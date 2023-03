Ricardo plc fait l'acquisition d'Aither Pty Ltd afin d'élargir son offre de services de conseil dans le secteur de l'eau





Ricardo plc, une société mondiale de conseil en stratégie, environnement et ingénierie, a annoncé ce jour l'acquisition d'Aither Pty Ltd, un cabinet de conseil australien leader du secteur de l'eau et des ressources naturelles.

Avec son siège à Melbourne, en Australie, Aither a pour mission d'aider les gouvernements et les entreprises à prendre de meilleures décisions sur les problématiques d'importance mondiale. Il accompagne ses clients à travers l'incertitude et la complexité du monde d'aujourd'hui en proposant une analyse claire basée sur des faits, en les informant et en les conseillant. Ses domaines d'expertise sont les politiques de gestion de l'eau, les services publics d'approvisionnement en eau et les infrastructures, les marchés de l'eau, ainsi que la résilience et l'adaptation.

Aither est reconnu à l'international pour son offre de services unique. Il a déjà réalisé des projets pour plus de 300 clients, dans 14 pays.

« Le marché des services proposés par Aither est en croissance rapide étant donné l'ampleur des problématiques autour de l'eau et des ressources naturelles à l'échelle mondiale, mettant de plus en plus en évidence le besoin de conseils en stratégie, politique et économie spécialisés », a déclaré Graham Ritchie, PDG de Ricardo. « Avec l'acquisition d'Aither, nous serons en mesure d'étendre nos capacités sur toute la chaîne de valeur de l'eau, ainsi que dans le secteur des ressources naturelles et de la résilience et de l'adaptation climatiques. Cela permettra à Ricardo de mieux couvrir les besoins de nos clients du monde entier. »

Cette acquisition donne à Ricardo l'opportunité d'augmenter ses capacités de conseil à forte valeur ajoutée dans le secteur de l'eau et des ressources naturelles. La position de leader du marché d'Aither en Australie va en outre accroître ses capacités en résilience et adaptation, contribuant à concrétiser les opportunités de croissance en adaptation climatique, ESG, empreinte carbone et capital naturel.

Ricardo intégrera Aither à ses activités australiennes afin d'élargir et d'approfondir son portefeuille, tout en fournissant une possibilité de pénétrer le marché américain des services de gestion de l'eau. Aither dispose déjà d'un grand nombre de conseillers dans des zones clés, au service de clients et de projets de portée mondiale. Autre aspect important, Aither possède des outils numériques en pleine expansion sur les marchés de l'eau, où la société tire déjà parti de ses propriétés intellectuelles et de ses données pour proposer à quelques-uns de ses clients des outils de valorisation de l'eau sur une base d'abonnement, une offre évolutive qui apporte ainsi davantage de valeur client.

À propos de Ricardo

Ricardo plc est une société mondiale de conseil en stratégie, environnement et ingénierie, cotée à la bourse de Londres. Réputée pour son excellence en ingénierie depuis plus de 100 ans, elle emploie près de 3 000 collaborateurs dans plus de 20 pays. Son niveau d'expertise est exceptionnel dans la fourniture de solutions intersectorielles durables et innovantes afin d'accompagner la transition énergétique, la préservation des ressources, la protection de l'environnement et la mobilité intelligente et sûre. Notre équipe internationale de consultants, d'experts environnementaux, d'ingénieurs et de scientifiques permettent à nos clients de résoudre les défis les plus complexes et les plus dynamiques pour contribuer à un monde sûr et durable. Rendez-vous sur www.ricardo.com

À propos d'Aither Pty Ltd

Aither est un cabinet de conseil leader dans le secteur de l'eau et des ressources naturelles qui a son siège à Melbourne, en Australie. Sa mission est d'apporter des solutions à des problématiques d'envergure mondiale en aidant les gouvernements et les entreprises à prendre de meilleures décisions. Son offre de services unique s'appuie sur sa compréhension globale du secteur de l'eau et des ressources naturelles pour analyser les politiques et les stratégies, informer et conseiller. Rendez-vous sur www.aither.com.au

