fumeurs une meilleure expérience. C'est ce que le monde entier attendait.

Contrairement aux vapes traditionnelles, le e-liquide dans les vapes à base d'eau AQ30 est composé à 30 % d'eau. La haute teneur en eau a été rendue possible grâce à un processus de formulation spécialisé développé par Aquios Labs et un nouveau design matériel développé par Innokin. La recherche et le développement ont pris plus de deux ans, et la technologie qui en résulte est une offre unique sur le marché du vapotage.

La teneur en eau des produits qui utilisent la technologie AQ30 produit une vapeur plus douce, libère de la nicotine dans le sang plus efficacement et réduit considérablement la déshydratation associée au vapotage. En outre, l'eau agit comme un vecteur de saveur neutre, ce qui donne des saveurs plus équilibrées et naturelles qu'auparavant.

De plus, la technologie à base d'eau pourrait avoir d'importantes répercussions sur la réduction des méfaits que peut causer le vapotage. Avec un point d'ébullition considérablement inférieur à 119 °C, les appareils de vapotage utilisant la technologie AQ30 ont produit 92 % moins d'acétaldéhyde et 81 % moins de formaldéhyde que les appareils traditionnels. Ce résultat scientifique a été prouvé par des tests effectués par des laboratoires de renommée mondiale.

La gamme initiale de produits de vapotage à base d'eau a été lancée dans tous les principaux marchés au premier trimestre 2022, y compris Aquios Bar et Esco Bar 6000. Les commentaires positifs de la presse spécialisée et des consommateurs ont mené à l'adoption de la solution dans les circuits de vente au détail de produits de vapotages professionnels et les industries des produits de grande consommation, comme Eco Vape, JM Wholesale, Best One, Nisa, etc.

Innokin a lancé Innobar C1 en novembre 2022, y compris une gamme d'appareils jetables et le système de « pods » réutilisables INNOBAR C1, qui reposent tous sur la technologie à base d'eau AQ30. L'INNOBAR C1 a rencontré un succès remarquable et a fortement contribué à la croissance de l'entreprise, car les « pods » préremplis remplaçables peuvent facilement être adaptées aux spécifications souhaitées du vapoteur.

La fin de l'année 2022, aux solides résultats financiers, a été couronnée par le succès de la collaboration d'Innokin et d'Aquios Labs, qui a remporté la « plus grande innovation révolutionnaire » aux Golden Leaf Awards à Washington, DC, Ils ont en effet conquis les grands pontes de l'industrie du vapotage avec leur technologie révolutionnaire.

Avec la technologie de vapotage à base d'eau en voie de gagner une part importante du marché en 2023, Innokin et Aquios Labs visent à lancer les produits sur d'autres marchés au cours de la prochaine année.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter [email protected]

