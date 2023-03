BlackRock(MD) Canada annonce certains changements au XEC et au XSEM





TORONTO, 13 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc. (« BlackRock ») (NYSE : BLK), a décidé de modifier la façon dont les stratégies de placement du iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (« XEC ») et du iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (« XSEM » et, avec le XEC, les « FNB fusionnants ») sont mises en oeuvre. Les modifications devraient atténuer les incidences défavorables que les retenues d'impôt étranger ont sur le rendement du XEC et du XSEM.



Pour appliquer son objectif de placement, le XEC commence à investir principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées dans des marchés émergents qui figurent dans l'indice MSCI Emerging Markets Investable Market (l'« indice lié au XEC »), de sorte que le portefeuille qui en résulte aura des caractéristiques qui se rapprochent étroitement de celles de l'indice lié au XEC. Cette stratégie de placement direct différera de la façon dont le XEC applique actuellement sa stratégie de placement, soit en investissant dans des actions du iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG), un Fonds iShares américain.

Pour appliquer son objectif de placement, le XSEM commence à investir principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées dans des marchés émergents qui figurent dans l'indice MSCI Emerging Markets Extended ESG Focus (l'« indice lié au XSEM »), de sorte que le portefeuille qui en résulte aura des caractéristiques qui se rapprochent étroitement de celles de l'indice lié au XSEM. Cette stratégie de placement direct différera de la façon dont le XSEM applique actuellement sa stratégie de placement, soit en investissant dans des actions du iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE), un Fonds iShares américain.

Ces modifications sont mises en oeuvre en conformité avec l'information présentée dans le prospectus courant des FNB iShares. Aucune modification n'est apportée aux objectifs de placement des FNB iShares, à l'indice lié au XEC et à l'indice lié au XSEM. Ces changements à l'application des stratégies de placement feront en sorte que les FNB iShares réduiront considérablement leur exposition à la retenue d'impôt aux États-Unis. Même si des retenues d'impôt étranger continueront de s'appliquer aux dividendes versés sur certains titres de capitaux propres de sociétés situées dans des marchés émergents figurant dans l'indice lié au XEC et dans l'indice lié au XSEM, il est prévu que les modifications apportées à l'application des stratégies de placement réduiront le montant global des retenues d'impôt assumées directement ou indirectement par chacun des FNB iShares.

À l'heure actuelle, BlackRock Canada prévoit que chacun des FNB iShares subira des pertes de capital nettes en raison des modifications apportées au portefeuille de ces FNB iShares.

Les ajustements apportés en vue de modifier l'angle d'application des stratégies du XEC et du XSEM s'inscrivent dans l'engagement de BlackRock, qui est de fournir continuellement une gamme complète de solutions de FNB dans un éventail de catégories d'actifs, de secteurs géographiques et de styles de placement afin de combler les différents besoins des investisseurs.

Pour plus de renseignements sur les FNB iShares, veuillez consulter le site www.blackrock.com/ca

À propos de BlackRock

BlackRock vise à aider de plus en plus de gens à savourer un confort financier. À titre de fiduciaire pour le compte d'investisseurs et de fournisseur de premier plan de technologies financières et en rendant l'investissement plus facile et plus abordable, nous aidons des millions de gens à accumuler des épargnes qui leur serviront toute leur vie. Pour de plus amples renseignements sur BlackRock, veuillez visiter www.blackrock.com/corporate.

À propos de iShares

iShares tire parti des possibilités qu'offrent les marchés pour combler les besoins en constante évolution des investisseurs. Grâce à plus de 20 ans d'expérience, à une gamme de plus de 1300 fonds négociés en bourse (FNB) de calibre mondial et à un actif sous gestion de 2,91 billions de dollars américains au 31 décembre 2022, iShares continue d'ouvrir la voie au secteur des finances. Les fonds iShares sont pourvus par l'équipe d'experts en gestion de portefeuille et du risque de BlackRock.

Les FNB iSharesMD sont gérés par Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés à un placement dans les FNB iShares. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d'effectuer un placement. Les placements des fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs varient fréquemment et le rendement passé n'est pas indicatif du rendement à venir. Les décisions en matière de fiscalité et de placement ainsi que toute autre décision connexe devraient être prises, le cas échéant, à la lumière des conseils d'un professionnel qualifié.

