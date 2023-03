/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Ien s'apprête à faire le point sur les progrès accomplis dans le Plan d'action 2ELGBTQI+ et à annoncer des fonds pour deux projets locaux/





TORONTO, le 11 mars 2023 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, pour une mise à jour sur les progrès du Plan d'action 2ELGBTQI+ et une annonce importante au sujet du financement de deux projets 2ELGBTQI+.

Date : Le 12 mars 2023 Heure : 9 h 30 (HNE) Lieu : Glad Day Bookshop

499, rue Church

Toronto (Ontario)

Note aux médias :

Les membres des médias qui désirent participer à cet événement doivent s'inscrire avant 8 h 30 (HNE) le dimanche 12 mars 2023, en envoyant un courriel à l'adresse [email protected].

