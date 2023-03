Le gouvernement du Canada finance la revitalisation du service de recherche et de sauvetage en Alberta





BANFF, AB, le 13 mars 2023 /CNW/ - La diversité et la vastitude des territoires canadiens constituent un défi unique en matière d'opérations de recherche et de sauvetage, et l'amélioration régulière des normes et de la formation du personnel de recherche et de sauvetage est essentielle pour sauver les Canadiens en détresse.

Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, a annoncé l'octroi d'un financement de 2 075 919 $ à la Search and Rescue (SAR) Association of Alberta pour son projet pluriannuel intitulé Revitalization to Enhance All Hazards Response (Revitalisation pour améliorer l'intervention face à tous risques).

Grâce à ce nouveau financement, dans le cadre du Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage (FNI de R-S), la Search and Rescue (SAR) Association of Alberta élabore et met en oeuvre une structure et un cadre de gouvernance plus robustes et inclusifs afin de mieux positionner la façon dont le service de recherche et de sauvetage s'adapte aux besoins changeants dans la province.

Cela comprendra un processus d'accréditation et de certification afin que tout le personnel réponde aux normes nouvelles et évolutives.

Le projet débouchera sur un solide programme de recherche et de sauvetage au sol, tous risques confondus, qui bénéficiera à tous les Albertains, aux communautés autochtones ainsi qu'aux provinces et territoires voisins.

Citations

« Le service de la recherche et du sauvetage est un service d'urgence essentiel au Canada. En finançant ce projet important, nous veillons à ce que l'Association des volontaires en recherche et sauvetage de l'Alberta puisse s'adapter à l'impact du changement climatique et poursuivre son importante mission : sauver les Canadiens en détresse. Je tiens à remercier tous les bénévoles et les organisations de recherche et de sauvetage qui s'efforcent d'assurer la sécurité et les renseignements des Canadiens lorsqu'ils profitent des activités de plein air. »

- L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile

« Search and Rescue Alberta est reconnaissant de l'occasion qui lui est donnée de recevoir un solide financement du FNIRS. Ces fonds arrivent à un moment critique de l'histoire de SAR Alberta et joueront un rôle clé en permettant à notre organisme de travailler stratégiquement à la réalisation de notre mission, qui est d'aider les équipes de recherche et de sauvetage dans leurs efforts pour fournir un niveau de service supérieur et dévoué à la population de l'Alberta. »

- John Alexander, directeur général, Search and Rescue Association of Alberta

Faits marquants

La Search and Rescue Association of Alberta représente 33 organisations de recherche et de sauvetage à travers la province, impliquant plus de 1 400 bénévoles en recherche et sauvetage.

représente 33 organisations de recherche et de sauvetage à travers la province, impliquant plus de 1 400 bénévoles en recherche et sauvetage. Au cours de ses 30 années d'existence, Search and Rescue Association of Alberta a travaillé avec les forces de police pour organiser des opérations de recherche et de sauvetage au sol.

a travaillé avec les forces de police pour organiser des opérations de recherche et de sauvetage au sol. Le FNI de R-S fournit un financement annuel de 7,6 M$ pour des projets qui amélioreront la recherche et le sauvetage au Canada .

. Le système de recherche et de sauvetage s'appuie sur les ressources et l'expertise des partenaires de tous les ordres de gouvernement, des communautés autochtones, des bénévoles et du secteur privé pour répondre aux personnes perdues, disparues ou en détresse.

